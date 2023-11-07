Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2023

Сборная Занзибара в ноябре не сыграет с командой России

вчера, 12:36

Сборная Занзибара не сыграет матч с национальной командой России в ноябре. Президент местной Федерации футбола Сулейман Джабир дал комментарий по теме:

К сожалению, Занзибар не сможет сыграть с командой России в ноябре. У нас было некоторое обсуждение вопроса организации товарищеской встречи наших сборных, но из-за ряда факторов мы не сможем сыграть в этом году. Во-первых, это временный фактор, а, во-вторых, сборная Танзании будет играть отборочный матч чемпионата мира в те же даты, а у нас есть несколько важных игроков, которые входят в эту сборную.

Товарищеский матч со сборной России возможен в следующем году. Решение остается за РФС.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Участники матча за Суперкубок Турции не хотят проводить его за рубежом
Сегодня, 08:35
Посол Бразилии в РФ высказался о возможном матче сборной с командой России
Вчера, 13:30
Сборная Англии проведёт товарищеские матчи с Бразилией и Бельгией
06 ноября
«А разве выбор был?» Карпин — о матче сборной России против сборной Кубы
06 ноября
«Сан-Паулу» может не принять участия в зимнем турнире с «Зенитом»
06 ноября
В «Сантосе» подтвердили, что могут сыграть на зимнем турнире с «Зенитом»
06 ноября
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:22
У нашего РФС что ,стеклянных бус нет ,что бы их задобрить ?
wwyyhteax26r
wwyyhteax26r
вчера в 14:47
Жаль попали бы в историю ,

было бы что вспомнить!
xy3g8x5v79wp
xy3g8x5v79wp
вчера в 14:34
Зато теперь есть полная уверенность, что в ноябре нас никто не отзанзибарит
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:30, ред.
Хорошо хоть оставили надежду и в следующем году сборная этой африканской страны найдёт для себя возможность и "выкроет" время для того .что бы этот матч состоялся - надеюсь РФС будет нас держать в курсе и мы будем знать как развиваются события в связи с этим.)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:03
Бармалей не разрешил.
adekvat
adekvat
вчера в 13:43
А Занзибар это что за зверь? Какая боль, весь мир ждал этого эпохального матча, а они обломали всех.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 13:41
сильно
7r2bqc3zfxf4
7r2bqc3zfxf4
вчера в 13:19
Их можно понять, у них в ноябре в наших широтах хвосты мёрзнут
lotsman
lotsman
вчера в 13:12, ред.
Какая трагедия! Надо же, мы не сыграем со сборной Занзибара, которая собрана из игроков Танзании и ещё кого то из джунглей Африки. И собрать их в Занзибар затруднительно, Африка большая. Ну ничего, как соберутся все, может сыграем. Вот радости будет!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 13:04
Просто они нашли соперника поприличнее, вот и все
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:04
Они просто испугались поражения с разгромным счётом.
66t9nezsw2qe
66t9nezsw2qe
вчера в 12:59
Карпин команде:

- Не приехал Занзибар, значит, парни, снова в бар!
112910415
112910415
вчера в 12:58
но Занзибар-то почему вильнул хвостом ?!
мы так о нём мечтали ...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 