Хет-трик Гризманна принёс «Атлетико» разгромную победу над «Сельтой»

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вчера, 23:55

«Сельта» проиграла «Атлетико» в матче 10-го тура Ла Лиги (0:3).

На 25-й минуте красную карточку получил вратарь хозяев Иван Вильяр. Хет-трик оформил Антуан Гризманн, забивший на 29-й с пенальти, а также отметившийся голами на 64-й и 70-й.

«Сельта» с 6 очками занимает 18-е место в чемпионате Испании. «Атлетико» — второй, у команды 22 балла.