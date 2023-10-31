Оби Микел рассказал, как Салах заплакал во время ссоры с Моуриньо

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел рассказал об отношении Жозе Моуриньо к Мохамеду Салаху, когда они были в лондонском клубе.
Однажды Моуриньо поссорился с Салахом в перерыве. Тогда Мохамед заплакал. Мы думали, что Жозе позволит ему вернуться на поле, но это уничтожило Салаха. Сейчас у Мохамеда другой менталитет.
Салах выступал за «Челси» с 2013 по 2015 год.
Вообще интересный персонаж Жозе
Вообще интересный персонаж Жозе
"С КДБ тогда было тяжело работать на тренировках. Возможно, потому, что он мало играл, он всегда смотрел в пол, был злобным и в плохом настроении. Помню, у них случилась страшная драка с Это'О на тренировке, потому, что КДБ не хотел прикладывать никаких усилий и это не понравилось камерунцу".
"С КДБ тогда было тяжело работать на тренировках. Возможно, потому, что он мало играл, он всегда смотрел в пол, был злобным и в плохом настроении. Помню, у них случилась страшная драка с Это'О на тренировке, потому, что КДБ не хотел прикладывать никаких усилий и это не понравилось камерунцу".