Слушание по делу о контрабанде наркотиков, по которому обвиняемым проходит форвард «Спартака» Квинси Промес, состоится 24 января.
Отмечается, что вероятность появления футболиста в суде невелика.
По данным прокуратуры, игрок и мужчина по имени Марилио В. организовали перевозку двух партий кокаина. Первую весом более 712 килограммов в январе 2020 года перехватила полиция при попытке ввоза в порт Антверпена.
А я думал, что расследование началось задолго до настоящего конфликта, в 2020 году, когда была перехвачена партия наркотиков и разговоры Промеса с нидерландским наркобароном.
А вот оно как, они всё задним числом прописали только чтобы невинную овечку Промеса сделать ответственным, причём решили, что за их ненависть к нашей стране должен ответить их собственный же гражданин, вот действительно дьявольский план, назло России своих же сажать.
Хорошо, буду знать, что прокуратура Нидерландов на всё готова ради мести нашей стране, в том числе пересажать всех своих футболистов.
А я думал, что расследование началось задолго до настоящего конфликта, в 2020 году, когда была перехвачена партия наркотиков и разговоры Промеса с нидерландским наркобароном.
А вот оно как, они всё задним числом прописали только чтобы невинную овечку Промеса сделать ответственным, причём решили, что за их ненависть к нашей стране должен ответить их собственный же гражданин, вот действительно дьявольский план, назло России своих же сажать.
Хорошо, буду знать, что прокуратура Нидерландов на всё готова ради мести нашей стране, в том числе пересажать всех своих футболистов.
Квинси уже никогда в жизни не будет учувствовать в еврокубках.
А вот дальше будет интересно.
Да ты правильно сказал, что Россия его не выдаст, но санкции здесь не причём.
Между нашими странами нет договора, да и Голландия вряд ли будет просить о его выдачи.
А вот у нас компетентные органы могут просто лишить его рабочей визы и тогда Промесу придётся поломать голову в какую страну бежать дальше, где его не достанут, ну или реально сдаваться.
Да сейчас спартачи будут утверждать, что руководство Спартака и высокопоставленные болельщики не дадут этого сделать, но пусть тогда объяснят почему ему отказали в гражданстве уже несколько раз.
Одно дело защищать парня, который что то не поделил с родственником, а другое дело наркоторговля. И политика здесь точно не причём.
Квинси уже никогда в жизни не будет учувствовать в еврокубках.
А вот дальше будет интересно.
Да ты правильно сказал, что Россия его не выдаст, но санкции здесь не причём.
Между нашими странами нет договора, да и Голландия вряд ли будет просить о его выдачи.
А вот у нас компетентные органы могут просто лишить его рабочей визы и тогда Промесу придётся поломать голову в какую страну бежать дальше, где его не достанут, ну или реально сдаваться.
Да сейчас спартачи будут утверждать, что руководство Спартака и высокопоставленные болельщики не дадут этого сделать, но пусть тогда объяснят почему ему отказали в гражданстве уже несколько раз.
Одно дело защищать парня, который что то не поделил с родственником, а другое дело наркоторговля. И политика здесь точно не причём.