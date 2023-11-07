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Посол Бразилии в РФ высказался о возможном матче сборной с командой России

вчера, 13:30

Посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес оценил шансы провести контрольный матч национальной команды своей страны со сборной России.

У нас есть футбольная ассоциация. Нам нужно обговорить с ней, насколько возможен товарищеский матч. У нас было немало матчей со сборной России в предыдущие годы. Россия отлично приняла чемпионат мира. Я был в вашей стране на многих матчах не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. У нас есть много бразильских футболистов, играющих в России, которыми мы гордимся.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:27
не судьба, короче
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 18:23
Пожалуй, можно из бразильцев, играющих в РФ, составить сборную и сыграть с ней.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:44
А вот это было бы замечательно, если бы такое стало возможным.
Даже товарищеские матчи сборной России (СССР) с Бразилией
всегда вызывали огромнейший интерес у всех болельщиков
нашей страны. Вспомнилось, как в 1980 г. сборная СССР
обыгрыла бразильцев в их родной Бразилии со счётом 2-1
Это было что-то... Черенков и Андреев тогда отличились у нас.
Неплохо было бы нам и повторить.)
Мaлик
Мaлик
вчера в 14:17
Сказал много, но никакой конкретики... может быть, а может и не быть.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:15
В очередь! Тут с самим Занзибаром еще не сыграли!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:07
Бразильцы хорошо играют в футбол, но они не орлы.
112910415
112910415
вчера в 14:06
дайте, угадаю.
" Когда-нибудь в будущем.. " ?
О, нет, даже этого не сказал (
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:05
Слишком все политизировано, но иначе нельзя.
Интерес
Интерес
вчера в 14:02
То есть,тут явно просматривается классическое "индейское национальное жилище".
Гость
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