«Бавария» отправила 8 безответных мячей в ворота «Дармштадта»

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вчера, 18:22

«Бавария» обыграла «Дармштадт» в матче 9-го тура Бундеслиги (8:0).

На 4-й минуте у хозяев был удалён Йозуа Киммих. На 21-й у гостей красную карточку получил Клаус Гьясула, а на 41-й Матей Маглица. Хет-трик в игре оформил Харри Кейн (51-я, 69-я, 88-я), дублями отметились Лерой Сане (56-я, 64-я) и Джамал Мусиала (60-я, 76-я), также гол забил Томас Мюллер (71-я).

«Бавария» занимает 1-е место в чемпионате Германии, набрав 23 очка. «Дармштадт» — 14-й (7 баллов).