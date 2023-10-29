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«Манчестер Сити» установил цену за Кэлвина Филлипса

вчера, 13:58

Полузащитник Кэлвин Филлипс может покинуть «Манчестер Сити».

«Горожане» хотят выручить с продажи своего футболиста 50 млн фунтов стерлингов.

Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» из «Лидса» в 2022 году за 42 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:20
50 миллионов еще и в фунтах за лавочника это конечно же перебор. Ладно я понял бы еще если Филлипс при Гвардиоле прогрессировал, так нет же а цену желают заполучить выше той, по которой покупали... или это такой ход, просим 50, скинем десятку и хорошо)
А вообще, думаю, если Филлипс попайдет к хорошему тренеру, в играющую команду, то быстро вернет свою былую форму времен Лидса
Если учитывать то, что Ньюкас остался без Тонали, то есть вероятность, что сороки могут пойти за данным игроком
John 5mith
John 5mith
вчера в 18:30
Ждем борьбы между Челси и Арсеналом. Пока счет 2:2.
Жезус и Зинченко vs Стерлинг и Палмер
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 15:02
Артета и Боэли выручат?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:30
И сколько стоит на Йоркширском рынке эта живая скотинка???Работорговля,первая четверть "просвещённого 21 века".
shlomo
shlomo
вчера в 14:11
Хотеть то можно и больше, а вот сколько реально за него дадут посмотрим.
Catenaccio_555
Catenaccio_555
вчера в 14:08, ред.
Смешно. Сомнительно, что он и на половину от этой сумы тянет. Но это Англия, там готовы переплачивать, тем более за англичан.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:59
Отпускать пора игрока, покупатели найдутся. Но конечно же поторгуются сначала
Гость
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