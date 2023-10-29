«Манчестер Сити» установил цену за Кэлвина Филлипса

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вчера, 13:58

Полузащитник может покинуть «Манчестер Сити».

«Горожане» хотят выручить с продажи своего футболиста 50 млн фунтов стерлингов.

Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» из «Лидса» в 2022 году за 42 млн фунтов стерлингов.