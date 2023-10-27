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В Турине прошло слушание по делу Дзаньоло

вчера, 20:59

Сегодня прошло слушание по делу выступающего на правах аренды из «Галатасарая» полузащитника «Астон Виллы» Николо Дзаньоло.

Футболист прибыл в прокуратуру Турина, а после процесса быстро покинул здание дворца правосудия, не дав никаких комментариев. Адвокаты игрока сообщили, что Дзаньоло ответил на все вопросы, разъяснил свою позицию и не стал возражать прокурору. Николо признал, что время от времени играл в карточные игры на нелегальных сайтах, но ставок не совершал, также не было обнаружено никаких доказательств того, что он делал ставки.

Ранее в Федерации футбола Италии подтвердили 10-месячную дисквалификацию хавбека «Ньюкасла» Сандро Тонали.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 22:03, ред.
Презумпция невиновности в современном мире становится мифом
Легенды и сказания современной Европы м современного Мира
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:59
Сначала надо доказать,а потом уже дёргать футболиста!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:58, ред.
Пошла "Охота на Ведьм" всё новое хорошо забытое старое, скоро на ЧМ чтобы победить, не судью будут подкупать, а путан местных "ЯШурыгин" и перед матчем то насильников находить, лудоманов
Гость
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