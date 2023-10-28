«Челси» дома проиграл «Брентфорду»

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вчера, 16:30

«Челси» проиграл «Брентфорду» (0:2) в матче 10-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 58-й минуте забил защитник «Брентфорда» Этан Пиннок. В дополнительное ко второму тайму время Брайан Мбеумо удвоил преимущество гостей.

«Челси» идёт на 11-м месте (12 очков), «Брентфорд» занимает 10-е место (13 очков).