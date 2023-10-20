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Тренер «Ньюкасла» может возглавить сборную Англии

вчера, 08:29

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау может возглавить сборную Англии.

По данным источника, ФА рассматривает такой вариант на случай провала национальной команды на Евро-2024, однако Хау не заинтересован в работе с «тремя львами». В число других кандидатов на должность сборной Англии входят Стив Купер из «Ноттингем Форест» и экс-наставник «Челси» Грэм Поттер, но он предпочел бы возглавить клуб, а не сборную.

Действующий контракт нынешнего тренера сборной Англии Гарета Саутгейта рассчитан до конца 2025 года.

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Все комментарии
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:33
Почему Англичане не могут разок раскошелиться и потратить деньги на действительно топового иностранного тренера (на уровне сборных)? С таким набором игроков атаки держать тренера-проповедника унылого футбола - ну, зачем? Даже как-то обидно. С точки зрения зрителя мы многое теряем, что не видим пл-настоящему атакующий футбол от сборной Англии
протон
протон
вчера в 11:26
Хау на Поттера похож. Очень хорош в слабых и средних командах, но почему-то кажется, что не вывезет топ клуб или сборную. В Борнмуте и Ньюкасле на него по сути нет давления никакого, в отличие от возможных вакансий в топ клубе. Кажется, при таких условиях будет Хау как Поттер
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:14
Саутгейта до евро точно не снимут. А вот дальше уже большой вопрос
Djebrael
Djebrael
вчера в 09:55
Посмотрим что Гарета навоюет, а там уже видно будет... но только не Поттер.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:20
Я уже писал тут как то, что считаю Хау лучшим английским тренером среди всех нынешних тренеров, который не боиться играть в вертикальный, атакующий футбол, что он практиковал еще в скромном Борнмуте. Хау был бы отличным вариантом для сборной Англии, но как по мне, лучше пусть дальше работает в клубном футболе и продолжает строить симпатичный Ньюкасл и пробует добиваться больших побед с ним! В сборной поработать еще успеет
asraeil
asraeil
вчера в 08:42
Пусть Эдди занимается клубом, где у него все получается...
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