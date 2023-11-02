«Ньюкасл» в гостях разгромил «Манчестер Юнайтед» в Кубке Лиги.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка Лиги.
На 28-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон. На 36-й минуте защитник Льюис Холл удвоил преимущество «Ньюкасла». На 61-й минуте Джозеф Уиллок довёл счёт до разгромного.
В следующем раунде «Ньюкасл» сыграет против «Челси».
И углы оказывается этот недотренер не умеет сглаживать (Антони, Санчо были следующими). Как правило, несколько конфликтов хватает чтобы настроить клуб против себя. У Рона были друзья и почитатели в клубе. Уверен, тот же Гарначо хотел играть с кумиром детства за один клуб дольше. У Антони и Санчо таже есть друзья в команде.
Рэш, Антони, Санчо, Хеллунд, Марсиаль.... 1 гол на толпу. Вы серьезно?
Поставьте меня тренером мю и дайте 200 тысяч рублей зарплату, будет не хуже.
Чего мю тянет опять, не пойму. 2 года хороший срок по нынешним меркам, чтоб понять, что тренер не топ и ничего не может.
Говорил и говорю, что только несколько тренеров мираь
могут помочь мю сейчас, но увы, возьмут опять дешевого
И углы оказывается этот недотренер не умеет сглаживать (Антони, Санчо были следующими). Как правило, несколько конфликтов хватает чтобы настроить клуб против себя. У Рона были друзья и почитатели в клубе. Уверен, тот же Гарначо хотел играть с кумиром детства за один клуб дольше. У Антони и Санчо таже есть друзья в команде.
Рэш, Антони, Санчо, Хеллунд, Марсиаль.... 1 гол на толпу. Вы серьезно?
Поставьте меня тренером мю и дайте 200 тысяч рублей зарплату, будет не хуже.
Чего мю тянет опять, не пойму. 2 года хороший срок по нынешним меркам, чтоб понять, что тренер не топ и ничего не может.
Говорил и говорю, что только несколько тренеров мираь
могут помочь мю сейчас, но увы, возьмут опять дешевого
Только, к сожалению, это мало что исправит. Ну может выиграют "на мотивации" матч-другой... а дальше? Стадион так и не починится, тренировочная база тоже, спортивный директор не найдется, Глэйзеры все равно не уйдут, Санчо ныть не перестанет...
Только, к сожалению, это мало что исправит. Ну может выиграют "на мотивации" матч-другой... а дальше? Стадион так и не починится, тренировочная база тоже, спортивный директор не найдется, Глэйзеры все равно не уйдут, Санчо ныть не перестанет...