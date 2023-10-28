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«Бавария» отправила 8 безответных мячей в ворота «Дармштадта»

вчера, 18:22
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)8 : 0Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадтМатч завершен

«Бавария» обыграла «Дармштадт» в матче 9-го тура Бундеслиги (8:0).

На 4-й минуте у хозяев был удалён Йозуа Киммих. На 21-й у гостей красную карточку получил Клаус Гьясула, а на 41-й Матей Маглица. Хет-трик в игре оформил Харри Кейн (51-я, 69-я, 88-я), дублями отметились Лерой Сане (56-я, 64-я) и Джамал Мусиала (60-я, 76-я), также гол забил Томас Мюллер (71-я).

«Бавария» занимает 1-е место в чемпионате Германии, набрав 23 очка. «Дармштадт» — 14-й (7 баллов).

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Стадион «Альянц Арена»
Источник: soccer.ru Фото: ФК «Бавария»
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:35
По первому тайму ничего не предвещало такого разгромного итогового счета! Игроки Драмштадта имели неплохие моменты, но Нойер спас Баварию. В во втором тайме на поле была одна команда и мюнхенцы показали класс...Сане,Кейн и Мусиала делали на поле всё что хотели, а супер гол Кейна со своей половины поля стал украшением матча!
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 21:14
Привет, Салех!
Пожалуй, соглашусь, пока, работа Тухеля неубедительна во всех аспектах. Признаться, большего от него ожидал. Пока, он наживает себе врагов.
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:11
Честно говоря Хамман от части прав, ТТ не может поставить игру Баварии, они крайне не убедительны, игра с Галатасараем тому подтверждение… Игроки стали ленивыми, нужен авторитетный тренер, который сможет их заставить честно отрабатывать свой хлеб…
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:30
Три прямые красные, они что, убить друг друга пытались или судья подшофе был?
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 19:15
Отстрелялись немцы 😂
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:59
Бавария избила их как младенцов,просто издевательство какое то
Capral
Capral
вчера в 18:46
Несмотря на убедительный разгром, тучи сгущаются над Т.Тухелем. Не унимается Д.Хаманн- предрекает скорую катастрофу Баварии, цитирую: "Уже семь месяцев Тухель у руля команды, но по-прежнему я не вижу- ни стабильности, ни контроля в игре. Я это констатирую и пытаюсь понять".

На это, Тухель полушутя ответил: "Диди веселый человек, я его понимаю. Мы же, всё делаем от нас зависящее, хотя мы тоже не всем довольны, по своему реагируем и раздражаемся".
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:28
Неплохо..
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:23
Классическая "баранка" - правда удаления чуть "подсобили"!
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