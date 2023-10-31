Только два игрока «Реала» получают зарплату больше, чем Винисиус

Сегодня «Реал» объявил о продлении контракта с нападающим Винисиусом Жуниором.
После заключения новой сделки бразилец стал третьим самым высокооплачиваемым футболистом «сливочных».
Больше Винисиуса в «Реале» получают только Лука Модрич и Тони Кроос.
тогда второй вопрос: как такому возрастному игроку предлагают такие контракты???
тогда второй вопрос: как такому возрастному игроку предлагают такие контракты???
Правда, сейчас из этих четырех на свою зарплату играет только Биллингем))
Правда, сейчас из этих четырех на свою зарплату играет только Биллингем))