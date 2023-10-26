Почеттино будет главным в вопросе трансферов «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино получит последнее слово в вопросе трансферов клуба.
Новые владельцы хотели провести полную перестройку состава, но это привело к перенасыщению команды. Лондонцы планируют активную работу в этом направлении зимой, упор будет сделан на точечное усиление.
Клуб купит футболистов под нужды рулевого. Почеттино будет обсуждать возможные приобретения с руководством «синих».
И вишенка на торте капитан команды травмат. Я не считаю капитанскую повязку каким то религиозным символом, как некоторые ярые фанаты, но все равно достаточно странно если у клуба капитан вечно лечится. То есть с ним и сыграться не могут, да и чтобы не делали его конкуренты по позиции, как он вылечится, то займет место в основе. Это достаточно странная ситуация для клуба.
Компани например тоже капитан травмат, но много начал пропускать, когда ему 30 стукнуло, а не 23 и он был сыгран с партнерами, да и не ныл оставаясь на скамейке даже здоровым. И был таким дядькой типа Ибры или ТС, который и на скамейке пользу приносит.
И вишенка на торте капитан команды травмат. Я не считаю капитанскую повязку каким то религиозным символом, как некоторые ярые фанаты, но все равно достаточно странно если у клуба капитан вечно лечится. То есть с ним и сыграться не могут, да и чтобы не делали его конкуренты по позиции, как он вылечится, то займет место в основе. Это достаточно странная ситуация для клуба.
Компани например тоже капитан травмат, но много начал пропускать, когда ему 30 стукнуло, а не 23 и он был сыгран с партнерами, да и не ныл оставаясь на скамейке даже здоровым. И был таким дядькой типа Ибры или ТС, который и на скамейке пользу приносит.