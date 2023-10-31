Оби Микел рассказал, как Салах заплакал во время ссоры с Моуриньо

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вчера, 17:48

Бывший полузащитник «Челси» рассказал об отношении к , когда они были в лондонском клубе.

Однажды Моуриньо поссорился с Салахом в перерыве. Тогда Мохамед заплакал. Мы думали, что Жозе позволит ему вернуться на поле, но это уничтожило Салаха. Сейчас у Мохамеда другой менталитет.

Салах выступал за «Челси» с 2013 по 2015 год.