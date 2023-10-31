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Слушание по делу о контрабанде наркотиков Промесом пройдёт 24 января

вчера, 12:59

Слушание по делу о контрабанде наркотиков, по которому обвиняемым проходит форвард «Спартака» Квинси Промес, состоится 24 января.

Отмечается, что вероятность появления футболиста в суде невелика.

По данным прокуратуры, игрок и мужчина по имени Марилио В. организовали перевозку двух партий кокаина. Первую весом более 712 килограммов в январе 2020 года перехватила полиция при попытке ввоза в порт Антверпена.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 18:15
Нам пиндосовская практика не должна быть примером.
Igo0rek
Igo0rek ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 23:37
Потому что есть нормы международного права. Россия и Нидерланды не подписывали друг с другом договор о взаимной выдаче преступников. Поэтому Промеса могут выдать только с санкции главного прокурора РФ или его заместителя. Учитывая нынешнюю обстановку, естественно никто этого делать не будет.
И не стоит забывать, что Гаагский суд выдал ордер на арест Путина, и по их мнению он совершил самое страшное преступление. По твоему его тоже должны выдать Нидерландам? И опять таки напомню, что с недавних пор решение европейских и международных судов не имеют юридическую силу на территории России. Проще говоря, Промес в России не является преступником, так как любое решение заграничного суда де-юре нелегитимно.
Igo0rek
Igo0rek ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:31
Великобритания на этом свою экономику построила, США тоже не выдают преступников, только дружественным странам, эта практика по всему миру.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:59
Мне не очень понятно, почему в нашей стране крышуют и покрывают преступников, проходящим сразу по нескольким серьезным уголовным делам. Понимаю если бы это было политическое преследование, но уголовка...
BSS331
BSS331
вчера в 20:48
В сокамерники его к ефремову (алкашу-нарику-убийце)!
pomor45
pomor45 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:44, ред.
Подписывать, не подписывать, Европа нас гнобит, при чём тут всё это. Уголовников покрывать ради своей мелкопоместной корысти в любом случае позорно. Остальное всё отмазки. Уже то позорно, что этот уголовник выбрал для своего убежища Россию, да ещё и команду, величающую себя народной и размещающейся в столице этого самого народа.
Igo0rek
Igo0rek ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:43
Что позорного? Нужно было подписывать договор с Россией о выдаче преступников. Но мы для всей Европы страна третьего сорта.
pomor45
pomor45
вчера в 18:51
Спартак клуб международных уголовников. Стыд и срам!
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:49
Это позор!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:32
Сомнения по поводу качества товара в количестве 712 кг.
Один господин пробиркой с белым порошком тряс в ООН.... а на деле оказался крахмал)
Занимайся переправкой таких партий запрещённых веществ Провес вряд ли бы играл в футбол!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 16:51
Не свовремя, а он просто напрямую и сбежал оттуда)
альсато
альсато ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:51
дадим гражданство, тут вопрос решенный!...негоже отдавать парня( лучшего бомбардира Спартака-по совместительству наркоторговцу и поножовщику) на съедение акулам империализма))))
Zak11
Zak11
вчера в 16:07
Промес - гангстер. Реально какие то темные дела, проблемы с законом и всё в этом духе. Вовремя он в России оказался конечно.
Джефри Лайкер
Джефри Лайкер
вчера в 14:39
"Пааа тундреее, пааа железной дороге, гдеее мчится скорый Воркута-Магадан!!!" Квинси сделает пару татух тюремных, блатовать начнëт, по фене ботать 🤣🤣🤣 Умора!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:16
lotsman
lotsman
вчера в 14:12
Присутствовать Промес естественно не будет, он осуждён и в розыске по первому делу. Если он поедет на слушание, его сразу в кандалы. Тут некоторые пишут, что всё это враньё, что Промеса оговаривают из-за ненависти к нашей стране. Такой глупости даже в бреду не приснится. К сведению - дело на Промеса завели когда он не играл в России. А в Россию он сбежал от правосудия, уже будучи под следствием.
Байкал-38
Байкал-38 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:08
Промес уже давно пропускает все заграничные сборы Спартака, так как знает, что его арестуют и передадут Голландии.
Квинси уже никогда в жизни не будет учувствовать в еврокубках.
А вот дальше будет интересно.
Да ты правильно сказал, что Россия его не выдаст, но санкции здесь не причём.
Между нашими странами нет договора, да и Голландия вряд ли будет просить о его выдачи.
А вот у нас компетентные органы могут просто лишить его рабочей визы и тогда Промесу придётся поломать голову в какую страну бежать дальше, где его не достанут, ну или реально сдаваться.
Да сейчас спартачи будут утверждать, что руководство Спартака и высокопоставленные болельщики не дадут этого сделать, но пусть тогда объяснят почему ему отказали в гражданстве уже несколько раз.
Одно дело защищать парня, который что то не поделил с родственником, а другое дело наркоторговля. И политика здесь точно не причём.
adekvat
adekvat ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 14:02
В дальнейшем ее его именем и назовут.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:46
Промеса выдвинули на премию "Лучший наркоторговец".
Думаю он победит.
протон
протон
вчера в 13:33
Промесу можно по видео связи присутствовать в суде и поугорать. Не важно что они там зачитывают, главное удобно расположиться и по больше чипсов.
True Story
True Story
вчера в 13:30
Так то Промес уже давно должен на нарах чефир пить по делу о поножовщине
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:28
"Слушание по делу о контрабанде наркотиков .... состоится 24 января."
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:25
И что при этом мешает ФИФА его дисквалифицировать на срок наказания?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:24
Если бы Промес находился в Европе он давно бы сел. Причем срок был бы большой, т.к. у них наказание суммируются. За поножовщину + за наркоту. Лет 10-12 точно было бы. Жаль, что мы крышуем таких.
альсато
альсато ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:23
не выдаст-пока играет в России, а вот если будет играть в еврокубках...короче...квинси за санкции ! (объявленные России)
альсато
альсато
вчера в 13:19
меня ВААпче не волнует появится или нет в суде квинси, а вот, что сделала или сделает полиция нидерландов с вещь-доком (кокаином -более 712 кг)? ..Вот в чем вопрос?)))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Владимир_Спартак (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:17
Ого, вот так.

А я думал, что расследование началось задолго до настоящего конфликта, в 2020 году, когда была перехвачена партия наркотиков и разговоры Промеса с нидерландским наркобароном.

А вот оно как, они всё задним числом прописали только чтобы невинную овечку Промеса сделать ответственным, причём решили, что за их ненависть к нашей стране должен ответить их собственный же гражданин, вот действительно дьявольский план, назло России своих же сажать.

Хорошо, буду знать, что прокуратура Нидерландов на всё готова ради мести нашей стране, в том числе пересажать всех своих футболистов.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:09
При любом раскладе Промес может спать спокойно, Россия его не выдаст.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:07
"Отмечается, что вероятность появления футболиста в суде невелика." - это ещё мягко сказано - точнее равна нулю.)
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