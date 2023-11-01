«Спартак» дома проиграл «Краснодару» в Кубке России

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вчера, 22:48

«Спартак» проиграл «Краснодару» (2:3) в матче группового этапа Кубка России.

На 3-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров. На 8-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев с пенальти сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время полузащитник Наиль Умяров вывел «Спартак» вперёд. На 61-й минуте Кокшаров оформил дубль, сравняв счёт. На 74-й минуте защитник Александр Эктов вывел «Краснодар» вперёд.

«Спартак» идёт на 1-м месте в группе D (12 очков), «Краснодар» занимает 2-е место (11 очков).