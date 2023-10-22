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Юниорская сборная России уступила сверстникам из Узбекистана

вчера, 15:12

Юниорская сборная России уступила юниорской сборной Узбекистана со счётом 2:4. Товарищеский матч проходил в Турции. В составе нашей национальной команды отличились опорный полузащитник дубля «Локомотива» Станислав Топинка и фланговый полузащитник академии «Спартака» Вадим Пастушков.

Юниорская сборная России проводит сбор в Анталии, который завершится 30 октября. 25 октября российские футболисты сыграют против сборной Сенегала, 28 октября — против сборной Панамы.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:38, ред.
Как всё быстро меняется, недавно я говорил, какой позор играть вничью с Узбекистаном и Таджикистаном, а вот прошёл год и Узбекистан уже четыре гола в ворота России вбивает.

Как в целом такая же ситуация во взрослом футболе - если в нулевых Аршавина ещё называли "русским мастером" и был какой-то спрос на других игроков и какая-то отдача от них, то сейчас у нас лучший - вполне стандартный средний по меркам Европы Головин, а из молодежи в принципе даже на уровень Головина никто не тянет.

Какая-то гордость и т.п. чувства вышли из чата абсолютно. Если двадцать лет убивать футбол, то его очень успешно можно убить, доказали Фурсенко, Мутко и Дюков.
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