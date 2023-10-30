В «Баварии» высказались о продлении контракта с Мюллером .

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вчера, 17:14

Спортивный директор «Баварии» ответил на вопрос о продлении сотрудничества с нападающим .

Он важная часть команды. В течение следующих нескольких недель мы все обсудим, но это зависит и от планов Томаса.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.