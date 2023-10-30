В «Баварии» высказались о продлении контракта с Мюллером .

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на вопрос о продлении сотрудничества с нападающим Томасом Мюллером.
Он важная часть команды. В течение следующих нескольких недель мы все обсудим, но это зависит и от планов Томаса.
Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.
Я думаю что это вполне правильное решение руководства клуба . Пока игрок такого плана как Томас будут в команде и приносить ей пользу , он должен быть в этом коллективе . Несмотря на свои тридцать четыре года он по-прежнему является неотъемлемой частью клуба и является её лидером и капитаном . Начиная с 2000 года он находится в системе Баварии, за это время он стал двенадцати кратным чемпионом Бундеслиги с Баварией , шестикратным победителем кубка Германии, а также двукратным победителем Лиги Чемпионов , а также признавался самым ценным игроком Бундеслиги . А также обладателем Золотой бутсы чемпионата мира 2010 года и лучшим молодым игроком того же чемпионата мира. Вообщем игрок мирового класса . И я думаю что вполне заслуживает уважения и решение о продлении контракта с Томасом вполне оправдано. И скорее всего ещё на долго останется если уже не игроком команды, то точно в структуре клуба ему найдётся место для работы . В любом случае пожелаю ему только Удачи !
Я думаю что это вполне правильное решение руководства клуба . Пока игрок такого плана как Томас будут в команде и приносить ей пользу , он должен быть в этом коллективе . Несмотря на свои тридцать четыре года он по-прежнему является неотъемлемой частью клуба и является её лидером и капитаном . Начиная с 2000 года он находится в системе Баварии, за это время он стал двенадцати кратным чемпионом Бундеслиги с Баварией , шестикратным победителем кубка Германии, а также двукратным победителем Лиги Чемпионов , а также признавался самым ценным игроком Бундеслиги . А также обладателем Золотой бутсы чемпионата мира 2010 года и лучшим молодым игроком того же чемпионата мира. Вообщем игрок мирового класса . И я думаю что вполне заслуживает уважения и решение о продлении контракта с Томасом вполне оправдано. И скорее всего ещё на долго останется если уже не игроком команды, то точно в структуре клуба ему найдётся место для работы . В любом случае пожелаю ему только Удачи !