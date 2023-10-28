«Факел» обыграл «Спартак» в матче с пенальти и удалением

«Факел» обыграл «Спартак» (2:0) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 70-й минуте красную карточку получил защитник «Спартака» Срджан Бабич. После этого пенальти в ворота «красно-белых» реализовал нападающий «Факела» Евгений Марков. На 84-й минуте форвард Максим Максимов удвоил преимущество «Факела».
«Факел» идёт на 11-м месте (15 очков), «Спартак» занимает 5-е место (20 очков).
Октябрь.....5 официальных игр - 4 очка....
Октябрь.....5 официальных игр - 4 очка....
Говорил и говорю - ребята из Воронежа со стальным характером и ...всем прочим!
Так было всегда!
Разговоры о плохом поле, погоде и ёжиках - на помойку!
Пять лямов прогнали полтинник через коридор новобранцев, именинников!
Абаскаля выгонять нельзя ни в коем разе - пусть скачет вдоль бровки, так быстрее попадем в пердив или вдоволь посмеёмся над экспериментами с составом!
Жду в воротах Соболева, а Максименко попробовать на всех позициях.
Говорил и говорю - ребята из Воронежа со стальным характером и ...всем прочим!
Так было всегда!
Разговоры о плохом поле, погоде и ёжиках - на помойку!
Пять лямов прогнали полтинник через коридор новобранцев, именинников!
Абаскаля выгонять нельзя ни в коем разе - пусть скачет вдоль бровки, так быстрее попадем в пердив или вдоволь посмеёмся над экспериментами с составом!
Жду в воротах Соболева, а Максименко попробовать на всех позициях.
👍👍👍👍👍👍👍
👍👍👍👍👍👍👍
-А была ли ошибка? Может Марков нужен был против Спартака?). И Карасев выполнил чей то заказ? Футболе не бывает мелочей..
Ну, а дальше пошло по накатанной. Марков забивает. Вдохновленный Факел разгорается и добивает Спартак. И попробуйте потом на убитом поле сравнять счёт хотя бы уставшими игроками.
Жаль, что судья, который будет по.любому первым в списке работающих в СА, фактически оказался причастен ко второй победе Факела.
-А была ли ошибка? Может Марков нужен был против Спартака?). И Карасев выполнил чей то заказ? Футболе не бывает мелочей..
Ну, а дальше пошло по накатанной. Марков забивает. Вдохновленный Факел разгорается и добивает Спартак. И попробуйте потом на убитом поле сравнять счёт хотя бы уставшими игроками.
Жаль, что судья, который будет по.любому первым в списке работающих в СА, фактически оказался причастен ко второй победе Факела.
На поле пенять отговорка для бедных.
На поле пенять отговорка для бедных.
А ты ничего не попутал КБ? Это Спартак так устроен, что постоянно сопли и слезы пускает, то Федун в Крым собирается, то вообще снимаются, то Ванюля ноет, то Тедеско скачет, теперь рыжий заговор ищет. Не зря Спартак самая скандальная команда в РПЛ в 21 веке.
А ты ничего не попутал КБ? Это Спартак так устроен, что постоянно сопли и слезы пускает, то Федун в Крым собирается, то вообще снимаются, то Ванюля ноет, то Тедеско скачет, теперь рыжий заговор ищет. Не зря Спартак самая скандальная команда в РПЛ в 21 веке.