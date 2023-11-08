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Участники матча за Суперкубок Турции не хотят проводить его за рубежом

вчера, 08:35
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче29.12.2023 в 20:45 Не начался

Матч за Суперкубок Турции состоится 29 декабря в Саудовской Аравии, сыграют «Галатасарай» и «Фенербахче».

Клубы хотят, чтобы эта игра прошла в Турции в честь 100-летия со дня создания Турецкой Республики в 1923 году после распада Османской империи.

Руководство «Фенербахче» предлагает организовать матч на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, где состоялся финал Лиги чемпионов в июне этого года. Другим вариантом является домашний стадион «Самсунспора».

«Галатасарай» тоже намерен обсудить вопрос места проведения матча за Суперкубок в рамках заседания правления. Клуб хочет, чтобы молодые люди «посмотрели матч на землях, которые им принадлежат, с национальным самосознанием, независимо от того, какой клуб они поддерживают».

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:03
Это значит, что не все можно измерить деньгами.
lotsman
lotsman
вчера в 11:00
Естественно что такой матч лучше проводить дома, матч для своих болельщиков.
ДСА
ДСА
вчера в 10:54
Деньги уже федерации футбола Турции заплачены. Обратной дороги нет. Все в Саудовскую Аравию.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:43, ред.
Совершенно правильное решение.

И вообще не понимаю для чего внутренние кубки выносятся за пределы своей страны и создают огромные проблемы для своих же болельщиков. Очень странная мода появилась, которая, на мой субъективный взгляд, граничит с полным Абсурдом и чьими-то больными фантазиями.
ed876mxeandv
ed876mxeandv
вчера в 10:00
От аравийской беспардонности уже даже турок тошнит
uqxphr34nqu8
uqxphr34nqu8
вчера в 10:00
Нужно их только поддерживать с такой идеей
112910415
112910415
вчера в 09:43
верно они мыслят
Мaлик
Мaлик
вчера в 09:23
Очень правильное и логичное хотение....
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:21
Это все вопросы к руководству турецкого футбола, неспроста так решили
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:20
Нет вообще никакой необходимости проводить такие матчи вне своей страны
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:20
Все правильно.
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
МАРЁВЕЦ больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 66. Поздравляем! Лига чемпионов 2023/2024
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