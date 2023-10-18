Месси опроверг слухи о том, что может уйти в аренду

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на слухи о том, что может уйти в аренду в другой клуб после завершения сезона в МЛС.
Напомним, нынешняя команда аргентинца не вышла в плей-офф турнира. 19 октября «Интер Майами» проведёт матч с «Шарлотт».
Рассматривал ли я возможность играть за другой клуб во время перерыва? Нет. Жаль, что мы не прошли квалификацию. Были очень близки к этому. Я пропустил несколько последних игр, у нас был ряд травм. Июль был очень тяжёлым для нас, мы играли каждые три дня, путешествовали. Но мы выиграли турнир, который важен для клуба и для того, что будет в следующем году.
Я буду тренироваться, сыграю наш предстоящий матч [против «Шарлотт»] и постараюсь попасть сюда [в сборную] в лучшей форме к ноябрю. После этого я буду наслаждаться отпуском в Аргентине. Впервые у меня будет больше выходных в декабре, с праздниками, со спокойствием, с близкими людьми. В январе я снова вернусь, чтобы провести предсезонку. Начну с нуля и подготовлюсь как можно лучше, как всегда.
Месси никогда не страдал нарциссизмом, он никогда не повторял как некоторые по двести раз, что он лучший, ему просто это не надо, он уверен в себе, он всё знает.
Месси никогда не страдал нарциссизмом, он никогда не повторял как некоторые по двести раз, что он лучший, ему просто это не надо, он уверен в себе, он всё знает.
Криштиану о таком ритме может только мечтать. Если он расслабится, снизит нагрузки, станет больше отдыхать, то пострадает не только его эго и жажда всего и побольше: больше игр, больше голов, больше внимания. Главное, что пострадает - надежда на всё это. Португалец без сверхнагрузок очень быстро будет отброшен туда, где был в самом начале.
Жизнь несправедлива, ты стараешься, ты ограничиваешь себя во многом, ты все силы бросаешь на достижение результата...а всё равно проигрываешь человеку, одарённому от природы. С'est la vie.
Криштиану о таком ритме может только мечтать. Если он расслабится, снизит нагрузки, станет больше отдыхать, то пострадает не только его эго и жажда всего и побольше: больше игр, больше голов, больше внимания. Главное, что пострадает - надежда на всё это. Португалец без сверхнагрузок очень быстро будет отброшен туда, где был в самом начале.
Жизнь несправедлива, ты стараешься, ты ограничиваешь себя во многом, ты все силы бросаешь на достижение результата...а всё равно проигрываешь человеку, одарённому от природы. С'est la vie.