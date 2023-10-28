«Челси» дома проиграл «Брентфорду»

«Челси» проиграл «Брентфорду» (0:2) в матче 10-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 58-й минуте забил защитник «Брентфорда» Этан Пиннок. В дополнительное ко второму тайму время Брайан Мбеумо удвоил преимущество гостей.
«Челси» идёт на 11-м месте (12 очков), «Брентфорд» занимает 10-е место (13 очков).
Да и судья на Стерлинге не поставил чистый пенальти.
При стандартах, как в обороне так и в атаке просто двоешники!
А Брентфорд на 200% выполнил свой план, забить гол и поставить автобус. Надеясь именно на стандарты, хотя и забили с игры. А второй забили от безисходности Челси.
Короче Почеттино работать и работать. А игра с Арсеналом подарил надежды, что стали забивать, даже не забиваемые))
Да и судья на Стерлинге не поставил чистый пенальти.
При стандартах, как в обороне так и в атаке просто двоешники!
А Брентфорд на 200% выполнил свой план, забить гол и поставить автобус. Надеясь именно на стандарты, хотя и забили с игры. А второй забили от безисходности Челси.
Короче Почеттино работать и работать. А игра с Арсеналом подарил надежды, что стали забивать, даже не забиваемые))
И это они еще в лч не играют
И это они еще в лч не играют
Я же Вам писал при назначении Почета . Что Почет тренер никакой ,а Вы мне доказывали обратное .
Карпин бы большего добился , чем Почет
Я же Вам писал при назначении Почета . Что Почет тренер никакой ,а Вы мне доказывали обратное .
Карпин бы большего добился , чем Почет
В Челси есть денежное раздолье, чего у Почеттино не было ни в Тоттенхэме, ни в Саутгемптоне, но результаты работы были намного лучше, чем сейчас.
В Челси есть денежное раздолье, чего у Почеттино не было ни в Тоттенхэме, ни в Саутгемптоне, но результаты работы были намного лучше, чем сейчас.
Челси может обыграть и отобрать очки у лидеров, может обыграть средняка, но обыгрывать средняков на постоянном уровне Челси сейчас не может, поэтому и место Челси в средине таблицы.
Челси может обыграть и отобрать очки у лидеров, может обыграть средняка, но обыгрывать средняков на постоянном уровне Челси сейчас не может, поэтому и место Челси в средине таблицы.