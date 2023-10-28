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«Челси» дома проиграл «Брентфорду»

вчера, 16:30
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

«Челси» проиграл «Брентфорду» (0:2) в матче 10-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 58-й минуте забил защитник «Брентфорда» Этан Пиннок. В дополнительное ко второму тайму время Брайан Мбеумо удвоил преимущество гостей.

«Челси» идёт на 11-м месте (12 очков), «Брентфорд» занимает 10-е место (13 очков).

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Стадион «Стэмфорд Бридж»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер АПЛ
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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:28
судя по игре. попасть в Лигу КОНФЕРЕНЦИИ - Это программа МАКСИМУМ.хотя каких то пару лет назад были в бигфошке. Отсутствие Мудрика,как неудивительно.сильно повлияло на характер игры.Лучший игрок Синих Санчез с его сейвами.пожалуй единственный кто запомнился в составе Пенсов. Будь в раме Онана,счёт был просто не приличный.Говорили,что Лэмпс жалкий тренеришка.но самое интересное в том,что сама команда просто жалкое зрелище. Сможет ли из неё что-то сделать ПОНчик - время покажет,но на данном этапе обычный середняк,даже не крепкий.
azkan
azkan
вчера в 21:57
Вроде у синих игра есть, а реализация - кот наплакал. Сколько раз об этом говорить. Да, нужен нормальный нап. А не Куку который не знает перед вратарем что делать с мячем. О Джексоне молчу просто.
Да и судья на Стерлинге не поставил чистый пенальти.
При стандартах, как в обороне так и в атаке просто двоешники!
А Брентфорд на 200% выполнил свой план, забить гол и поставить автобус. Надеясь именно на стандарты, хотя и забили с игры. А второй забили от безисходности Челси.
Короче Почеттино работать и работать. А игра с Арсеналом подарил надежды, что стали забивать, даже не забиваемые))
soccer player 1
soccer player 1
вчера в 21:10
Челси, Спартак. Что с вами происходит?
youtomee
youtomee ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 20:57, ред.
а при Абрамовиче что плохих сезонов не было? Они и с Мауром заканчивали в середине таблицы. Бывало всякое
Karkaz
Karkaz ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 19:36
Не только ты писал, уже давно многие знали Почет так себе тренеришка
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 19:09
Не лучшие времена у Лондона, но все в жизни меняется..
протон
протон
вчера в 19:05
Очередная позорнейшая игра на своем стадионе, бедные зрители, за что они платят деньги, видно ЧЕЛСИ просто готовился к своему самому важному турниру, кубку лиги, поэтому берегли силы, ведь там можно выйти в целый полуфинал, а вообще заколебали ставить так рано игру ЧЕЛСИ, после просмотра их игры, теперь пропало желание вообще смотреть футбол в эти выходные.
Квара
Квара ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 18:51
Вы точно хотели сказать то, что написали?
Квара
Квара ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 18:48
Да что там Карпин?!!! Даже Хави что-то смог бы.
Nety
Nety ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
вчера в 18:32
Как не расстраиваться? Где свет то виден, превратили клуб в посмешище
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 18:15
Болельщикам Челси не расстраиваться.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:05
Мауриссио, может пора?. Давай сам..
shlomo
shlomo
вчера в 17:22
Лондонцы выдали великую для себя серию — не проигрывали четыре матча, но сегодня снова показали, что у них точно не все в порядке!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:06, ред.
Брентфорд по праву поднялся выше
И это они еще в лч не играют
3ton
3ton
вчера в 17:05
Болельщики Челси 🤣🤣🤣
Я же Вам писал при назначении Почета . Что Почет тренер никакой ,а Вы мне доказывали обратное .
Карпин бы большего добился , чем Почет
Zak11
Zak11
вчера в 17:04
Абрамович ушёл - Челси стал тем кем и должен был быть до его прихода.
DXTK
DXTK
вчера в 16:59, ред.
Казалось Челси потихоньку выбирается из ямы и пучины подвалов таблицы, были ведь результаты как скажем ничейка с Арсеналом, но видимо решили обратно туда свалится. Еще раз можно сказать не в тренере дело, а в тех кто на поле.
В Челси есть денежное раздолье, чего у Почеттино не было ни в Тоттенхэме, ни в Саутгемптоне, но результаты работы были намного лучше, чем сейчас.
Grizly88
Grizly88 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:50
Скорее нет
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:48
Челси, а где-то в баре плачет Абрамович !(
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 16:39
Это объективная реальность, Челси сейчас средняк премьер лиги.
Челси может обыграть и отобрать очки у лидеров, может обыграть средняка, но обыгрывать средняков на постоянном уровне Челси сейчас не может, поэтому и место Челси в средине таблицы.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:35
Наверное пенсионеры сами задаются вопросом, а стоило вообще увольнять Поттера. Тухель уже не жалеет, у него Бавария.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:32
Что это было вообще? Похоже на путевку на вылет в Чемпионшип
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:31
Челси опять в пролете,как и наш Спартак!
f84r3snsq93r
f84r3snsq93r
вчера в 16:31
Ожидаемый результат
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:30
мда уж...это позорище. вроде только недавно 70 минут играли лучше Арсенала и упустили победу, как казалось, а сегодня такое. А ведь следующие соперники Челси: ТТХ, МС, Ньюкасл, Брайтон, МЮ. Доживет ли Поччетино до МЮ?))
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