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Ари пригласил Мостового на просмотр в свой клуб для работы тренером

вчера, 19:24

Президент «Атлетико Сеаренсе» Ари пригласил бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового на просмотр, чтобы возглавить клуб.

Готов ли я назначить Александра Мостового на пост главного тренера своей команды? Для начала пусть он прилетит ко мне в Бразилию. Я помню его, но как он будет работать тренером — большой вопрос для меня.

Я приглашаю его в мою команду на просмотр, он поработает с коллективом, поговорит с командой. Посмотрим, что он умеет, и может быть, возглавит её в будущем.

На данный момент у меня работает новый португальский специалист. Мостовой может либо войти в его штаб, либо спустя время стать главным тренером. В любом случае я приглашаю всех россиян к себе!

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:13
вот он, шанс всей жизни !
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:45
А он умеет тренировать?
shur
shur
вчера в 22:02
...боюсь это не его...! Лучше бы в Спа облажался, но попробовал ...
Не всё ж в экспертах ходить...?!
AleS
AleS
вчера в 20:48
Мостовой скажет, что он 20 лет в футболе и что он там у этого Анри не видел. Не поедет ессессно.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 20:25
А что Мостовой был тренером где то? Думал его дом на Матч ТВ
Интерес
Интерес
вчера в 20:11
Не потянет! Ему бы главную сборную Бразилии...
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