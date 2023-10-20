Моуриньо может во второй раз возглавить «Реал»

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вчера, 10:03

Главный тренер «Ромы» может возглавить «Реал».

Мадридский клуб рассматривает вариант с назначением португальца, если покинет команду летом 2024 года. Ожидается, что итальянский специалист возглавит сборную Бразилии, а «Рома» не будет продлевать контракт с Моуриньо (истекает в конце сезона).

Моуриньо уже тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.