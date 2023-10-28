«Бавария» отправила 8 безответных мячей в ворота «Дармштадта»

«Бавария» обыграла «Дармштадт» в матче 9-го тура Бундеслиги (8:0).
На 4-й минуте у хозяев был удалён Йозуа Киммих. На 21-й у гостей красную карточку получил Клаус Гьясула, а на 41-й Матей Маглица. Хет-трик в игре оформил Харри Кейн (51-я, 69-я, 88-я), дублями отметились Лерой Сане (56-я, 64-я) и Джамал Мусиала (60-я, 76-я), также гол забил Томас Мюллер (71-я).
«Бавария» занимает 1-е место в чемпионате Германии, набрав 23 очка. «Дармштадт» — 14-й (7 баллов).
Пожалуй, соглашусь, пока, работа Тухеля неубедительна во всех аспектах. Признаться, большего от него ожидал. Пока, он наживает себе врагов.
Пожалуй, соглашусь, пока, работа Тухеля неубедительна во всех аспектах. Признаться, большего от него ожидал. Пока, он наживает себе врагов.
На это, Тухель полушутя ответил: "Диди веселый человек, я его понимаю. Мы же, всё делаем от нас зависящее, хотя мы тоже не всем довольны, по своему реагируем и раздражаемся".
На это, Тухель полушутя ответил: "Диди веселый человек, я его понимаю. Мы же, всё делаем от нас зависящее, хотя мы тоже не всем довольны, по своему реагируем и раздражаемся".