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Стало известно, какую компенсацию «Реал» заплатит «Байеру» за Хаби Алонсо

вчера, 13:31

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «Реал».

Немецкий клуб разрешил испанскому специалисту перейти в «Реал», если «сливочные» сделают предложение летом 2024 года.

Мадридской команде придется заплатить за Алонсо компенсацию в размере 15-18 млн евро.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:29, ред.
Сломается он там тренировать звезд будет ему трудно
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:18
стоп стоп стоп
я конечно уважаю Хаби, но рановато так возносить его!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:40, ред.
Стало известно, какую компенсацию «Реал» заплатит «Байеру» за Хаби Алонсо .

Не знаю как относиться к такого рода информации, но какой-то здравый смысл в этом есть. Учитывая то, как на данный момент времени играет команда Байер под руководством Хаби Алонсо, то это очень даже неплохой вариант для Реала.

Тем более что контракт с нынешним главным тренером Реала Анчелотти заканчивается в июне 2024 года . А сумма отступных которую озвучил Байер в 15 - 18 лямов евро, совершенно не критично для Реала, тем более эта сумма не окончательная.

Да и Перес вполне может поторговаться, что у него очень неплохо получается. Да и сумма отступных в принципе для него приемлема, и Алонсо прямо скажем стоит этих вложений.

Единственный вопрос возникает лично у меня, а куда денется тогда Зидан, который по некоторым источникам должен был перейти на место Анчелотти по окончание его контракта с Реалом. Ну в принципе тогда у Зидана останется вариант с Ювентусом. Где я с удовольствием хотел бы его там видеть, вместо Аллегри. Я думаю что летнее межсезонье как раз и даст ответы на все эти вопросы. Подождём - узнаем !
112910415
112910415
вчера в 13:52
жалеть денег не надо,
очень достойный тренер !
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 13:46
Считаю, что возможные потраченные в будущем деньги будут стоить того.
qvyags5uysba
qvyags5uysba
вчера в 13:38
Алонсо стоит этих денег
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