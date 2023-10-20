Моуриньо может во второй раз возглавить «Реал»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может возглавить «Реал».
Мадридский клуб рассматривает вариант с назначением португальца, если Карло Анчелотти покинет команду летом 2024 года. Ожидается, что итальянский специалист возглавит сборную Бразилии, а «Рома» не будет продлевать контракт с Моуриньо (истекает в конце сезона).
Моуриньо уже тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.
Как вспомню его поражение от Барсы 0:5, так нехорошо становится. За годы работы Маура в Реале, Мадрид, если ничего не путаю, в чемпионате- не выиграл у Барсы ни одной игры... Ну, и, вероятно- снова будет тренера соперника за ухо хватать? Пусть идёт лесом- в свой автопарк...
Как вспомню его поражение от Барсы 0:5, так нехорошо становится. За годы работы Маура в Реале, Мадрид, если ничего не путаю, в чемпионате- не выиграл у Барсы ни одной игры... Ну, и, вероятно- снова будет тренера соперника за ухо хватать? Пусть идёт лесом- в свой автопарк...
Обожаю Жозе, но сейчас он "Реалу" не подходит. Зидан, на мой взгляд - идеальная кандидатура!
Обожаю Жозе, но сейчас он "Реалу" не подходит. Зидан, на мой взгляд - идеальная кандидатура!
была великолепная игра при великолепном составе
Реал и так большую часть времени играл сейчас обязательно пропуская и оседая в обороне от клубов лузеров, спасали контратаки, а уж в них Жозе знает толк
была великолепная игра при великолепном составе
Реал и так большую часть времени играл сейчас обязательно пропуская и оседая в обороне от клубов лузеров, спасали контратаки, а уж в них Жозе знает толк