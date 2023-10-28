«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 13-го тура Премьер-Лиги (1:1).
На 24-й минуте счёт открыл Бенхамин Гарре, выведя самарцев вперёд. Матиас Перес на 66-й сравнял счёт.
КС занимают 3-е место в чемпионате России с 22 очками. «Оренбург» — 14-й (12 баллов).
Хорошая ничья при такой погоде.
Хорошая ничья при такой погоде.
-Уважаемые рефери, все еще находящиеся на стадионе - матч закончился. Сообщаем вам итоговый счет – 1:1.
Убедительная просьба перестать свистеть, взять друг друга за руки и двигаться к выходу на шум болельщиков...
-Уважаемые рефери, все еще находящиеся на стадионе - матч закончился. Сообщаем вам итоговый счет – 1:1.
Убедительная просьба перестать свистеть, взять друг друга за руки и двигаться к выходу на шум болельщиков...