Посол Бразилии в РФ высказался о возможном матче сборной с командой России

Посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес оценил шансы провести контрольный матч национальной команды своей страны со сборной России.
У нас есть футбольная ассоциация. Нам нужно обговорить с ней, насколько возможен товарищеский матч. У нас было немало матчей со сборной России в предыдущие годы. Россия отлично приняла чемпионат мира. Я был в вашей стране на многих матчах не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. У нас есть много бразильских футболистов, играющих в России, которыми мы гордимся.
Даже товарищеские матчи сборной России (СССР) с Бразилией
всегда вызывали огромнейший интерес у всех болельщиков
нашей страны. Вспомнилось, как в 1980 г. сборная СССР
обыгрыла бразильцев в их родной Бразилии со счётом 2-1
Это было что-то... Черенков и Андреев тогда отличились у нас.
Неплохо было бы нам и повторить.)
Даже товарищеские матчи сборной России (СССР) с Бразилией
всегда вызывали огромнейший интерес у всех болельщиков
нашей страны. Вспомнилось, как в 1980 г. сборная СССР
обыгрыла бразильцев в их родной Бразилии со счётом 2-1
Это было что-то... Черенков и Андреев тогда отличились у нас.
Неплохо было бы нам и повторить.)
" Когда-нибудь в будущем.. " ?
О, нет, даже этого не сказал (
" Когда-нибудь в будущем.. " ?
О, нет, даже этого не сказал (