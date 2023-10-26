Почеттино будет главным в вопросе трансферов «Челси»

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26 октября 2023, 15:35

Главный тренер «Челси» получит последнее слово в вопросе трансферов клуба.

Новые владельцы хотели провести полную перестройку состава, но это привело к перенасыщению команды. Лондонцы планируют активную работу в этом направлении зимой, упор будет сделан на точечное усиление.

Клуб купит футболистов под нужды рулевого. Почеттино будет обсуждать возможные приобретения с руководством «синих».