«Вест Хэм» выбил «Арсенал» из Кубка Лиги

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сегодня, 00:24

«Вест Хэм» обыграл «Арсенал» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

На 16-й минуте автоголом отметился защитник «Арсенала» Бен Уайт. На 50-й минуте полузащитник Мохаммед Кудус удвоил преимущество «Вест Хэма». На 60-й минуте Джаррод Боуэн довёл счёт до разгромного. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор забил гол престижа.

В следующем раунде «Вест Хэм» сыграет против «Ливерпуля».