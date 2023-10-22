Юниорская сборная России уступила сверстникам из Узбекистана

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вчера, 15:12

Юниорская сборная России уступила юниорской сборной Узбекистана со счётом 2:4. Товарищеский матч проходил в Турции. В составе нашей национальной команды отличились опорный полузащитник дубля «Локомотива» Станислав Топинка и фланговый полузащитник академии «Спартака» Вадим Пастушков.

Юниорская сборная России проводит сбор в Анталии, который завершится 30 октября. 25 октября российские футболисты сыграют против сборной Сенегала, 28 октября — против сборной Панамы.