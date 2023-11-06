«А разве выбор был?» Карпин — о матче сборной России против сборной Кубы

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вчера, 18:02

Главный тренер сборной России ответил на вопрос, что он может сказать о выборе сборной Кубы в качестве соперника национальной команды в товарищеском матче.

А разве выбор был? Кого нам дали, с тем и играем. Изучали ли мы соперника? Изучаем.

Сборная России сыграет против сборной Кубы 20 ноября в Волгограде.