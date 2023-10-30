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В «Баварии» высказались о продлении контракта с Мюллером

вчера, 17:14

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на вопрос о продлении сотрудничества с нападающим Томасом Мюллером.

Он важная часть команды. В течение следующих нескольких недель мы все обсудим, но это зависит и от планов Томаса.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.

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Все комментарии
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вчера в 21:51
Староват уже Мюллер,продлили его по привычке
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:07
В «Баварии» высказались о продлении контракта с Мюллером .
Я думаю что это вполне правильное решение руководства клуба . Пока игрок такого плана как Томас будут в команде и приносить ей пользу , он должен быть в этом коллективе . Несмотря на свои тридцать четыре года он по-прежнему является неотъемлемой частью клуба и является её лидером и капитаном . Начиная с 2000 года он находится в системе Баварии, за это время он стал двенадцати кратным чемпионом Бундеслиги с Баварией , шестикратным победителем кубка Германии, а также двукратным победителем Лиги Чемпионов , а также признавался самым ценным игроком Бундеслиги . А также обладателем Золотой бутсы чемпионата мира 2010 года и лучшим молодым игроком того же чемпионата мира. Вообщем игрок мирового класса . И я думаю что вполне заслуживает уважения и решение о продлении контракта с Томасом вполне оправдано. И скорее всего ещё на долго останется если уже не игроком команды, то точно в структуре клуба ему найдётся место для работы . В любом случае пожелаю ему только Удачи !
Rattlehead
Rattlehead ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 18:47
Скорее с худшими, ибо возраст.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:32
Скорей всего продлят с лучшими условиями!
Гость
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