«Брентфорд» готов продать Тоуни в топ-клубы по сниженной цене

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25 октября 2023, 17:11

Нападающий может покинуть «Брентфорд».

Лондонский клуб готов продать форварда по сниженной цене в размере 65 млн фунтов стерлингов. В подписании игрока заинтересованы «Челси» и «Арсенал».

Напомним, что в мае этого года нападающий был отстранён от любой футбольной деятельности на 8 месяцев за нарушение регламента FA о ставках. Он сможет вернуться на поле в январе 2024 года.