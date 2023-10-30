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Агент Тюкавина объяснил, почему игрок отказался общаться с журналистами

вчера, 16:04
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Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал отказ футболиста от общения с журналистами в микст-зоне после матча с «Уралом».

Как сообщает источник, после игры форвард сказал журналистам: «Для вас я сдулся».

Костя ни на кого не обиделся. Просто человек устал, задают одни и те же вопросы. Давайте я буду набирать вам каждый день и спрашивать: «Ты кого больше любишь — маму или папу?» Его спрашивают: «Вы довольны, что вы не забили? Вы довольны?» Некоторые журналисты просто хайп ловят на этом, и это раздражает. Когда Тюкавину задают нормальные вопросы, он отвечает.

Последний раз Косте говорили, что вот ваш агент говорит то‑то и то‑то. Он ответил: «Тогда не звоните ему».

Результат давил на Костю. Вроде играет нормально, но не забивает. При этом он зарабатывает пенальти, отдаёт голевые. Костя выкладывается на поле, пешком не ходит. В такие моменты надо поддержать, а не давить одними и теми же вопросами. Причём начали критиковать Тюкавина те эксперты, которые забили за «Динамо» меньше, чем Костя. Любого человека это будет раздражат.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:04
Несколько раз был свидетелем того, какие вопросы задают журналисты игрокам и тренерам после матча. Какие - то мелкие, необязательные, формальные... Лишь бы задать и отчитаться перед начальством о том, что ты присутствовал на пресс-конференции. Лично у меня сложилось такое мнение. Да и у самих задававших вопросы был такой мученический и равнодушный вид, что отвечать на вопросы лично у меня пропал бы всяческий интерес. Как - будто для них это непосильный труд. Как для Сизифа, который так и не закатил камень на гору.
Тренеры и футболисты тонко чувствуют профессионализм журналистов, а так как таковых почти не осталось, а вопросы поверхностные, зачастую формальные, у первых нет желания отвечать на них.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:19
После Ваших слов, вспомнился анекдот про беременную: "С ней пошутили- а она надулась"...
Capral
Capral
вчера в 18:16
Никто на Тюкавина не давит, всё понятно, молодой футболист, идет творческий рост, момент, так скажем- футбольного созревания. Но и врать, агенту, тоже не нужно. Что значит пешком не ходит? Вчера, практически весь 2й тайм- пешком простоял. В предыдущих играх- пешком проходил. Да, вчера забил хороший гол, красивый, отлично. Но голевой стабильности пока нет. К Тюкавину, особо серьезных вопросов нет, но есть желание видеть его больше нацеленным на ворота соперников, больше открываться, больше двигаться. Очень много игр, когда Костя, просто стоит и ждет мяча... Ну вот, сейчас, предстоит игра в Сочи- есть шанс отличиться. Кому же еще забивать, как не Сочи!!! Удачи, Тюкавин!!! Дерзай, и всё получится!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:49, ред.
Как всегда лукавит агент. Тюкавин уже давно не давал никаких комментариев ни в прессе, ни в соц. сетях, равно как и пресс служба клуба. Отсюда такая назойливость со стороны репортёров всех мастей и от недосказанности рождаются всякие слухи вокруг футболиста. А был бы более откровенным и словоохотливым, не пришлось бы Сафонову оправдываться за скрытность своего подопечного. Признаться, думал, что после вчерашней игры Костя ответит на многие вопросы, которые к нему есть у многих любителей футбола и его персональных фанатов в том числе. Болейте за своих, а не против чужих!
Naherger
Naherger
вчера в 17:24
Да слать этих журналюг. Меня футбол интересует,а не слова.
И комментаторы,кстати,у нас отвратительные. Давно не слышал Стогниенко, который был ещё норм. А все эти геничи,шнякины и т.д. - шлак полнейший
pomor45
pomor45
вчера в 16:53, ред.
Сдулся, потому что надулся. Затюкали Тюкавина журналисты.
shlomo
shlomo
вчера в 16:33
Думаю что нет такого в регламенте, как отказ от интервью. Так что имеет полное право не общаться.
Futurista
Futurista
вчера в 16:22
Для вас я сдулся и на вас надулся...
lotsman
lotsman
вчера в 16:06
Правильно, задолбали глупыми вопросами.
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