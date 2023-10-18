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Месси опроверг слухи о том, что может уйти в аренду

вчера, 14:48

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на слухи о том, что может уйти в аренду в другой клуб после завершения сезона в МЛС.

Напомним, нынешняя команда аргентинца не вышла в плей-офф турнира. 19 октября «Интер Майами» проведёт матч с «Шарлотт».

Рассматривал ли я возможность играть за другой клуб во время перерыва? Нет. Жаль, что мы не прошли квалификацию. Были очень близки к этому. Я пропустил несколько последних игр, у нас был ряд травм. Июль был очень тяжёлым для нас, мы играли каждые три дня, путешествовали. Но мы выиграли турнир, который важен для клуба и для того, что будет в следующем году.

Я буду тренироваться, сыграю наш предстоящий матч [против «Шарлотт»] и постараюсь попасть сюда [в сборную] в лучшей форме к ноябрю. После этого я буду наслаждаться отпуском в Аргентине. Впервые у меня будет больше выходных в декабре, с праздниками, со спокойствием, с близкими людьми. В январе я снова вернусь, чтобы провести предсезонку. Начну с нуля и подготовлюсь как можно лучше, как всегда.

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 08:03
Да мне все равно
Я имел ввиду тот год ковидный или послековидный когда получил Месси ( заметьте я его называб по имени ибо я человек разумный) а должен был Левандовски
Именно с этого года для меня все с франс футбол и зм стпло ясно
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 07:06
Осталось вспомнить когда последний раз был полезен аргентинец в ЛЧ ... очень давно
Байкал-38
Байкал-38 ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 03:21
Вы серьёзно?
Ну во первых как Месси может отдать то, что ему не принадлежит?
Я больше скажу, что в 2020 году награда не вручалась из-за пандемии COVID-19.
К примеру, а почему гей-нарцисс не отдал ЗМ Левандовскому в 2020 году или Бензема или ещё кто там вообще получали их?
И вообще почему в данном вопросе игроки фигурируют у вас?
Разве вы не знаете, что «Золотой мяч» (фр. Ballon d'Or, французское произношение: ​[balɔ̃ dɔʁ]) — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football?
Задайте France Football свой вопрос по поводу 2020 года.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:13
Сам распустил, сам опроверг.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 21:08
Смешно говорить про аренду и Месси. Изначально было понятно, что кто-то придумал эту утку.
Для кого и ради чего он должен был ехать в пустыню арабов развлекать? Для этих целей они набрали артистов со всех чемпионатов, которые утверждают, что чемп СА посильнее французского будет.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:16, ред.
Месси умеет читать мои мысли.. По-другому и не могло быть.. Надо правильно подготовиться ко всем турнирам, самое главное к КА. Он это делать умеет. Летом 22-го он это доказал.. Но сезон ещё не закончен. Впереди ноябрьские Уругвай и Бразилия..
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:58
Не всё доказал? А что осталось? ЧМ есть. 8 ЗМ, 6 ЗБ, 44 трофея, трофей с слабой командой есть, когда Роналду с Насром упустил все титулы за 3 месяца. Это Роналду нужно догонять, но уже не сможет.
Elliada
Elliada ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 19:55
В 2020 году ЗМ не давали.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Mark Luik (раскрыть)
вчера в 18:34
Ну это как миллиону прибавить еденицу или как к киллограмму мраморной говядины добавить кусочек бройлера. Никто не почувствует в Европе аргентинца,как это было при 2:8 от немцев и ещё задолго до этого.
Месси хорош в товарняках как в Катаре и млс,но ЛЧ это бойня,там он закончился давно
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:28
Здоровья,аргентинцу,он ещё не всё доказал Роналду
R. Carlos
R. Carlos ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:36
Не стадал бы нарциссизмом - отдал бы Левандовскому зм в 20 20
Elliada
Elliada ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 17:32
Жизнь несправедлива? Напротив, жизнь объективна. То, что Роналду проиграл, это его вина. Месси заточен на командный результат, Роналду - на личный. Отсюда у одного больше трофеев и индивидуальных наград, у другого - голов.
Futurista
Futurista
вчера в 16:30, ред.
Когда казалось бы всего достиг и решил расслабиться в этот момент частенько догоняет Его Величество Судьба...аккуратнее надо расслабляться)...
амурец
амурец
вчера в 16:22
Ну конечно в лбительской то лиге лучше, в добротных лигах то не потянет
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:12
Как же по-разному заканчиваются карьеры двух соперников. Месси может себе позволить расслабиться и играть в удовольствие. Больше отдыхать, меньше тренироваться и при этом всё равно показывать феноменальный футбол.

Криштиану о таком ритме может только мечтать. Если он расслабится, снизит нагрузки, станет больше отдыхать, то пострадает не только его эго и жажда всего и побольше: больше игр, больше голов, больше внимания. Главное, что пострадает - надежда на всё это. Португалец без сверхнагрузок очень быстро будет отброшен туда, где был в самом начале.

Жизнь несправедлива, ты стараешься, ты ограничиваешь себя во многом, ты все силы бросаешь на достижение результата...а всё равно проигрываешь человеку, одарённому от природы. С'est la vie.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:04
Зачем нам информация про игроков мизерного заокеанского клуба который даже квалификацию в своей конференции пройти не в силах.....и тем более про их отпуск..)))
asraeil
asraeil
вчера в 15:41
Пусть Мессеныш отдыхает... и так играет очень много
Mark Luik
Mark Luik
вчера в 15:23
я не являюсь фанатом Месси а наоборот почти всегда болел против Месси, но надо сказать все как есть, Месси всем все доказал, стал чемпионом мира, выиграл лч всякие чемпионаты итд, да и в чемпионате США хоть это не его уровень, но Интер майами команда которых находился в 20 месте, выиграл кубок Америки с Месси, где он реально тащил, да и вчера для сборный забил 2 гола в мертвом южном америке где все только и фолят, по моему Месси и щас является один из лучших игроков мира и может до сих пор вступать с топ клубах,если какой нибудь топ клуб Арсенал Интер либо же барса заберет в аренду месси то у них увеличиться шанс взять лч на 10%
Elliada
Elliada
вчера в 15:16
В принципе, он затем и поехал в Америку. Больше отдыхать, чем играть. Человек выиграл всё, добился всего. Не поедет в аренду ради мусорной статистики. Главное - ЛЧ весной и КА летом.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:04
Месси всё всем уже доказал, всё что можно выиграть выиграл, денег хватит ещё его правнукам, он хочет просто наслаждаться футболом не ради достижении, а ради самого футбола.
Месси никогда не страдал нарциссизмом, он никогда не повторял как некоторые по двести раз, что он лучший, ему просто это не надо, он уверен в себе, он всё знает.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:02
Все уже устали от этого божества...
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