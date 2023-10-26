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«Реал» и «Барселона» рассматривают вариант с подписанием Габриэля Жезуса

26 октября 2023, 23:20

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус может продолжить карьеру в Испании.

«Реал» и «Барселона» были заинтересованы в подписании бразильца ещё до его перехода в «Арсенал» из «Манчестер Сити».

Сейчас оба испанских гранда всё ещё следят за нападающим.

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26 октября
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 08:58, ред.
Читал как то статью, в которой Жезус признавался, что во время перехода в Арсенал, на него выходили люди из Мадридского Реала, но на переход в Арсенал повлиял фактор Артеты, с которым Габи был хорошо знаком....так что Жезус мог бы быть отличным вариантом, как замена Карима Бензема! По манере,Габи похож на Карима, командный игрок, не стисняется черновой работы, не думает о личной статистики и играет на благо команды!
Выступление в Арсенале оставляют двоякое впечатление, с одной стороны Габи приносит много пользы именно в командных действиях выполняя огромный объем работы, но с другой стороны, Жезус часто получает траамы и его отсутствие сказывается на игре команды.....так что продать его или оставить это вопрос....
Квара
Квара
вчера в 07:11, ред.
Про Барселону еще поверил бы. Но Реалу такое точно не нужно. Не уровень.
dkn2e5b2u6fr
dkn2e5b2u6fr
вчера в 05:35
Он нужен Арсеналу и думаю ему там комфортно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 00:43
Ахаха, смешная новость.
Scorp689
Scorp689
26 октября в 23:31
Испанцы делят бразильца...
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