В «Брентфорде» считают, что Тоуни стоит более 100 млн фунтов стерлингов

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вчера, 20:54

Главный тренер «Брентфорда» ответил на вопрос о трансферной стоимости нападающего .

Тоуни стоит более 100 млн фунтов стерлингов? А сколько бы вы заплатили за нападающего, который точно забьёт более 20 голов за сезон? И это 20 голов в команде среднего уровня. Представьте, сколько он сможет забить в топ-клубе.

В подписании Тоуни заинтересованы «Арсенал» и «Челси». В мае этого года нападающий был отстранён от любой футбольной деятельности на 8 месяцев за нарушение регламента FA о ставках. Он сможет вернуться на поле в январе 2024 года.