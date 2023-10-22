«Сочи» в гостях разгромил «Урал»

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вчера, 13:57

«Урал» проиграл «Сочи» (1:4) в матче 12-го тура РПЛ .

На 15-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов. На 17-й минуте Никита Бурмистров удвоил преимущество гостей. На 34-й минуте Мартин Крамарич довёл счёт до разгромного. На 38-й минуте нападающий «Урала» Андрей Егорычев отыграл один мяч. На 88-й минуте нападающий «Сочи» Иван Игнатьев с пенальти установил точку в матче.

«Урал» идёт на 9-м месте (16 очков), «Сочи» занимает 16-е место (9 очков).