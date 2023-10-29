«Манчестер Сити» установил цену за Кэлвина Филлипса

Полузащитник Кэлвин Филлипс может покинуть «Манчестер Сити».
«Горожане» хотят выручить с продажи своего футболиста 50 млн фунтов стерлингов.
Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» из «Лидса» в 2022 году за 42 млн фунтов стерлингов.
Полузащитник Кэлвин Филлипс может покинуть «Манчестер Сити».
«Горожане» хотят выручить с продажи своего футболиста 50 млн фунтов стерлингов.
Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» из «Лидса» в 2022 году за 42 млн фунтов стерлингов.
А вообще, думаю, если Филлипс попайдет к хорошему тренеру, в играющую команду, то быстро вернет свою былую форму времен Лидса
Если учитывать то, что Ньюкас остался без Тонали, то есть вероятность, что сороки могут пойти за данным игроком
А вообще, думаю, если Филлипс попайдет к хорошему тренеру, в играющую команду, то быстро вернет свою былую форму времен Лидса
Если учитывать то, что Ньюкас остался без Тонали, то есть вероятность, что сороки могут пойти за данным игроком
Жезус и Зинченко vs Стерлинг и Палмер
Жезус и Зинченко vs Стерлинг и Палмер