Слушание по делу о контрабанде наркотиков Промесом пройдёт 24 января

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вчера, 12:59

Слушание по делу о контрабанде наркотиков, по которому обвиняемым проходит форвард «Спартака» , состоится 24 января.

Отмечается, что вероятность появления футболиста в суде невелика.

По данным прокуратуры, игрок и мужчина по имени Марилио В. организовали перевозку двух партий кокаина. Первую весом более 712 килограммов в январе 2020 года перехватила полиция при попытке ввоза в порт Антверпена.