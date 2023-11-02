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«Вест Хэм» выбил «Арсенал» из Кубка Лиги

сегодня, 00:24
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«Вест Хэм» обыграл «Арсенал» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

На 16-й минуте автоголом отметился защитник «Арсенала» Бен Уайт. На 50-й минуте полузащитник Мохаммед Кудус удвоил преимущество «Вест Хэма». На 60-й минуте Джаррод Боуэн довёл счёт до разгромного. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор забил гол престижа.

В следующем раунде «Вест Хэм» сыграет против «Ливерпуля».

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Вест Хэм»
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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Тристан (раскрыть)
сегодня в 11:05
Я его высоко не ставлю, увы, он уже много раз доказал, что весьма средний воротчик, просто имел в виду, что с полузащитой в этом матче в принципе было нечего ловить, а, вернее, с Эду. Максимум он может по просьбе Артеты топ-игрока задорого купить, но количество шлака в виде Жоржика, Виейры, Кая и т.п. уже перехлестывает через границы...
матос
матос
сегодня в 10:20
Молотобойцев с победой. Интересные как минимум 2 1/4 финала ожидаются, Ливерпуль - ВХЮ и Ньюкасл - Челси
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:44
Арсенал пролетел мимо Кубка Лиги !!!
Тристан
Тристан ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 07:48
Ты упустил главное дно - Рамсдейла, хоть ты его и ставишь выше Райи. безобразная игра на выходе так и осталась его фишкой, никакого прогресса, надо продавать, пока кто то платит.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:19
Ну для начала поздрпаляю болельщиков ВХЮ спобедой и выходом в следующую стадию!
Что касается игры Арсенала, то данное поражение целиком и полностью лежит на Артете!!! Вот что значит, когда играют у тебя 11 игроков, а запасные, даже если они не настолько сильны как основные, но не имеют игровой практики и выдают такие результаты, т.к вообще не наиграны!!! Надеюсь основа отдохнула и даст бой Ньюкаслу в матче АПЛ!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 01:27
Не думаю, что была такая установка, просто Жоржик, нулевой португал за большие деньги, нулевой же немец, беспонтовый любимчик Артеты Нельссон (со скоростью черепахи, которой перебили ноги) только так и могли сыграть)
drug01
drug01
сегодня в 00:41
Арсенал сам вышел из борьбы за Кубок
Agamaga...............
Agamaga...............
сегодня в 00:38
Не хочет Арсенал играть в кубке лиги. Сымитировали борьбу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:31
Не удивлен, весь сброд на поле выпустили.. Жоржик, Кай, Виейра.. Птицы гнезда бездаря Эду
Гость
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