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Оби Микел рассказал, как Салах заплакал во время ссоры с Моуриньо

вчера, 17:48

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел рассказал об отношении Жозе Моуриньо к Мохамеду Салаху, когда они были в лондонском клубе.

Однажды Моуриньо поссорился с Салахом в перерыве. Тогда Мохамед заплакал. Мы думали, что Жозе позволит ему вернуться на поле, но это уничтожило Салаха. Сейчас у Мохамеда другой менталитет.

Салах выступал за «Челси» с 2013 по 2015 год.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:48
Да на самом деле там уже «миллион» таких историй было от игроков клуба, Лэмпард вообще сказал как-то, что КДБ ещё тогда заслуживал играть в основе Челси, но Маур предпочитал любимчика Оскара, шли месяцы, а бельгийцу не давали играть (всего 3 матча за пол года), надоело ждать, и в зимнее ТО покинул команду переехав в Германию в Вольфсбург, где вновь показал свой класс
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:16
Звучит как притча или по крайней мере как тост...)))
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:44, ред.
Но Жозе покажет 3 пальца, а Роналду пять пальцев )
Вообще интересный персонаж Жозе
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:13
Понимаю, я сам плакал когда поссорился с бригадиром
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:20
В этом подкасте они как раз частично опровергают твои слова.

"С КДБ тогда было тяжело работать на тренировках. Возможно, потому, что он мало играл, он всегда смотрел в пол, был злобным и в плохом настроении. Помню, у них случилась страшная драка с Это'О на тренировке, потому, что КДБ не хотел прикладывать никаких усилий и это не понравилось камерунцу".
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:59
Моур его и сгнобил с Челси…Как Де Брюнье и Мату.
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