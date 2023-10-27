В Турине прошло слушание по делу Дзаньоло

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вчера, 20:59

Сегодня прошло слушание по делу выступающего на правах аренды из «Галатасарая» полузащитника «Астон Виллы» .

Футболист прибыл в прокуратуру Турина, а после процесса быстро покинул здание дворца правосудия, не дав никаких комментариев. Адвокаты игрока сообщили, что Дзаньоло ответил на все вопросы, разъяснил свою позицию и не стал возражать прокурору. Николо признал, что время от времени играл в карточные игры на нелегальных сайтах, но ставок не совершал, также не было обнаружено никаких доказательств того, что он делал ставки.

Ранее в Федерации футбола Италии подтвердили 10-месячную дисквалификацию хавбека «Ньюкасла» Сандро Тонали.