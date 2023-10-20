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вчера, 08:29

Главный тренер «Ньюкасла» может возглавить сборную Англии.

По данным источника, ФА рассматривает такой вариант на случай провала национальной команды на Евро-2024, однако Хау не заинтересован в работе с «тремя львами». В число других кандидатов на должность сборной Англии входят из «Ноттингем Форест» и экс-наставник «Челси» , но он предпочел бы возглавить клуб, а не сборную.

Действующий контракт нынешнего тренера сборной Англии рассчитан до конца 2025 года.