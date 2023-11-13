Стало известно, какую компенсацию «Реал» заплатит «Байеру» за Хаби Алонсо .

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «Реал».
Немецкий клуб разрешил испанскому специалисту перейти в «Реал», если «сливочные» сделают предложение летом 2024 года.
Мадридской команде придется заплатить за Алонсо компенсацию в размере 15-18 млн евро.
Не знаю как относиться к такого рода информации, но какой-то здравый смысл в этом есть. Учитывая то, как на данный момент времени играет команда Байер под руководством Хаби Алонсо, то это очень даже неплохой вариант для Реала.
Тем более что контракт с нынешним главным тренером Реала Анчелотти заканчивается в июне 2024 года . А сумма отступных которую озвучил Байер в 15 - 18 лямов евро, совершенно не критично для Реала, тем более эта сумма не окончательная.
Да и Перес вполне может поторговаться, что у него очень неплохо получается. Да и сумма отступных в принципе для него приемлема, и Алонсо прямо скажем стоит этих вложений.
Единственный вопрос возникает лично у меня, а куда денется тогда Зидан, который по некоторым источникам должен был перейти на место Анчелотти по окончание его контракта с Реалом. Ну в принципе тогда у Зидана останется вариант с Ювентусом. Где я с удовольствием хотел бы его там видеть, вместо Аллегри. Я думаю что летнее межсезонье как раз и даст ответы на все эти вопросы. Подождём - узнаем !
Не знаю как относиться к такого рода информации, но какой-то здравый смысл в этом есть. Учитывая то, как на данный момент времени играет команда Байер под руководством Хаби Алонсо, то это очень даже неплохой вариант для Реала.
Тем более что контракт с нынешним главным тренером Реала Анчелотти заканчивается в июне 2024 года . А сумма отступных которую озвучил Байер в 15 - 18 лямов евро, совершенно не критично для Реала, тем более эта сумма не окончательная.
Да и Перес вполне может поторговаться, что у него очень неплохо получается. Да и сумма отступных в принципе для него приемлема, и Алонсо прямо скажем стоит этих вложений.
Единственный вопрос возникает лично у меня, а куда денется тогда Зидан, который по некоторым источникам должен был перейти на место Анчелотти по окончание его контракта с Реалом. Ну в принципе тогда у Зидана останется вариант с Ювентусом. Где я с удовольствием хотел бы его там видеть, вместо Аллегри. Я думаю что летнее межсезонье как раз и даст ответы на все эти вопросы. Подождём - узнаем !