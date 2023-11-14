Тудор готов возглавить «Наполи»

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вчера, 08:16

Экс-тренер «Марселя» в ближайшее время может стать новым главным тренером «Наполи».

Специалист встретился в Риме с главой клуба , хорват согласился подписать договор на 1 год, хотя изначально рассчитывал на более долгий срок.

Тудор вместе со своим агентом находятся в столице Италии в ожидании окончательного ответа от клуба.

По слухам, есть и другие кандидаты на пост рулевого команды.