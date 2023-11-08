Участники матча за Суперкубок Турции не хотят проводить его за рубежом

Матч за Суперкубок Турции состоится 29 декабря в Саудовской Аравии, сыграют «Галатасарай» и «Фенербахче».
Клубы хотят, чтобы эта игра прошла в Турции в честь 100-летия со дня создания Турецкой Республики в 1923 году после распада Османской империи.
Руководство «Фенербахче» предлагает организовать матч на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, где состоялся финал Лиги чемпионов в июне этого года. Другим вариантом является домашний стадион «Самсунспора».
«Галатасарай» тоже намерен обсудить вопрос места проведения матча за Суперкубок в рамках заседания правления. Клуб хочет, чтобы молодые люди «посмотрели матч на землях, которые им принадлежат, с национальным самосознанием, независимо от того, какой клуб они поддерживают».
И вообще не понимаю для чего внутренние кубки выносятся за пределы своей страны и создают огромные проблемы для своих же болельщиков. Очень странная мода появилась, которая, на мой субъективный взгляд, граничит с полным Абсурдом и чьими-то больными фантазиями.
И вообще не понимаю для чего внутренние кубки выносятся за пределы своей страны и создают огромные проблемы для своих же болельщиков. Очень странная мода появилась, которая, на мой субъективный взгляд, граничит с полным Абсурдом и чьими-то больными фантазиями.