«Факел» обыграл «Спартак» в матче с пенальти и удалением

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вчера, 15:59

«Факел» обыграл «Спартак» (2:0) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 70-й минуте красную карточку получил защитник «Спартака» Срджан Бабич. После этого пенальти в ворота «красно-белых» реализовал нападающий «Факела» Евгений Марков. На 84-й минуте форвард Максим Максимов удвоил преимущество «Факела».

«Факел» идёт на 11-м месте (15 очков), «Спартак» занимает 5-е место (20 очков).