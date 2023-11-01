Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Брентфорде» считают, что Тоуни стоит более 100 млн фунтов стерлингов

вчера, 20:54

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк ответил на вопрос о трансферной стоимости нападающего Айвена Тоуни.

Тоуни стоит более 100 млн фунтов стерлингов? А сколько бы вы заплатили за нападающего, который точно забьёт более 20 голов за сезон? И это 20 голов в команде среднего уровня. Представьте, сколько он сможет забить в топ-клубе.

В подписании Тоуни заинтересованы «Арсенал» и «Челси». В мае этого года нападающий был отстранён от любой футбольной деятельности на 8 месяцев за нарушение регламента FA о ставках. Он сможет вернуться на поле в январе 2024 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника «Галатасарая»
Сегодня, 10:29
Слухи«Монако» интересуется игроком «Амьена»
Сегодня, 09:43
Слухи«Реал» может заплатить 60 млн евро за защитника «Спортинга»
Сегодня, 00:23
«Арсенал» и «Барселона» нашли форварда в Нидерландах. Герой сезона продолжает перевоплощение
Вчера, 22:20Вадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии1
СлухиКиммих не хочет продлевать контракт с «Баварией»
Вчера, 19:29
Слухи«Милан» отказался от трансфера Тареми. На нападающего претендует «Интер»
Вчера, 19:11
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:53
Считать они могут как угодно, вот только не лумаю, что найдутся безумцы, которые удовлетворят их желание, только если Арсенал специально не сыграет в аукцион с Челси, что бы синие в конечном итоге сильно переплатили за игрока....
Да, Тоуни вполне неплохо проявил себя в последних сезонах, но восьми месячный простой может сильно сказаться на игроке! Я считаю, что 60-65 млн£ это уже хорошая цена за Тоуни и это с учетом его паспорта, а в АПЛ "паспортисты" ценятся....
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:01
Лямов 60-70 в среднем стоил он до отстранения. После 8 месяцев без практики, за него мало кто согласится больше 50 дать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 