Тудор готов возглавить «Наполи»

Экс-тренер «Марселя» Игор Тудор в ближайшее время может стать новым главным тренером «Наполи».
Специалист встретился в Риме с главой клуба Аурелио Де Лаурентисом, хорват согласился подписать договор на 1 год, хотя изначально рассчитывал на более долгий срок.
Тудор вместе со своим агентом находятся в столице Италии в ожидании окончательного ответа от клуба.
По слухам, есть и другие кандидаты на пост рулевого команды.
То, что он творит с тренерами не подвластно здравому смыслу.
То, что он творит с тренерами не подвластно здравому смыслу.