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«Брентфорд» готов продать Тоуни в топ-клубы по сниженной цене

25 октября 2023, 17:11

Нападающий Айвен Тоуни может покинуть «Брентфорд».

Лондонский клуб готов продать форварда по сниженной цене в размере 65 млн фунтов стерлингов. В подписании игрока заинтересованы «Челси» и «Арсенал».

Напомним, что в мае этого года нападающий был отстранён от любой футбольной деятельности на 8 месяцев за нарушение регламента FA о ставках. Он сможет вернуться на поле в январе 2024 года.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:44
....по сниженной цене...)))
В ломбард не пробовали??
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Djebrael (раскрыть)
25 октября в 19:32
Какая цена была бы более благоразумной?
A.S.A
A.S.A
25 октября в 19:27, ред.
Покупка Тоуни - это риск, но все же мы знаем, кто не рискует, тот не пьет шампанское!

Тоуни профи, игрок с большими амбициями и он отлично понимает, что сейчас у него будет один единственный шанс попасть в топ клуб и проявить себя!

Читал из зарубежной прессы, что Айвен нанял целую группу тренеров, которые помогают ему оставаться в форме, поэтому с физикой у него не должно возникнуть никаких проблем, а вот игровой тонус конечно же придется набирать, и на это уйдет время, т.к не важно куда он перейдет, его будут окружать новые люди.

Теперь что касается его цены... Тоуни англичанин, игрок сборной (думаю, если бы не эта дисквалификация, играл бы постоянно как смена Кейна), а в АПЛ игроки с британским паспортом уже ценятся выше, и Брентфорду выгодно продать этого "паспортиста" клубу из АПЛ, чем куда либо еще....вот отсюда и такая цена, хотя 65 лямов это много.

Нужен ли такой игрок Арсеналу, сказать сложно, форвард нам точно нужен, и, как по мне, лучше добавить еще лямов 30 и взять более сильного игрока, но вот зимой будет сложно подписать топ игрока по адекватной цене.
Djebrael
Djebrael
25 октября в 18:42
65 за него ... они что совсем не смотрит на официальный ценник
УЕСКА
УЕСКА
25 октября в 17:54
Клуб, который подпишет его, сильно рискует. Мало того, что он получит растренированного игрока, который неизвестно наберет ли былую форму, но что еще хуже проблемного игрока с игровой зависимостью. Нет никаких гарантий, что он не начнет снова ставить и опять не получит дисквалификацию. Да и цена в 65 млн не выглядит сниженной с учетом того, что на трансфермаркте он оценивается в 35 млн.
sihafazatron
sihafazatron
25 октября в 17:17
ахахах, по "сниженной цене" 65 млн фунтов!!)))) Типа акция у них)))) ой приколисты
Гость
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