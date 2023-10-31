Только два игрока «Реала» получают зарплату больше, чем Винисиус

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вчера, 23:45

Сегодня «Реал» объявил о продлении контракта с нападающим .

После заключения новой сделки бразилец стал третьим самым высокооплачиваемым футболистом «сливочных».

Больше Винисиуса в «Реале» получают только и .