Федерико Кьеза может продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может перебраться в Англию.
За ситуацией вокруг игрока, контракт которого истекает летом 2025 года, следят «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».
Английские клубы готовы заплатить за трансфер Кьезы около 55 млн евро.
Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может перебраться в Англию.
За ситуацией вокруг игрока, контракт которого истекает летом 2025 года, следят «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».
Английские клубы готовы заплатить за трансфер Кьезы около 55 млн евро.
В СериАле итак звёзд футбола, можно сказать, по пальцам счесть..., ну а если ещё и Кьеза слиняет, то и вовсе там смотреть не на кого будет.
В СериАле итак звёзд футбола, можно сказать, по пальцам счесть..., ну а если ещё и Кьеза слиняет, то и вовсе там смотреть не на кого будет.