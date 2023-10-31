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Только два игрока «Реала» получают зарплату больше, чем Винисиус

вчера, 23:45

Сегодня «Реал» объявил о продлении контракта с нападающим Винисиусом Жуниором.

После заключения новой сделки бразилец стал третьим самым высокооплачиваемым футболистом «сливочных».

Больше Винисиуса в «Реале» получают только Лука Модрич и Тони Кроос.

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30 октября
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Все комментарии
kirsone
kirsone ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:10
    sihafazatron
    sihafazatron ответ kirsone (раскрыть)
    сегодня в 11:00
    Че серьезно? - спасибо за ответ, сам бы не догадался.
    тогда второй вопрос: как такому возрастному игроку предлагают такие контракты???
    kirsone
    kirsone ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 10:59
    Модричу наверное столько платят, потому что у него в контракте написана такая сумма, логично да?
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 10:55
    Не понятно почему Модричу столько платят
    Арыс 2
    Арыс 2
    сегодня в 07:46
    Если Киллиан придёт, то будет самым высокооплачиваемым ,футболистом в Ла лиге ( 50 млн в чистыми)
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 07:34
    Хорошо и много получкт. Иногда даже больше чем надо.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 07:28
    Только третий? Винисиус недоволен.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 00:43
    Вини будет зарабатывать около 18 миллионов, сколько и Биллингем (Модрич 19, Кроос 21).

    Правда, сейчас из этих четырех на свою зарплату играет только Биллингем))
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:15
    Вообще не парюсь кто сколько заработал и зарабатывает. Самое главное чтобы всё было адекватно и соразмерно своей деятельности и вкладу в общее дело.
    Гость
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