Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Кубок Английской Лиги 2023/2024

«Ньюкасл» в гостях разгромил «Манчестер Юнайтед» в Кубке Лиги

сегодня, 01:10
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 3Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

На 28-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон. На 36-й минуте защитник Льюис Холл удвоил преимущество «Ньюкасла». На 61-й минуте Джозеф Уиллок довёл счёт до разгромного.

В следующем раунде «Ньюкасл» сыграет против «Челси».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стадион «Олд Траффорд»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ньюкасл»
«Бавария» вылетела из Кубка Германии от клуба из Третьей лиги
Сегодня, 00:51
«Челси» одержал победу над «Блэкберном» в Кубке Лиги
Сегодня, 00:47
«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в Кубке Лиги
Сегодня, 00:44
«Вест Хэм» выбил «Арсенал» из Кубка Лиги
Сегодня, 00:24
«Спартак» дома проиграл «Краснодару» в Кубке России
Вчера, 22:48
Гол Ройса принёс «Боруссии» Дортмунд победу над «Хоффенхаймом»
Вчера, 21:52
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 09:59
...что значит разгромил, нам этот счёт уже стал родным, можно сказать по гамбургскому счёту....!!! Смотрю вроде бы стадион родной,
болельйщики от мало до велика , погода шепчет ...а в голове басня
Крылова " Однажды лебедь, рак и щука"....!!!
Elliada
Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 09:34
Был балласт в составе. Опустил МЮ со второго на шестое место. Повылетали изо всех турниров. На второй год так вообще на лавку присел и начались победы. Балласт разрушает так, что нужно несколько лет, чтобы собраться. Реалу нужно было 2 года, Ювентус только сейчас оправляется и где-то среди лидеров в Серии А. Дай МЮ время.

Думаю, что даже через 5 лет, когда тен Хага давно не будет в МЮ, а "великий" на пенсии будет, то его фанаты после очередного поражения МЮ всё винить тен Хага будут.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:32
За такое уволили бы любого тренера, с любым авторитетом, будь то Висенте Дель Боске или Карло Анчелотти... Чем Тен Хаг заслужил такую честь быть на плаву?
Два проигрыша дома подряд со счётом 0-3 !!!
Полное безволие, наплевательство на чувства болельщиков. Ни одного мужика с яйцами в команде, в структуре клуба.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:29
    матос
    матос
    сегодня в 08:59
    Днари красные манки, сороки норм их хлопнули. 😉
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 08:32
    Молодцы Ньюкасл, показали МЮ где их место.
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 07:43
    Есть предчувствие что МЮ может сменить тренера...
    Elliada
    Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 07:40
    ахахаха. Фанаты Роналду как всегда. Почти год прошел, а они все винят тен Хага, что он избавился от балласта.
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 07:36
    Я так и думал, что МЮ проиграет. Ньюкасл выбил МС в предыдущем раунде, а это просто МЮ. Дальше у Ньюкасла Челси. Совсем с соперниками не везет. Удачи им.
    nef9ggkmcyyn
    nef9ggkmcyyn
    сегодня в 06:47
    Проклевали сороки череп физручку-травокуру
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 06:31
    Что говорить, когда нечего говорить? Лысенький, вали по-хорошему домой. Фаны в Манчестере и подкараулить могут, что бы пообщаться...
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 06:02
    Не сказать, что дешёвый, так как Тен Хаг получает 9 млн фунтов.
    МЮ не мелочится, но результатов нет.
    SHEARER
    SHEARER
    сегодня в 05:59
    Не ожидал такой лёгкой победыот сорок!
    Ну что сказать, Молодцы!
    kovalev-barin
    kovalev-barin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 03:31
    Да тут уже есть ощущение, что Тен Хаг уже и сам хочет поскорее уйти.

    Только, к сожалению, это мало что исправит. Ну может выиграют "на мотивации" матч-другой... а дальше? Стадион так и не починится, тренировочная база тоже, спортивный директор не найдется, Глэйзеры все равно не уйдут, Санчо ныть не перестанет...
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 03:20
    МЮ слил один турнир.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 03:19
    Совсем МЮ раскис...
    Тренер, ты еще работаешь?
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 03:15
    Где эти двое или трое в синем, которые год назад аж слюнами брызгали тут под каждой темой, что Тен Хаг красавчик, а это Роналду тянет МЮ на дно. Как мы видим, время доказало обратное. Рон сразу раскусил этого недотренера. А эти синие просто сплавились и фиг признают свою предвзятость к Рону и неправоту.

    И углы оказывается этот недотренер не умеет сглаживать (Антони, Санчо были следующими). Как правило, несколько конфликтов хватает чтобы настроить клуб против себя. У Рона были друзья и почитатели в клубе. Уверен, тот же Гарначо хотел играть с кумиром детства за один клуб дольше. У Антони и Санчо таже есть друзья в команде.

    Рэш, Антони, Санчо, Хеллунд, Марсиаль.... 1 гол на толпу. Вы серьезно?
    Поставьте меня тренером мю и дайте 200 тысяч рублей зарплату, будет не хуже.
    Чего мю тянет опять, не пойму. 2 года хороший срок по нынешним меркам, чтоб понять, что тренер не топ и ничего не может.

    Говорил и говорю, что только несколько тренеров мираь
    могут помочь мю сейчас, но увы, возьмут опять дешевого
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:46
    «Ньюкасл» в гостях разгромил «Манчестер Юнайтед» в Кубке Лиги.
    Всех болельщиков Ньюкасла с заслуженной Победой !!!
    Какой же всё таки мёртвый Ман Юнайтед под руководством Тен Хага , второе разгромное поражение подопечных Тен Хага. Ожидал и ставил на поражение Ман Юнайтед или ничью, 2:3 поставил, ожидал хотя бы хоть какого-то сопротивления от МЮ , но такой позорной игры совершенно не ожидал . Ньюкасл был ближе к увеличению счёта ,чем Ман Юнайтед для того чтобы хоть размочить этот позорный счёт на своём родном стадионе при своих болельщиках . И тут даже в ход не идёт отговорки на счёт того что это был никому не нужный матч на кубок. Но такое поражение на Олд Траффорд , ничто иное как позор . И никаких отговорок не должно быть . Есть человек который за все эти провалы должен нести ответственность , и это главный тренер Тен Хаг вместе со своим штабом . Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Надеюсь что времена белой полосы должны всё таки прийти в такой великий клуб как Ман Юнайтед.
    Всем Добра !
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 01:14
    Правильное - стратегическое поражение МЮ. Хагу щас во что бы то ни стало надо в 1/8 ЛЧ залазить..., иначе НГ он будет отмечать в родной столице страны тюльпанов.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     