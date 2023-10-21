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«Реал» не смог одолеть «Севилью» в своём 3000-м матче в Ла Лиге

вчера, 21:33
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Севилья» сыграла вничью с «Реалом» в матче 10-го тура Ла Лиги (1:1). Эта встреча стала 3000-й для «сливочных» в турнире.

Автогол Давида Алабы на 74-й минуте вывел андалусийцев вперёд. Мадридцы отыгрались на 78-й — отличился Даниэль Карвахаль.

«Севилья» занимает 13-е место в чемпионате Испании с 9 очками. «Реал» лидирует с 25 баллами.

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Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Источник: soccer.ru Фото: ФК «Севилья»
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:03
Да уж, результат для Реала не важнецкий
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:29
Севилья не забивала, но играла достойно.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:27
Севилью с преображением. Ну конечно перед матчем с Реалом.

Родриго, при всей симпатии, пора на скамейку. Какие разные 177 матчей у него и у Зубастика за Реал.

Вини, честно говоря, тоже. Мбаппе на его месте смотрелся бы эффективнее. Куча потерь, бессмысленного дриблинга. Единственное, что оправдывает - ну нет ЦФ, не на кого навешивать.

Непонятная тактика Анчи. Севилья не показала какой-то особенной игры, просто старалась. Надо было обыгрывать.

Ну и отдельный привет судье. Отмена второго года Реала - это вообще что. А сколько мелких эпизодов трактовал как под наркотиками - жесть.
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:26
Ничья конечно не очень хороший результат для Реала но в любом случае Мадрид останется на первом месте
На следующей неделе Класико
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ TOR громовержец (раскрыть)
вчера в 23:08
У "Реала" через три дня ЛЧ, где на кону большие деньги за каждую победу, а ещё через три дня матч с "Барселоной" на выезде, и ты недоволен, что Анчи даёт ключевым игрокам отдохнуть и зачем он задействует Модрича? Нет, он должен загнать основной состав до полной потери сознания, чтобы к середине сезона клуб уже был неспособен играть, так?
Elliada
Elliada
вчера в 22:57
Ничего, бывает
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 22:49
Анчелотти задрал уже,нафиг было снимать с игры реактивного Вальверде и Тчуамени???передвинь Вальверде на фланг и убирай Крооса и Родриго.Зачем выпускать мертвого Модрича???он еле по полю ходит,эти скорости уже не для него,он свое отпахал уже.Это ничья на совести Карло,дай Бог чтобы он свалил в конце сезона,бесит он уже.
протон
протон
вчера в 22:44
Второй отмененный гол описан мягко говоря неправильно. Там судья сначала показал "играем, играем" - и мадридцы унеслись в контратаку. В середине которой судья, продолжающий находиться у ворот Мадрида, решил игру остановить. Реал забил гол, который был отменен. Но самое интересное было дальше: никакого штрафного судьей зафиксировано не было. Мяч передали Реалу. Зачем была остановлена игра не понимаю. Просто судья доказал свою профнепригодность. Так что Мадрид, который был крайне недоволен его назначением, был абсолютно прав. судья-таки нагадил. Что уж говорить о массе штрафных на Джуде и др, которые этот судья "не увидел".
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 22:19
    A.S.A
    A.S.A ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 22:13
    Доброй ночи,дружище! Ну в психологическом плане возможно и будут наши игроки чуть более позитивные, но у Севильи будет преимущество в том, что они играют дома, при своих болельщиках и плюс не затратят силы на перелет и всё такое
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 22:11
    К сожалению, Вини после ухода Бензема порядком испортился, хотя тут может иметь значение и травма. И мы видим, что значит играть без ЦН, если кто-то индивидуально не затащит, то замыкать некому. Родриго же просто стабильная бесполезная днина весь чемпионат.

    Очень жду, что всё-таки выйдет Гюлер на правый фланг вместо бразильского нуля (а он ещё не готов, и ему ещё вкатываться в сезон долго придётся), водопад травм, обрушившийся на "Реал", который и так находится в кадровом голоде, максимально снижает возможность хоть какой-то ротации или вариаций на поле.

    Следующий матч с "Барселоной", я надеюсь со старта всё-таки увидеть Хоселу на острие. У "Барселоны" у самой порядочно травм, поэтому в условиях этого класико тренеры будут максимально ограничены в выборе. Что же, ждём.
    stanichnik
    stanichnik ответ A.S.A (раскрыть)
    вчера в 22:02
    Доброго Здоровья Саркис!
    Думаю у Арсенала некое психологическое преимущество перед Севильей, всё же вырывать ничью после 0:2 лучше, чем упускать победу, которые в итоге случились сегодня в матчах с участием этих команд в своих чемпионатах.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 21:55
    Севилья удивила со знаком плюс и продолжает приходить в себя после провального старта. Скоро Арсеналу придется играть против них и чувствую легко нашим точно не будет. И Севилья и Арсенал сыграли сегодня сложнейшие матчи теперь прглядим что команды покажут в матчах ЛЧ
    Eugene Natsmith
    Eugene Natsmith
    вчера в 21:54
    Хороший результат. Лично для меня обе команды симпатичны и в таких очных встречах они должны расходится миром, ну или боевой ничьей как сегодня.
    shur
    shur
    вчера в 21:52
    ...пожалуй такая ничья равносильна победе...!
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 21:37
    Севилья была лучше. Беллингем потух в матче.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:35
    Защитники реала забивали)))
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 21:35
    Молодцы, неожиданно. Я бы даже сказал, это Реал спас ничью и заработал очко
    Гость
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