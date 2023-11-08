Участники матча за Суперкубок Турции не хотят проводить его за рубежом

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вчера, 08:35

Матч за Суперкубок Турции состоится 29 декабря в Саудовской Аравии, сыграют «Галатасарай» и «Фенербахче».

Клубы хотят, чтобы эта игра прошла в Турции в честь 100-летия со дня создания Турецкой Республики в 1923 году после распада Османской империи.

Руководство «Фенербахче» предлагает организовать матч на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, где состоялся финал Лиги чемпионов в июне этого года. Другим вариантом является домашний стадион «Самсунспора».

«Галатасарай» тоже намерен обсудить вопрос места проведения матча за Суперкубок в рамках заседания правления. Клуб хочет, чтобы молодые люди «посмотрели матч на землях, которые им принадлежат, с национальным самосознанием, независимо от того, какой клуб они поддерживают».