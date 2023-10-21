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Хет-трик Гризманна принёс «Атлетико» разгромную победу над «Сельтой»

вчера, 23:55
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)0 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Сельта» проиграла «Атлетико» в матче 10-го тура Ла Лиги (0:3).

На 25-й минуте красную карточку получил вратарь хозяев Иван Вильяр. Хет-трик оформил Антуан Гризманн, забивший на 29-й с пенальти, а также отметившийся голами на 64-й и 70-й.

«Сельта» с 6 очками занимает 18-е место в чемпионате Испании. «Атлетико» — второй, у команды 22 балла.

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Стадион «Балаидос»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Атлетико»
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:05
Гризманн слишком силен.
Лучший игрок Ла лиги.
Он на поле делает абсолютно всё и на высоком уровне.
Он и в кризисной Барсе Кумана умудрился сделать 33 результативных действия за сезон (в прошлом сезоне в Атлетико, за который его так хвалят, он сделал столько же).
Гризи на голову сильнее Коута+Дембеле.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:02
Гризманн опять "сверкнул"!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:01
Браво Атлетико Мадрид!
Браво Антуан Гризманн!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:00
Зачем он потерял время на Барселону?
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