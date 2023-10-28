Федерико Кьеза может продолжить карьеру в АПЛ

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вчера, 11:57

Полузащитник «Ювентуса» может перебраться в Англию.

За ситуацией вокруг игрока, контракт которого истекает летом 2025 года, следят «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Английские клубы готовы заплатить за трансфер Кьезы около 55 млн евро.