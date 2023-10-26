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Почеттино будет главным в вопросе трансферов «Челси»

26 октября 2023, 15:35

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино получит последнее слово в вопросе трансферов клуба.

Новые владельцы хотели провести полную перестройку состава, но это привело к перенасыщению команды. Лондонцы планируют активную работу в этом направлении зимой, упор будет сделан на точечное усиление.

Клуб купит футболистов под нужды рулевого. Почеттино будет обсуждать возможные приобретения с руководством «синих».

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26 октября
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Все комментарии
протон
протон
26 октября в 19:25
Главное решить вопрос с физподготовкой и травматами. По хорошему у Челси и сейчас отличный состав, если бы все были здоровы. А так как пол состава регулярно лечится, то это не круто.
И вишенка на торте капитан команды травмат. Я не считаю капитанскую повязку каким то религиозным символом, как некоторые ярые фанаты, но все равно достаточно странно если у клуба капитан вечно лечится. То есть с ним и сыграться не могут, да и чтобы не делали его конкуренты по позиции, как он вылечится, то займет место в основе. Это достаточно странная ситуация для клуба.
Компани например тоже капитан травмат, но много начал пропускать, когда ему 30 стукнуло, а не 23 и он был сыгран с партнерами, да и не ныл оставаясь на скамейке даже здоровым. И был таким дядькой типа Ибры или ТС, который и на скамейке пользу приносит.
w6uununu7ebj
w6uununu7ebj
26 октября в 17:05
Тренеру виднее кто ему надо
idres
idres
26 октября в 17:04
Неужели кому то из руководства пришла умная мысль?
VeniaminS
VeniaminS
26 октября в 16:35
Правильное решение,тренеру с ними работать,а не хозяину.
sihafazatron
sihafazatron
26 октября в 16:34
да давайте ще пару тройку негров))
Гость
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