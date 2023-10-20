Тренер «Ньюкасла» может возглавить сборную Англии

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау может возглавить сборную Англии.
По данным источника, ФА рассматривает такой вариант на случай провала национальной команды на Евро-2024, однако Хау не заинтересован в работе с «тремя львами». В число других кандидатов на должность сборной Англии входят Стив Купер из «Ноттингем Форест» и экс-наставник «Челси» Грэм Поттер, но он предпочел бы возглавить клуб, а не сборную.
Действующий контракт нынешнего тренера сборной Англии Гарета Саутгейта рассчитан до конца 2025 года.