Посол Бразилии в РФ высказался о возможном матче сборной с командой России

Посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес оценил шансы провести контрольный матч национальной команды своей страны со сборной России.

У нас есть футбольная ассоциация. Нам нужно обговорить с ней, насколько возможен товарищеский матч. У нас было немало матчей со сборной России в предыдущие годы. Россия отлично приняла чемпионат мира. Я был в вашей стране на многих матчах не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. У нас есть много бразильских футболистов, играющих в России, которыми мы гордимся.