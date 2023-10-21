«Реал» не смог одолеть «Севилью» в своём 3000-м матче в Ла Лиге

«Севилья» сыграла вничью с «Реалом» в матче 10-го тура Ла Лиги (1:1). Эта встреча стала 3000-й для «сливочных» в турнире.
Автогол Давида Алабы на 74-й минуте вывел андалусийцев вперёд. Мадридцы отыгрались на 78-й — отличился Даниэль Карвахаль.
«Севилья» занимает 13-е место в чемпионате Испании с 9 очками. «Реал» лидирует с 25 баллами.
Очень жду, что всё-таки выйдет Гюлер на правый фланг вместо бразильского нуля (а он ещё не готов, и ему ещё вкатываться в сезон долго придётся), водопад травм, обрушившийся на "Реал", который и так находится в кадровом голоде, максимально снижает возможность хоть какой-то ротации или вариаций на поле.
Следующий матч с "Барселоной", я надеюсь со старта всё-таки увидеть Хоселу на острие. У "Барселоны" у самой порядочно травм, поэтому в условиях этого класико тренеры будут максимально ограничены в выборе. Что же, ждём.
Очень жду, что всё-таки выйдет Гюлер на правый фланг вместо бразильского нуля (а он ещё не готов, и ему ещё вкатываться в сезон долго придётся), водопад травм, обрушившийся на "Реал", который и так находится в кадровом голоде, максимально снижает возможность хоть какой-то ротации или вариаций на поле.
Следующий матч с "Барселоной", я надеюсь со старта всё-таки увидеть Хоселу на острие. У "Барселоны" у самой порядочно травм, поэтому в условиях этого класико тренеры будут максимально ограничены в выборе. Что же, ждём.
Родриго, при всей симпатии, пора на скамейку. Какие разные 177 матчей у него и у Зубастика за Реал.
Вини, честно говоря, тоже. Мбаппе на его месте смотрелся бы эффективнее. Куча потерь, бессмысленного дриблинга. Единственное, что оправдывает - ну нет ЦФ, не на кого навешивать.
Непонятная тактика Анчи. Севилья не показала какой-то особенной игры, просто старалась. Надо было обыгрывать.
Ну и отдельный привет судье. Отмена второго года Реала - это вообще что. А сколько мелких эпизодов трактовал как под наркотиками - жесть.
Родриго, при всей симпатии, пора на скамейку. Какие разные 177 матчей у него и у Зубастика за Реал.
Вини, честно говоря, тоже. Мбаппе на его месте смотрелся бы эффективнее. Куча потерь, бессмысленного дриблинга. Единственное, что оправдывает - ну нет ЦФ, не на кого навешивать.
Непонятная тактика Анчи. Севилья не показала какой-то особенной игры, просто старалась. Надо было обыгрывать.
Ну и отдельный привет судье. Отмена второго года Реала - это вообще что. А сколько мелких эпизодов трактовал как под наркотиками - жесть.