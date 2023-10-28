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«Факел» обыграл «Спартак» в матче с пенальти и удалением

вчера, 15:59
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Факел» обыграл «Спартак» (2:0) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 70-й минуте красную карточку получил защитник «Спартака» Срджан Бабич. После этого пенальти в ворота «красно-белых» реализовал нападающий «Факела» Евгений Марков. На 84-й минуте форвард Максим Максимов удвоил преимущество «Факела».

«Факел» идёт на 11-м месте (15 очков), «Спартак» занимает 5-е место (20 очков).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:25
Гильермо - огонь...!!!
Октябрь.....5 официальных игр - 4 очка....
1580556558
1580556558 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:03
Плохому танцору всегда что-нибудь мешает. Команды играли в одинаковых условиях. Не смог на таком поле Спартак показать свое мастерство? Да и на хороших полях не может. Может дело не в состоянии газона, а в состоянии игроков Спартака? Факел бился и горел желанием победить, а Спартак зачем в Воронеж приехал, вообще не понятно, никакого желания играть и бороться. Может в этом все таки причина поражения Спартака? Куда сложнее играть, когда на газоне лужи в колено, однако раньше это не мешало командам выходить на поле и играть.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:30
Таки отобрали очки хулиганы
Верг
Верг
вчера в 21:41
Ждем Гвардиолу в спартаке, верим!
d1metras
d1metras
вчера в 21:37
Поздравляю Факел с абсолютно заслуженной победой! Интересно долго ещё это убогое зрелище будет продолжаться? Уже кровь из глаз идёт от игры и результатов Спартака... неужели в Лукойле не видят что абаскаль не контролирует игроков и гробит команду. В команде нет единства и понимания чего от них хотят...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:16, ред.
Воронеж с победой!
Говорил и говорю - ребята из Воронежа со стальным характером и ...всем прочим!
Так было всегда!
Разговоры о плохом поле, погоде и ёжиках - на помойку!
Пять лямов прогнали полтинник через коридор новобранцев, именинников!
Абаскаля выгонять нельзя ни в коем разе - пусть скачет вдоль бровки, так быстрее попадем в пердив или вдоволь посмеёмся над экспериментами с составом!
Жду в воротах Соболева, а Максименко попробовать на всех позициях.
Capral
Capral ответ soccer player 1 (раскрыть)
вчера в 20:54
Не ошибаетесь.
👍👍👍👍👍👍👍
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:54
Видимо, дно ещё не пробито)))
soccer player 1
soccer player 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:40
Возможно, я ошибаюсь, совсем школьником был. Папа водил…
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:35, ред.
Марков, заработавший пенальти и забивший ее не должен был участвовать в матче. Карасев с ВАРом ошиблись в 12-м туре не удалив Маркова за грубый фол игрока Оренбурга в голеностоп. Он мог сломать игрока так. Так и делается результат. Ошибка в одном имеет потом последствие в другом. И задаёшься вопросом:
-А была ли ошибка? Может Марков нужен был против Спартака?). И Карасев выполнил чей то заказ? Футболе не бывает мелочей..
Ну, а дальше пошло по накатанной. Марков забивает. Вдохновленный Факел разгорается и добивает Спартак. И попробуйте потом на убитом поле сравнять счёт хотя бы уставшими игроками.
Жаль, что судья, который будет по.любому первым в списке работающих в СА, фактически оказался причастен ко второй победе Факела.
Capral
Capral ответ soccer player 1 (раскрыть)
вчера в 20:10, ред.
Рапид приезжал к вам в 1986, перед играми с киевлянами в КК. Один из матчей в Самарканде закончился-2:2.
soccer player 1
soccer player 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:08
А 1984 м, Динамо Самарканд, играющий в 7й зоне второй лиги, обыграл Факел, выступающий в 1й лиге. Затем, Самарканд обыграл Жальгирис из высшей лиги. А споткнулись герои второй лиги в матче с Искрой из Смоленска. Вот это была команда!!!! К нам еще Рапид приезжал….
mishagrek
mishagrek ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:07
Там всё прекрасно видно на повторе
pomor45
pomor45 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:18
Для этого существует футбол на болоте, а такое поле нужно Факелу, чтобы нивелировать разницу в классе игроков.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:15, ред.
Абсолютно согласен!!! Но, вспоминаю год 1999, игру КУ, Спартак-Интер-1:2. Так вот, в той игре, поле, ваще был УЖАС и КОШМАР, но несмотря на это, Спартак играл великолепно и оставил очень хорошее впечатление!!!
pomor45
pomor45
вчера в 19:13
Факел должен принести Спартаку извинения за такое гадкое поле. Такое можно простить только за полярным кругом в ненастную погоду.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:11, ред.
Но поле реальный огород был)...для техничной команды это кошмар...не оправдываю Спартак, но это была серьезная причина несоздания голевых Спартаком...во времена СССР и в 90-е наши дуболомы частенько европейские клубы дома обыгрывали за счет этого фактора...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:57
Завтра будет завтра, вот завтра и поговорим.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:56
Мне всё-равно на Факел, мне за Спартак обидно...
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:56
Ну сгорел и сгорел)...завтра кони сгорят...
Храневец
Храневец
вчера в 18:55
Похоже дни Абаскаля сочтены ,Черчесов товсь !
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:54
Но сегодня сгорел не Факел, а СпаМ.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:48, ред.
Раз в 20 лет и факел горит и стреляет))...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:34
Ну реально без оправданий-это не футбол вообще. каждые 20 секунд-нарушение аут подножка остановка.победить как и проиграть можно было только на дурачка-в пас и комбинации играть не реально.факел такое впечатление просто принял допинг пахали как за последний раз. Наши просто не привыкли к такой целине. На нормальной поляне у Факела шансов немного что и показывает их место в таблице. Ну и еще раз о нашем шлаке-Игнатов Литвинов Умяров-вон с поляны уже зимой. Идем дальше и надеюсь зрители РПЛ эту сраную поляну больше не увидят. Даже не из-за поражения говорю-просто неинтересно и неприятно такой футбол смотреть.
ТерSpark
ТерSpark ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:28
Ну то что самый ноющий ваш Федотов все знают,какойтренер такие и болелы. То Гинер бегал с чемоданом,то Федотов устраивает разборки с судьями,5е команда а сенсация какая то
viv
viv
вчера в 18:20, ред.
Факел на классе обыграл КБ.
На поле пенять отговорка для бедных.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 18:20
Он эти ники и аватарки тоже меняет по 3-4 раза в год.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 18:17
"...ничего страшного для Воронежа они так устроены..."
А ты ничего не попутал КБ? Это Спартак так устроен, что постоянно сопли и слезы пускает, то Федун в Крым собирается, то вообще снимаются, то Ванюля ноет, то Тедеско скачет, теперь рыжий заговор ищет. Не зря Спартак самая скандальная команда в РПЛ в 21 веке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 18:13
А когда КБ не ныли? То поле виновато, то судьи, то магнитные бури в атмосфере. Все без изменений , уже 22-й год.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 17:31
Спартак проиграл,сами виноваты,но Воронеж сегодня празднует,но это последняя победа Факела,они как Крылья план выполнили на весь год,главное Спартак обыграли,а остальным можно и проиграть,ничего страшного для Воронежа они так устроены. Поле отвратительное,как дали играть на этом поле в 21 веке непонятно,но будем на газон сетовать,а проиграли мы сами. Но ничего красно белые друзья,все победы впереди. Всем удачи.
Гость
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