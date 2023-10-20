Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2023/2024

Моуриньо может во второй раз возглавить «Реал»

вчера, 10:03

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может возглавить «Реал».

Мадридский клуб рассматривает вариант с назначением португальца, если Карло Анчелотти покинет команду летом 2024 года. Ожидается, что итальянский специалист возглавит сборную Бразилии, а «Рома» не будет продлевать контракт с Моуриньо (истекает в конце сезона).

Моуриньо уже тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиГвардиола назвал следующего тренера «Манчестер Сити»
Вчера, 14:00
СлухиТренер «Ньюкасла» может возглавить сборную Англии
Вчера, 08:29
Де Лаурентис отреагировал на слухи о назначении Конте в «Наполи»
19 октября
Слухи«Сампдория» не уволит Пирло после всего одной победы в девяти матчах
17 октября
СлухиКлуб из Саудовской Аравии предлагает Моуриньо контракт на 127 млн долларов
17 октября
СлухиМоуриньо покинет «Рому» после окончания нынешнего сезона
17 октября
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 18:19
Недостатки есть у всех. Но возможно у Зизу их меньше, чем у других. И вот ещё что. Сейчас уже не вспомню фамилию тренера Шахтера- абсолютная бездарность из Португалии, так вот, даже он, дважды переиграл Реал в ЛЧ 3:2 и 2:0!!! Не так давно это было- года три назад, приблизительно...
FenixSL
FenixSL ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:16, ред.
у Зидана нет недостатков!!!не может быть!!! :)

согласен
Capral
Capral ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 13:13
Я не отрицаю его заслуг, мне просто не нравится его стиль, который, на мой субъективный взгляд- не очень подходит такому клубу как Реал. Зидан, при всех его возможных недостатках- мне нравится больше.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:39
Интересно про "дважды в одну реку" будут комменты?
FenixSL
FenixSL ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:39
тем не менее, его тренерство в Реале вспоминается до сих пор
была великолепная игра при великолепном составе
Реал и так большую часть времени играл сейчас обязательно пропуская и оседая в обороне от клубов лузеров, спасали контратаки, а уж в них Жозе знает толк
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:37
ой
понимаю что будет масса возгласов против
а я только за
крутая личность, лучше он, чем Хаби Алонсо, при всем уважении и его минутных достижений в Германии
Capral
Capral
вчера в 12:08
протон.
Есть в футболе такое понятие- как лицо команды. Маур для Реала- как Бердыев для Спартака. Стиль Маура, его- тягучий, оборонительный, вязкий, и, я бы даже сказал несколько трусливый футбол- точно не подходит такому клубу как Реал!!!
протон
протон
вчера в 11:29
Жозе вытащил Реал со дна, когда он 6 раз подряд вылетал в 1/8 ЛЧ, при нем Реал установил абсолютный рекорд Ла Лиги в 100 очков за сезон. Все, что выиграли Зидан с Анчелотти было выиграно на фундаменте, который заложил Жозе.
Обожаю Жозе, но сейчас он "Реалу" не подходит. Зидан, на мой взгляд - идеальная кандидатура!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:26
Почитатели напряглись.. Хе.. 🤭
дурман
дурман
вчера в 11:04
На вряд ли Жозе когда нибудь еще станет у руля сливочных
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 10:31
а может не надо?
Capral
Capral
вчера в 10:14, ред.
Не дай БОГ!!!
Как вспомню его поражение от Барсы 0:5, так нехорошо становится. За годы работы Маура в Реале, Мадрид, если ничего не путаю, в чемпионате- не выиграл у Барсы ни одной игры... Ну, и, вероятно- снова будет тренера соперника за ухо хватать? Пусть идёт лесом- в свой автопарк...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:13
Предложение саудитов не перебьют)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 