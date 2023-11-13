«Наполи» снова пытается пригласить Конте

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вчера, 22:37

Глава «Наполи» провел диалог с двумя кандидатами на пост главного тренера команды.

Сообщается, что президент клуба вновь попытался убедить бывшего наставника «Ювентуса» в полезности сотрудничества, но рулевой не хочет присоединяться к какой-либо команде во время сезона.

Основным претендентом является экс-тренер «Марселя» . С ним Де Лаурентис встретился в офисе своей медиакомпании в Риме.