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«Ювентус» намерен взять в аренду Санчо

вчера, 11:17

«Ювентус» готов взять в аренду нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

Туринцы планируют арендовать футболиста в январе и выкупить на него права летом.

Отмечается, что «бьянконери» готовы покрыть 50% зарплаты Санчо в рамках договора аренды. Стоимость трансфера может обойтись в 60 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Боруссии» Дортмунд заинтересован в возвращении Санчо.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:12
А там игровые автоматы есть?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:59
Проблемный юноша.. А задатки были.. В МЮ ему не место..
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 14:56
Самым оптимальным вариантом для Санчо будет Боруссия.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:59
Он законченный футболист
izrafel
izrafel
вчера в 12:20
Думаю что в Германии он бы заиграл, а вот в Юве может и не заиграть...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:12
Это не подойдет Джейдону - нужно сделать так, чтобы лысый хрен страдал!!!! То бишь в другой топ АПЛ, накрайняк взад в Боруссию
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:49, ред.
Для Санчо это хороший вариант. Ведь МЮ из группы в ЛЧ однозначно не выйдет, а сидеть на лавке весь сезон в АПЛ - такое себе удовольствие.
Поиграет в Юве, а в конце сезона глядишь отправят упоротого Хага на родину и можно будет спокойно возвращаться в Манчестер..., хотя, если заиграет в Ювентусе, думаю и там вполне себе карьера норм.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:42
Мало им Погба было, ещё одного сбитого лётчика из МЮ решили освоить)
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 11:41
Джейдон Санчо в Юве может играть.
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