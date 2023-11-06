«А разве выбор был?» Карпин — о матче сборной России против сборной Кубы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, что он может сказать о выборе сборной Кубы в качестве соперника национальной команды в товарищеском матче.
А разве выбор был? Кого нам дали, с тем и играем. Изучали ли мы соперника? Изучаем.
Сборная России сыграет против сборной Кубы 20 ноября в Волгограде.
По поводу "изучения" соперника гл.тренер лукавит. Потому что изучать ТАМ нечего и некого в связи с отсутствием мало - мальской информации о нём.
Карпину действительно всё равно, с кем играть. Кого "подсунули", с тем и будут бодаться.
По поводу "изучения" соперника гл.тренер лукавит. Потому что изучать ТАМ нечего и некого в связи с отсутствием мало - мальской информации о нём.
Карпину действительно всё равно, с кем играть. Кого "подсунули", с тем и будут бодаться.