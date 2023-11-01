«Спартак» дома проиграл «Краснодару» в Кубке России

«Спартак» проиграл «Краснодару» (2:3) в матче группового этапа Кубка России.
На 3-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров. На 8-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев с пенальти сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время полузащитник Наиль Умяров вывел «Спартак» вперёд. На 61-й минуте Кокшаров оформил дубль, сравняв счёт. На 74-й минуте защитник Александр Эктов вывел «Краснодар» вперёд.
«Спартак» идёт на 1-м месте в группе D (12 очков), «Краснодар» занимает 2-е место (11 очков).
Обидный рикошет от Денисова и нелепо отменённый гол Соболева с пенальти.
Лично я с повторов так и не понял, был там рикошет от опорной ноги или нет. Зато судьи с микроскопом походу сидели и копались 🤦♂️
Но игрок матча всё равно Саша Соболев. Он был сегодня в огне. Два заработанных пенальти, гол и голевая передача. Повезло быкам, что третий гол не засчитали.
Ну а так интересный матч. Правда, с кучей ошибок с обеих сторон. Теперь ждём жеребьёвки плей-офф 📌
Обидный рикошет от Денисова и нелепо отменённый гол Соболева с пенальти.
Лично я с повторов так и не понял, был там рикошет от опорной ноги или нет. Зато судьи с микроскопом походу сидели и копались 🤦♂️
Но игрок матча всё равно Саша Соболев. Он был сегодня в огне. Два заработанных пенальти, гол и голевая передача. Повезло быкам, что третий гол не засчитали.
Ну а так интересный матч. Правда, с кучей ошибок с обеих сторон. Теперь ждём жеребьёвки плей-офф 📌