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«А разве выбор был?» Карпин — о матче сборной России против сборной Кубы

вчера, 18:02
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КубаКуба20.11.2023 в 19:30 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, что он может сказать о выборе сборной Кубы в качестве соперника национальной команды в товарищеском матче.

А разве выбор был? Кого нам дали, с тем и играем. Изучали ли мы соперника? Изучаем.

Сборная России сыграет против сборной Кубы 20 ноября в Волгограде.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:37
Да уже всё равно. Абсолютно бесполезное образование под названием "сборная".
Doping_87
Doping_87
сегодня в 07:49
Половина команды любителей у Кубы. Тут и 3ий состав сб России должен глумиться над таким соперником.
112910415
112910415
сегодня в 06:38, ред.
нам и Куба годится
Интерес
Интерес ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:16
НЕчем,или незачем???
ДСА
ДСА
вчера в 21:15
Нормальный соперник. Давно у нас экзотики не было.
adekvat
adekvat ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 21:14
Есть такое ощущение что они вообще не думают.
KTS16_
KTS16_
вчера в 19:40
Это интересно
Интерес
Интерес ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:19, ред.
Его выгнать за любой,самый нелепый результат,сейчас равносильно признанию полного непрофессионализма руководителей нашего футбола.Они же не думают так плохо о себе...
adekvat
adekvat ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 19:12
Зарплату платят, а с кем играть какая ему разница. За ничейки не выгоняют, а с такими командами кое как получается в них играть.
Futurista
Futurista
вчера в 18:41, ред.
20 ноября в Волгограде кубинцы?))...пожалейте ребят из дружественной солнечной страны...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:21
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:16, ред.
На мой обывательский взгляд, лучше вообще было отказаться от матча с таким соперником. Против сб.Кубы я ничего не имею и в некоторой степени горжусь, что в своё время кубинский народ дал отпор агрессии извне, но и у нас должны быть гордость и самоуважение. Тем более что этот матч нам ничего не даёт в смысле каких-либо дивидендов на международной арене.
По поводу "изучения" соперника гл.тренер лукавит. Потому что изучать ТАМ нечего и некого в связи с отсутствием мало - мальской информации о нём.
Карпину действительно всё равно, с кем играть. Кого "подсунули", с тем и будут бодаться.
drug01
drug01
вчера в 18:13
Для нас сейчас все соперники хороши!!!!
Интерес
Интерес
вчера в 18:09
Карпину всё равно.
ewvm5bqd43j3
ewvm5bqd43j3
вчера в 18:04
20 ноября с Кубой лучше было бы сыграть на Колыме. Для большей уверенности в победе
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