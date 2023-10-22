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«Сочи» в гостях разгромил «Урал»

вчера, 13:57
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 4Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Урал» проиграл «Сочи» (1:4) в матче 12-го тура РПЛ.

На 15-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов. На 17-й минуте Никита Бурмистров удвоил преимущество гостей. На 34-й минуте Мартин Крамарич довёл счёт до разгромного. На 38-й минуте нападающий «Урала» Андрей Егорычев отыграл один мяч. На 88-й минуте нападающий «Сочи» Иван Игнатьев с пенальти установил точку в матче.

«Урал» идёт на 9-м месте (16 очков), «Сочи» занимает 16-е место (9 очков).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:54
Неожиданно сегодня наши выдали перфоманс. Хотя казалось, что до зимней паузы ничего подобного не произойдет (не в плане побед, а в плане того, что будут игры, в которых будет получаться всё, да к тому же с таким запасом по игре). В любом случае, отношусь к произошедшему со сдержанным оптимизмом, слишком уж многое было упущено на старте сезона.
А так всех, кто поддерживает и следит за «Сочи», с победой!
Сп62
Сп62
вчера в 18:16
В некоторых матчах в ворота Сочи мячи влетали практически после каждого удара. И, наоборот, удары сочинцев никак не шли в чужие ворота. Сегодня футбольный бог вернул им должок. Первые же удары в створ закончились голами.
pomor45
pomor45
вчера в 16:50
Какой к уральцам нелицеприятный гость приехал.
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 16:15
Курортной сезон закончился пора и в футбол начать играть. Молодцы Сочи порадовали!!!
lotsman
lotsman
вчера в 16:08
Сочи проснулся? Или просто случайный выстрел?)
adekvat
adekvat
вчера в 15:44
Команды удивили особенно Сочи.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:25
Урал рано начал заниматься бизнесом, как бы самому весной не понадобилась помощь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:29
Странный матч хоть и ставил на победу Сочи тоже вопреки, как обычно. Защита, когда забивались голы были не похоже сами на себя, давая фору подумать, присмотреться, ударить. И спокойствие Иванова, как удава с "38 попугаев" настораживает.
Поэтому останусь при своем мнении. Хороший спектакль. Артисты неплохо сыграли.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:10
Сочи ВНЕЗАПНО показали, кто в Екб хозяин)) Вернули себя в борьбу за выживание. А то вчера их комментаторы уже списали со счетов, назвали явным аутсайдером и первым претендентом на вылет. А вот нет, между 10 и 16 местами всего 4 очка разницы, борьба продолжается.

От вылета обычно спасает 35-40 очков, так что даже Краснодар теоретически, проиграв все оставшиеся матчи, имеет шансы вылететь
альсато
альсато
вчера в 14:10
я ВСЕГДА переживаю за ту команду-на которую и гроша не ставят!...Спартак-в этот список не входит))))
Capral
Capral
вчера в 14:08, ред.
Не сильно я и удивлен. По составу команды примерно равны. Ну разве что Ганчар, конечно, посильнее Точилы будет, да поопытнее. Но подобные разгромы иногда случаются, и они дают пищу для размышлений, дают определенную встряску.

Даже трудно сказать, за счет чего Сочи так обработал Урал. Непонятно, что происходит с Бикфалви. В недавнем прошлом один из сильнейших игроков ПЛ, сейчас как-то безучастно взирает на происходящее... Ну ничего, Иванов проведет воспитательную работу, вставит кому следует, как он это умеет, и перезагрузит команду!

Сочи с победой!
particular
particular
вчера в 14:08
Нежданчик! Результативненько!
А вдруг это не единственная нынче гостевая победа :))
альсато
альсато
вчера в 14:04
а кто то ..тут постоянно ноет, что у нас чемпионат не интересный))))))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:59
Ничего себе,Сочи в гостях устроили побоище Уралу!
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