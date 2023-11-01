В «Брентфорде» считают, что Тоуни стоит более 100 млн фунтов стерлингов

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк ответил на вопрос о трансферной стоимости нападающего Айвена Тоуни.
Тоуни стоит более 100 млн фунтов стерлингов? А сколько бы вы заплатили за нападающего, который точно забьёт более 20 голов за сезон? И это 20 голов в команде среднего уровня. Представьте, сколько он сможет забить в топ-клубе.
В подписании Тоуни заинтересованы «Арсенал» и «Челси». В мае этого года нападающий был отстранён от любой футбольной деятельности на 8 месяцев за нарушение регламента FA о ставках. Он сможет вернуться на поле в январе 2024 года.
Да, Тоуни вполне неплохо проявил себя в последних сезонах, но восьми месячный простой может сильно сказаться на игроке! Я считаю, что 60-65 млн£ это уже хорошая цена за Тоуни и это с учетом его паспорта, а в АПЛ "паспортисты" ценятся....
Да, Тоуни вполне неплохо проявил себя в последних сезонах, но восьми месячный простой может сильно сказаться на игроке! Я считаю, что 60-65 млн£ это уже хорошая цена за Тоуни и это с учетом его паспорта, а в АПЛ "паспортисты" ценятся....