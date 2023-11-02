«Ньюкасл» в гостях разгромил «Манчестер Юнайтед» в Кубке Лиги.

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сегодня, 01:10

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

На 28-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон. На 36-й минуте защитник Льюис Холл удвоил преимущество «Ньюкасла». На 61-й минуте Джозеф Уиллок довёл счёт до разгромного.

В следующем раунде «Ньюкасл» сыграет против «Челси».