Сборная Занзибара в ноябре не сыграет с командой России

Сборная Занзибара не сыграет матч с национальной командой России в ноябре. Президент местной Федерации футбола Сулейман Джабир дал комментарий по теме:

К сожалению, Занзибар не сможет сыграть с командой России в ноябре. У нас было некоторое обсуждение вопроса организации товарищеской встречи наших сборных, но из-за ряда факторов мы не сможем сыграть в этом году. Во-первых, это временный фактор, а, во-вторых, сборная Танзании будет играть отборочный матч чемпионата мира в те же даты, а у нас есть несколько важных игроков, которые входят в эту сборную.