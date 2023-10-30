Агент Тюкавина объяснил, почему игрок отказался общаться с журналистами

Агент нападающего «Динамо» прокомментировал отказ футболиста от общения с журналистами в микст-зоне после матча с «Уралом».

Как сообщает источник, после игры форвард сказал журналистам: «Для вас я сдулся».

Костя ни на кого не обиделся. Просто человек устал, задают одни и те же вопросы. Давайте я буду набирать вам каждый день и спрашивать: «Ты кого больше любишь — маму или папу?» Его спрашивают: «Вы довольны, что вы не забили? Вы довольны?» Некоторые журналисты просто хайп ловят на этом, и это раздражает. Когда Тюкавину задают нормальные вопросы, он отвечает.

Последний раз Косте говорили, что вот ваш агент говорит то‑то и то‑то. Он ответил: «Тогда не звоните ему».

Результат давил на Костю. Вроде играет нормально, но не забивает. При этом он зарабатывает пенальти, отдаёт голевые. Костя выкладывается на поле, пешком не ходит. В такие моменты надо поддержать, а не давить одними и теми же вопросами. Причём начали критиковать Тюкавина те эксперты, которые забили за «Динамо» меньше, чем Костя. Любого человека это будет раздражат.