«Реал» и «Барселона» рассматривают вариант с подписанием Габриэля Жезуса

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26 октября 2023, 23:20

Нападающий «Арсенала» может продолжить карьеру в Испании.

«Реал» и «Барселона» были заинтересованы в подписании бразильца ещё до его перехода в «Арсенал» из «Манчестер Сити».

Сейчас оба испанских гранда всё ещё следят за нападающим.