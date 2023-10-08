«Ювентус» намерен взять в аренду Санчо

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вчера, 11:17

«Ювентус» готов взять в аренду нападающего «Манчестер Юнайтед» .

Туринцы планируют арендовать футболиста в январе и выкупить на него права летом.

Отмечается, что «бьянконери» готовы покрыть 50% зарплаты Санчо в рамках договора аренды. Стоимость трансфера может обойтись в 60 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Боруссии» Дортмунд заинтересован в возвращении Санчо.