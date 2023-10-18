Месси опроверг слухи о том, что может уйти в аренду

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вчера, 14:48

Форвард «Интер Майами» отреагировал на слухи о том, что может уйти в аренду в другой клуб после завершения сезона в МЛС .

Напомним, нынешняя команда аргентинца не вышла в плей-офф турнира. 19 октября «Интер Майами» проведёт матч с «Шарлотт».