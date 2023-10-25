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«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» проявляют интерес к игроку «Атлетика»

25 октября 2023, 12:50

Нападающий «Атлетика» Николас Уильямс находится в сфере интересов различных европейских клубов.

По информации источника, на игрока по-прежнему претендует «Астон Вилла», которая, как сообщалось летом, пыталась подписать форварда, но он принял решение остаться в Испании.

Кроме того, за ситуацией следят «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Отмечается, что футболист также интересен «Баварии» и «Ювентусу».

Контракт Уильямса с баскским клубом истекает летом 2024 года. Ранее президент команды выразил уверенность в продлении соглашения с испанцем.

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Ironigor
Ironigor
25 октября в 12:54
Вот и посмотрим чем всё закончится и кто больше предложит !)
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