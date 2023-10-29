«Реал Сосьедад» не отдаст Захаряна в аренду зимой

В пресс-службе «Реала Сосьедад» высказались о возможном уходе в аренду в январе полузащитника Арсена Захаряна.
Возможна ли аренда Захаряна в другой клуб зимой? Мы не рассматриваем такие варианты.
В пресс-службе «Реала Сосьедад» высказались о возможном уходе в аренду в январе полузащитника Арсена Захаряна.
Возможна ли аренда Захаряна в другой клуб зимой? Мы не рассматриваем такие варианты.
Такая корова самим нам нужна...
Такая корова самим нам нужна...
"Пока мы не рассматриваем такие варианты..."
"Пока мы не рассматриваем такие варианты..."