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«Реал Сосьедад» не отдаст Захаряна в аренду зимой

вчера, 12:20

В пресс-службе «Реала Сосьедад» высказались о возможном уходе в аренду в январе полузащитника Арсена Захаряна.

Возможна ли аренда Захаряна в другой клуб зимой? Мы не рассматриваем такие варианты.

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28 октября
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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:53
Хотите в аренду взять ЗахарянА?
Такая корова самим нам нужна...
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:44
На пустом месте такие вопросы не рождаются.
lotsman
lotsman
вчера в 13:17
Скорее всего они отдадут его в аренду. Не заладилась игра у Арсена в Сосьедаде. Может смена клуба пойдёт на пользу и он заиграет так, как он может это делать. Получится, тогда и в основной команде может начнёт показывать свою игру. А нет, тогда не судьба, остаётся возвращаться домой и играть дома. Здесь у него лучше получается.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:46
И всё таки , возможно какие то "кривотолки" уже пошли - если такой вопрос был задан.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:22
Там наверно должно быть слово "пока".
"Пока мы не рассматриваем такие варианты..."
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