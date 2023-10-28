Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ

вчера, 18:26
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 13-го тура Премьер-Лиги (1:1).

На 24-й минуте счёт открыл Бенхамин Гарре, выведя самарцев вперёд. Матиас Перес на 66-й сравнял счёт.

КС занимают 3-е место в чемпионате России с 22 очками. «Оренбург» — 14-й (12 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ювентус» на 90+7-й минуте вырвал победу в матче с «Вероной»
Вчера, 23:44
«Зенит» одержал победу над «Ахматом»
Вчера, 20:57
«Аль-Наср» одержал победу над клубом «Аль-Фейха». У Роналду ассист
Вчера, 20:05
«Химки» выиграли у «Динамо» из Махачкалы в Первой лиге
Вчера, 19:56
Гол Беллингема в добавленное время принёс «Реалу» победу в Эль Класико
Вчера, 19:11
«Арсенал» с крупным счётом победил «Шеффилд Юнайтед»
Вчера, 18:59
Сортировать
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:17
Немного похоже на матч с "Факелом", только с меньшим контрастом качества таймов. В первом тайме получше были "Крылья", во втором тайме получше был "Оренбург", так что результат справедлив..... Было много борьбы и мало футбола с обеих сторон. И те, и другие скорее разочаровали. Возможно, на восприятие повлияла и погода.
1viking17
1viking17 ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 19:33
Спартак так и играет - с сильными сильно, а слабым могут слить игру
1viking17
1viking17
вчера в 19:26
Упустили важную победу. Очень огорчили, тем более дома
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 19:25
Как я и говорил раньше,Крылья закончили с футболом после победы над Спартаком. Теперь полетели кувырком вниз,зачем играть и выигрывать если Спартак повержен,так и у Факела,после сегодняшней победы над Спартаком, бросят играть.
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:10
Хорошая погода для такой игры.
протон
протон
вчера в 18:55
Крылья огорчили. Чёрная полоса после разгрома Спартака продолжается. Ждал сегодня победу, но обыграть быстрый, техничный Оренбург не так просто. Теперь Краснодар, будет ещё сложнее. Тем более важна может стать победа.
Джефри Лайкер
Джефри Лайкер
вчера в 18:54
Хоть один настоящий, а не липовый болельщик у Оренбурга на соккере есть?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:50
Напомнило : "в*йна в Крыму и всё в дыму и не хрена не видно".
Хорошая ничья при такой погоде.
nubom
nubom
вчера в 18:27
Самара. Объявление диктора по стадиону:
-Уважаемые рефери, все еще находящиеся на стадионе - матч закончился. Сообщаем вам итоговый счет – 1:1.
Убедительная просьба перестать свистеть, взять друг друга за руки и двигаться к выходу на шум болельщиков...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 