Хет-трик Гризманна принёс «Атлетико» разгромную победу над «Сельтой»

«Сельта» проиграла «Атлетико» в матче 10-го тура Ла Лиги (0:3).
На 25-й минуте красную карточку получил вратарь хозяев Иван Вильяр. Хет-трик оформил Антуан Гризманн, забивший на 29-й с пенальти, а также отметившийся голами на 64-й и 70-й.
«Сельта» с 6 очками занимает 18-е место в чемпионате Испании. «Атлетико» — второй, у команды 22 балла.
Лучший игрок Ла лиги.
Он на поле делает абсолютно всё и на высоком уровне.
Он и в кризисной Барсе Кумана умудрился сделать 33 результативных действия за сезон (в прошлом сезоне в Атлетико, за который его так хвалят, он сделал столько же).
Гризи на голову сильнее Коута+Дембеле.
Лучший игрок Ла лиги.
Он на поле делает абсолютно всё и на высоком уровне.
Он и в кризисной Барсе Кумана умудрился сделать 33 результативных действия за сезон (в прошлом сезоне в Атлетико, за который его так хвалят, он сделал столько же).
Гризи на голову сильнее Коута+Дембеле.
Браво Антуан Гризманн!
Браво Антуан Гризманн!