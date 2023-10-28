Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Федерико Кьеза может продолжить карьеру в АПЛ

вчера, 11:57

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может перебраться в Англию.

За ситуацией вокруг игрока, контракт которого истекает летом 2025 года, следят «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Английские клубы готовы заплатить за трансфер Кьезы около 55 млн евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Милан» может подписать защитника «Бетиса» на 5 лет
Вчера, 23:57
Слухи«Фейеноорд» будет требовать 100 млн евро у топ-клубов за своего нападающего
Вчера, 15:10
Слухи«Вест Хэм» готов подписать полузащитника «Ювентуса»
Вчера, 11:32
Слухи«Реал» хочет подписать воспитанника «Барселоны»
Вчера, 08:58
Слухи«Барселона» может продать Педри или Гави
Вчера, 08:22
Слухи«Ньюкасл» может арендовать Невеша в связи с дисквалификацией Тонали
Вчера, 00:31
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ h3ztj2gm2cph (раскрыть)
вчера в 22:58
создают тандем
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Catenaccio_888 (раскрыть)
вчера в 22:58
самое смешное..если его Челси подпишет.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:57
Последний топ игрок,который перебрался из сериала и заиграл - это Салах,Алисона в счёт не берём,всё же голкипер.Но Салах не итальянец. А вот из АПЛ в сериал перебралось очень много списанных игроков и те,кто уже стали пенсионерами и в принципе не плохо там варятся. Ну а Кьезу просто поломают за пару матчей и будет сидеть на койке и смотреть матчи или играть на плейстейшене. По хорошему,ему надо к саудитам ехать за деньгами.
Catenaccio_888
Catenaccio_888 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:47
Чтобы быть топом надо показывать соответствующие результаты. Это только так работает. То что ему мешают травмы, это никого не волнует, это чисто его проблемы. И не надо мне писать про его дриблинг и т.д. Я уверен, что больше видел матчей с его участием.
протон
протон ответ Catenaccio_888 (раскрыть)
вчера в 19:43
Тот, кто пишет про уровень Кьезы - просто недостаточно осведомлен о футболе. У парня дриблинг на инстинктах, скорость, прекрасный удар. Если последствия крестов более/менее оставят в покое - этот игрок основа любого топа АПЛ. Посмотрите матч Италия Испания на евро, например. Мертвый матч для Италии и что там делал Кьеза
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:48
Такое чувство, что Федя тоже азартный парень и его хотят побыстрее спихнуть
h3ztj2gm2cph
h3ztj2gm2cph
вчера в 16:25
Ньюкасл видимо ничему не научился, еще одного ставочника хотят взять
Catenaccio_888
Catenaccio_888 ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:02
    Catenaccio_888
    Catenaccio_888 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 15:56
    У топ игроков статистика топовая, а Кьеза просто ломанный-переломанный.
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 14:57
    Теперь чтобы покупать из Италии, надо сначала проверять, не играл ли на ставках игрок
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 13:58
    Итальянское дурачьё в федерации футбола Италии пожинает плоды своего "патриотического" деяния в отношении Ювентуса.
    В СериАле итак звёзд футбола, можно сказать, по пальцам счесть..., ну а если ещё и Кьеза слиняет, то и вовсе там смотреть не на кого будет.
    протон
    протон ответ Catenaccio_888 (раскрыть)
    вчера в 13:23
    Кьеза ломанный переломанный - но топ игрок. Для Ньюкасла супер вариант, у них там слева полу пусто. Но 55 не будет, тем более что ЮВе сам про активно хочет продать.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:41
    Даже выше его официальной цены. Ну осталось угадать в каком клубе он заиграет.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:11
    Вполне может быть. Но в Тоттенхэм я думаю что он и сам не пойдёт . А вот вариант с Ньюкасл вполне может случится .
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:09
    Федерико - парень "настырный" - может и "покатит" у него в АПЛ.
    Catenaccio_888
    Catenaccio_888
    вчера в 12:07
    Ну давайте ещё и Кьезу хрустального сороки подпишите, а потом иск на Юве подайте, что он травмировался.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     