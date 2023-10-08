«Ювентус» намерен взять в аренду Санчо

«Ювентус» готов взять в аренду нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.
Туринцы планируют арендовать футболиста в январе и выкупить на него права летом.
Отмечается, что «бьянконери» готовы покрыть 50% зарплаты Санчо в рамках договора аренды. Стоимость трансфера может обойтись в 60 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Боруссии» Дортмунд заинтересован в возвращении Санчо.
Поиграет в Юве, а в конце сезона глядишь отправят упоротого Хага на родину и можно будет спокойно возвращаться в Манчестер..., хотя, если заиграет в Ювентусе, думаю и там вполне себе карьера норм.
Поиграет в Юве, а в конце сезона глядишь отправят упоротого Хага на родину и можно будет спокойно возвращаться в Манчестер..., хотя, если заиграет в Ювентусе, думаю и там вполне себе карьера норм.