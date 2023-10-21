«Реал» не смог одолеть «Севилью» в своём 3000-м матче в Ла Лиге

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вчера, 21:33

«Севилья» сыграла вничью с «Реалом» в матче 10-го тура Ла Лиги (1:1). Эта встреча стала 3000-й для «сливочных» в турнире.

Автогол Давида Алабы на 74-й минуте вывел андалусийцев вперёд. Мадридцы отыгрались на 78-й — отличился Даниэль Карвахаль.

«Севилья» занимает 13-е место в чемпионате Испании с 9 очками. «Реал» лидирует с 25 баллами.