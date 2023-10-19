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«Боруссия» может арендовать Санчо при одном условии

вчера, 13:59

Дортмундская «Боруссия» готова взять в аренду нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

Сообщается, что клуб Бундеслиги публично отрицает интерес к переходу игрока после его конфликта с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом. Однако, по информации источника, «шмели» были бы заинтересованы в аренде футболиста в январе при приемлемых финансовых условиях.

Краткосрочная аренда до конца сезона наиболее вероятна, но «Боруссии» нужно будет, чтобы «Юнайтед» выплачивал часть зарплаты Санчо, которая составляет 300 тысяч фунтов в неделю.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:56
Это хорошая проверка Санчо, если он заиграет в Боруссии, значит МЮ сможет дать ему шанс, и подумать, может проблема в самом клубе, (так как в последнее время у них мало кто выстреливает) если не заиграет, пора на списание в лигу пониже
Типичный вариант - 60% платит Дортмунд, 40% МЮ, бонусы за срок аренды на Боруссии полностью. Такие условия уже неоднократно прописывались, скорее всего и тут будет также. Основной торг будет по условиям выкупа контракта скорее всего, там могут быть прописаны разные достижения игрока и процент с перепродажи.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:48
Гость
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