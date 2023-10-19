«Боруссия» может арендовать Санчо при одном условии

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вчера, 13:59

Дортмундская «Боруссия» готова взять в аренду нападающего «Манчестер Юнайтед» .

Сообщается, что клуб Бундеслиги публично отрицает интерес к переходу игрока после его конфликта с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом. Однако, по информации источника, «шмели» были бы заинтересованы в аренде футболиста в январе при приемлемых финансовых условиях.

Краткосрочная аренда до конца сезона наиболее вероятна, но «Боруссии» нужно будет, чтобы «Юнайтед» выплачивал часть зарплаты Санчо, которая составляет 300 тысяч фунтов в неделю.