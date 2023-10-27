Гвардиола определился с преемником Де Брюйне

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала может перебраться в «Манчестер Сити».
В трансфере игрока лично заинтересован главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола. Испанский специалист считает, что в течение пары лет Мусиала станет лучшей «десяткой» в мире.
Гвардиола видит в Мусиале замену Кевину Де Брюйне.
Как обычно начинают распространять, сравнивать, по итогу больше шума
Как обычно начинают распространять, сравнивать, по итогу больше шума
Кевин хоть еще не состарился, но учитывая физические требования Пепа, неизбежно будет сдавать, так еще и подвержен травмам. Бернарду сам уже посматривает в сторону других команд, все лето это обсуждалось.
Разве что Альварес, но и там свои нюансы есть. Так что вполне ожидаемо, что Пеп заранее готовит варианты на будущее.
Кевин хоть еще не состарился, но учитывая физические требования Пепа, неизбежно будет сдавать, так еще и подвержен травмам. Бернарду сам уже посматривает в сторону других команд, все лето это обсуждалось.
Разве что Альварес, но и там свои нюансы есть. Так что вполне ожидаемо, что Пеп заранее готовит варианты на будущее.
Так же пишут, что дела там настолько серьезны, что он вообще может завершить карьеру прямо в этом сезоне.
Неужели Кевина врачи клуба так недосмотрели, что загнали в край? Не хочу такому верить
Так же пишут, что дела там настолько серьезны, что он вообще может завершить карьеру прямо в этом сезоне.
Неужели Кевина врачи клуба так недосмотрели, что загнали в край? Не хочу такому верить