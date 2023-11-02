«Вест Хэм» выбил «Арсенал» из Кубка Лиги

«Вест Хэм» обыграл «Арсенал» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка Лиги.
На 16-й минуте автоголом отметился защитник «Арсенала» Бен Уайт. На 50-й минуте полузащитник Мохаммед Кудус удвоил преимущество «Вест Хэма». На 60-й минуте Джаррод Боуэн довёл счёт до разгромного. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор забил гол престижа.
В следующем раунде «Вест Хэм» сыграет против «Ливерпуля».
Что касается игры Арсенала, то данное поражение целиком и полностью лежит на Артете!!! Вот что значит, когда играют у тебя 11 игроков, а запасные, даже если они не настолько сильны как основные, но не имеют игровой практики и выдают такие результаты, т.к вообще не наиграны!!! Надеюсь основа отдохнула и даст бой Ньюкаслу в матче АПЛ!!!
Что касается игры Арсенала, то данное поражение целиком и полностью лежит на Артете!!! Вот что значит, когда играют у тебя 11 игроков, а запасные, даже если они не настолько сильны как основные, но не имеют игровой практики и выдают такие результаты, т.к вообще не наиграны!!! Надеюсь основа отдохнула и даст бой Ньюкаслу в матче АПЛ!!!