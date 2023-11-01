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«Спартак» дома проиграл «Краснодару» в Кубке России

вчера, 22:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Спартак» проиграл «Краснодару» (2:3) в матче группового этапа Кубка России.

На 3-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров. На 8-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев с пенальти сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время полузащитник Наиль Умяров вывел «Спартак» вперёд. На 61-й минуте Кокшаров оформил дубль, сравняв счёт. На 74-й минуте защитник Александр Эктов вывел «Краснодар» вперёд.

«Спартак» идёт на 1-м месте в группе D (12 очков), «Краснодар» занимает 2-е место (11 очков).

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Все комментарии
альсато
альсато ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 10:22
да Вы шо!....а в чемпионате то-еще хуже))))
Олег Гусов
Олег Гусов
сегодня в 09:03
А почему Спартак проиграл , а не Краснодар выиграл ? Что , футбольный клуб "Краснодар" из Эфиопии ??? Почему такая дискриминация ?
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 08:09
Исходя из вашей логики, второе подряд поражение СпаМа не позволило ему подняться с колен после поражения от Факела и отправило его в нокаут перед дерби с Локо. А значит шансов победить Локо у СпаМа НЕТ, так?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 06:51
И поэтому они играли третьим составом
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:41, ред.
У Спартака новая серия поражений от непойми кого.
Кокшаров стоит 300 тыщ и колотит дубль с игры
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:56
Кубок - не главное, главное - чемпионат.
Predator94
Predator94
сегодня в 00:33
Если бы это был зенит, гол с пенки не отменяли бы!
Capral
Capral
сегодня в 00:28
Сенатов, эта победа, нужна была Краснодару, прежде всего, чтобы напрямую пройти в следущую стадию, и они её "получили". И про какой нокдаун, ты говоришь, про какие колени, Юрий? Кого бы, кто, добил окончательно?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:19
Эта победа была нужна прежде всего "Краснодару", чтобы подняться с колен после нокдауна от армейцев. Второе поражение подряд могло отправить южан в чемпионате в нокаут, который окончательно бы их добил психологически и не позволил конкурировать с "Зенитом". Повторяю - "могло".
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 23:57
Быки с победой!!! на классе !
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 23:54
Потому что я не не считаю Краснодар топом? Ну я действительно не считаю их топом. А вот если бы считал, тогда да- не уважал бы.
makkie
makkie ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 23:50
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:47
    Вы себя не уважаете)
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 23:45, ред.
      makkie
      makkie ответ ATG (раскрыть)
      вчера в 23:30
      А чего не 10-1 ? 😂🤦‍♂️
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987 ответ Дед и ушко (раскрыть)
      вчера в 23:25
      где судья старался? где было удаление? это из-за истерики комментатора все завизжали про красную карточку? Мартинс попал в щиток игроку краснодара, нарушение было грубое и заслуживало жёлтой карточки. вопросы есть ещё у деда или у его ушей?
      ATG
      ATG
      вчера в 23:24
      Имеем еле как 3:2
      ATG
      ATG
      вчера в 23:24
      Спартак заслуживал поражения 4-1, или 5-1
      ATG
      ATG
      вчера в 23:23
      Спартак который еле ходит вот с такими нервами обыграли , не знаю, мне как болельщику ФКК не понравился матч
      makkie
      makkie ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      вчера в 23:22
      Да Краснодар просто образцовый клуб, если тебя послушать 😂
      Только мне достаточно того, что ты назвал первый пенальти на Соболеве левейшим. Я понимаю, что ты не любишь Спартак, но не до такой же степени. Футбольные правила тоже нужно знать. А ты их не знаешь. Пенальти – железобетонный!
      Capral
      Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      вчера в 23:20
      Краснодар такой же топ- как я Наполеон.
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r ответ ТерSpark (раскрыть)
      вчера в 23:19
      Советую ознакомиться с историей создания ФК Краснодар. А потом смеяться про ТОП с реалиями Спартака и его скандалов со слезами о судействе
      makkie
      makkie ответ Дед и ушко (раскрыть)
      вчера в 23:18
      Так что по трофеям то?
      Или у нас приставку "топ-клуб" за градиент роста сейчас дают?
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      вчера в 23:18
      интересную игру мы посмотрели сегодня против краснодара в кубке России, футбольное поле на открытие арене было в идеальном состоянии и не мешало обеим командам продемонстрировать отличный спектакль с большим колличеством голов этим вечером. Спартак гарантировал первое место в группе в кубке и выход в вессений плей - офф ( благодаря Геничу узнал, что оказывается первый матч четвертьфинала пути рпл состоится ещё в этом календарном году, а вот ответный уже конец февраля/ начало марта 2024 года. жеребьёвка кстати состоится в 12.00 на матч тв в эту пятницу), краснодару же нужна была только победа и надежда, что динамо завтра не победит в основное время у пари нн. обе команды вышли вторыми составами, в Спартаке например в основе вышли два левых защитника и два правых ( Классен, Рябчук, Денисов и Маслов, который сегодня сыграл в центре обороны) если сразу перейти про стартовый состав в это воскресенье против локомотива, то железно в основе должны выйти Селихов и Соболев, первый сегодня спасал и внушал увереность в отличие от Максименко ( когда Максименко жмётся к линии ворот и не выходит из ворот на навесы летящие не просто в его штрафную, а во ВРАТАРСКУЮ я просто прихожу от этого в бешенство), а Соболев забивал и вошёл сегодня в " клуб пенальтистов Промеса", где до этого был как раз только один Антоха. хорошо, что для нас игра не имела турнирного значения, ошибка Соболева с пенальти, Денисова автогол и просто ужасная игра Рябчука в моменте со вторым голом быков нам дорого бы обошлась. а так краснодар с победой, нас с хорошей игрой, ждём дерби с локо. вперёд Спартак!!!
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 23:17
        ТерSpark
        ТерSpark ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
        вчера в 23:15
          ТерSpark
          ТерSpark
          вчера в 23:13
            Дед и ушко
            Дед и ушко ответ makkie (раскрыть)
            вчера в 23:11
            Краснодару 15 лет, Спартаку больше 100. Если считать в пропорции и градиенте роста, то Краснодар круче будет.
            ABir
            ABir
            вчера в 23:05
            Надо устранить ошибки под таблицами групповых этапов Кубка России : Плей-офф вехней сетки
            makkie
            makkie ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
            вчера в 23:05
            Краснодар – топ-клуб? 😂😂😂
            Интересно, по каким критериям ты это определил? Наверное по куче титулов ))) Кстати, а что выиграли быки за свою историю, расскажи?
            Гость
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