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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

Тудор готов возглавить «Наполи»

вчера, 08:16

Экс-тренер «Марселя» Игор Тудор в ближайшее время может стать новым главным тренером «Наполи».

Специалист встретился в Риме с главой клуба Аурелио Де Лаурентисом, хорват согласился подписать договор на 1 год, хотя изначально рассчитывал на более долгий срок.

Тудор вместе со своим агентом находятся в столице Италии в ожидании окончательного ответа от клуба.

По слухам, есть и другие кандидаты на пост рулевого команды.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:23
Неужели кто-то горит желанием работать с этим сумасбродом?
То, что он творит с тренерами не подвластно здравому смыслу.
112910415
112910415
вчера в 10:09, ред.
ох, сомнительный кандидат ...
ОПС
ОПС
вчера в 09:37
Очень может остаться ни с чем. Наверняка будут еще кандидаты.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:27, ред.
Смена тренера может встряхнет Наполи!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:15
Мягко говоря не самый именитый тренер.
ДСА
ДСА
вчера в 09:13
Де Лаурентис решил сначала проверить квалификацию тренера и не связывать себя длительными обязательствами с выплатой возможной компенсации.
bvvu4tr8aqxx
bvvu4tr8aqxx
вчера в 09:13
Игорёк явно не потянет в Неаполе
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 08:53
Такие бегунки ни где не приживаются!
lotsman
lotsman
вчера в 08:49
Хотел много, но итальянцы не станут рисковать. Если покажет себя, тогда могут и продлить.
Гость
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