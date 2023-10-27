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Гвардиола определился с преемником Де Брюйне

вчера, 00:48

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала может перебраться в «Манчестер Сити».

В трансфере игрока лично заинтересован главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола. Испанский специалист считает, что в течение пары лет Мусиала станет лучшей «десяткой» в мире.

Гвардиола видит в Мусиале замену Кевину Де Брюйне.

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 12:15
Похоже в МС умалчивают степень тяжести травмы де Брюйне, раз и про контракт замолчали и сразу замену стали искать
Рой Макай
Рой Макай ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 11:27
Было бы здорово, если бы Де Брюйне был голландцем)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:21
"Отпевать" КДБ ещё рано..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:15
Бывшего игрока Челси хотят заменить бывшим игроком Челси 😁
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:44
Не заметил момента, когда Мусиала уже стал 110 лямов стоить.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 08:50
Ага, Бавария прям сидит и ждёт куда бы продать его. Думаю это невозможно просто. Бавария не та команда, которая продаст своего лидера
2rvejxqu5jdy
2rvejxqu5jdy
вчера в 07:36
Пеп знает о чём говорит, ему можно верить
adekvat
adekvat
вчера в 07:13
А Де Брюйне куда, арабы наверно уже почти уговорили.
Варвар7
Варвар7
вчера в 06:38
Даже если это и так, то сможет ли он , на данный момент полноценно заменить бельгийца?
протон
протон
вчера в 06:19
Не удивлюсь, если это дымовая завеса, а интерес к кому-то другому.
нечитайло
нечитайло
вчера в 06:19
А голландец куда отправится, в эмираты?
kazakoff
kazakoff
вчера в 04:47
То что преемник большой вопрос
Как обычно начинают распространять, сравнивать, по итогу больше шума
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 01:41
Де Брюйне еще не ушел.
протон
протон
вчера в 01:06
Мусиала на сегодня один из сильнейших молодых футболистов мира, воспитанник Баварии (детские школы Челси не считаются, читайте регламент) надеюсь останется в Баварии надолго, а то что к нему проявляют интерес все топ клубы мира вполне закономерно
Кевин хоть еще не состарился, но учитывая физические требования Пепа, неизбежно будет сдавать, так еще и подвержен травмам. Бернарду сам уже посматривает в сторону других команд, все лето это обсуждалось.
Разве что Альварес, но и там свои нюансы есть. Так что вполне ожидаемо, что Пеп заранее готовит варианты на будущее.
протон
протон
вчера в 01:00
По Кевину история покрыта мраком. Пишут, что на фоне медобследования по этой травме - Сити приостановил продление с ним контракта. Вернее - закрыл эту тему вообще. И в лучшем случае - продадут его летом арабам.
Так же пишут, что дела там настолько серьезны, что он вообще может завершить карьеру прямо в этом сезоне.
Неужели Кевина врачи клуба так недосмотрели, что загнали в край? Не хочу такому верить
Гость
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