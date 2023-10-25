«Брентфорд» готов продать Тоуни в топ-клубы по сниженной цене

Нападающий Айвен Тоуни может покинуть «Брентфорд».
Лондонский клуб готов продать форварда по сниженной цене в размере 65 млн фунтов стерлингов. В подписании игрока заинтересованы «Челси» и «Арсенал».
Напомним, что в мае этого года нападающий был отстранён от любой футбольной деятельности на 8 месяцев за нарушение регламента FA о ставках. Он сможет вернуться на поле в январе 2024 года.
Тоуни профи, игрок с большими амбициями и он отлично понимает, что сейчас у него будет один единственный шанс попасть в топ клуб и проявить себя!
Читал из зарубежной прессы, что Айвен нанял целую группу тренеров, которые помогают ему оставаться в форме, поэтому с физикой у него не должно возникнуть никаких проблем, а вот игровой тонус конечно же придется набирать, и на это уйдет время, т.к не важно куда он перейдет, его будут окружать новые люди.
Теперь что касается его цены... Тоуни англичанин, игрок сборной (думаю, если бы не эта дисквалификация, играл бы постоянно как смена Кейна), а в АПЛ игроки с британским паспортом уже ценятся выше, и Брентфорду выгодно продать этого "паспортиста" клубу из АПЛ, чем куда либо еще....вот отсюда и такая цена, хотя 65 лямов это много.
Нужен ли такой игрок Арсеналу, сказать сложно, форвард нам точно нужен, и, как по мне, лучше добавить еще лямов 30 и взять более сильного игрока, но вот зимой будет сложно подписать топ игрока по адекватной цене.
Тоуни профи, игрок с большими амбициями и он отлично понимает, что сейчас у него будет один единственный шанс попасть в топ клуб и проявить себя!
Читал из зарубежной прессы, что Айвен нанял целую группу тренеров, которые помогают ему оставаться в форме, поэтому с физикой у него не должно возникнуть никаких проблем, а вот игровой тонус конечно же придется набирать, и на это уйдет время, т.к не важно куда он перейдет, его будут окружать новые люди.
Теперь что касается его цены... Тоуни англичанин, игрок сборной (думаю, если бы не эта дисквалификация, играл бы постоянно как смена Кейна), а в АПЛ игроки с британским паспортом уже ценятся выше, и Брентфорду выгодно продать этого "паспортиста" клубу из АПЛ, чем куда либо еще....вот отсюда и такая цена, хотя 65 лямов это много.
Нужен ли такой игрок Арсеналу, сказать сложно, форвард нам точно нужен, и, как по мне, лучше добавить еще лямов 30 и взять более сильного игрока, но вот зимой будет сложно подписать топ игрока по адекватной цене.