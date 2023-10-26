«Реал» и «Барселона» рассматривают вариант с подписанием Габриэля Жезуса

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус может продолжить карьеру в Испании.
«Реал» и «Барселона» были заинтересованы в подписании бразильца ещё до его перехода в «Арсенал» из «Манчестер Сити».
Сейчас оба испанских гранда всё ещё следят за нападающим.
Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус может продолжить карьеру в Испании.
«Реал» и «Барселона» были заинтересованы в подписании бразильца ещё до его перехода в «Арсенал» из «Манчестер Сити».
Сейчас оба испанских гранда всё ещё следят за нападающим.
Выступление в Арсенале оставляют двоякое впечатление, с одной стороны Габи приносит много пользы именно в командных действиях выполняя огромный объем работы, но с другой стороны, Жезус часто получает траамы и его отсутствие сказывается на игре команды.....так что продать его или оставить это вопрос....
Выступление в Арсенале оставляют двоякое впечатление, с одной стороны Габи приносит много пользы именно в командных действиях выполняя огромный объем работы, но с другой стороны, Жезус часто получает траамы и его отсутствие сказывается на игре команды.....так что продать его или оставить это вопрос....