Гвардиола определился с преемником Де Брюйне

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вчера, 00:48

Полузащитник «Баварии» может перебраться в «Манчестер Сити».

В трансфере игрока лично заинтересован главный тренер «горожан» . Испанский специалист считает, что в течение пары лет Мусиала станет лучшей «десяткой» в мире.

Гвардиола видит в Мусиале замену .