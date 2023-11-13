«Наполи» снова пытается пригласить Конте

Глава «Наполи» Аурелио Де Лаурентис провел диалог с двумя кандидатами на пост главного тренера команды.
Сообщается, что президент клуба вновь попытался убедить бывшего наставника «Ювентуса» Антонио Конте в полезности сотрудничества, но рулевой не хочет присоединяться к какой-либо команде во время сезона.
Основным претендентом является экс-тренер «Марселя» Игор Тудор. С ним Де Лаурентис встретился в офисе своей медиакомпании в Риме.
Нужен был тренер с харизмой или интересными идеями.
Конте подходит по менталитету, но не факт, что по характеру .
Поругаются с Де Лаурентисом через неделю.
Тудор - тоже, на мой взгляд, рисковый вариант.
Де Дзерби было бы интересно, но он вряд ли уйдет сейчас из Брайтона.
Нужен был тренер с харизмой или интересными идеями.
Конте подходит по менталитету, но не факт, что по характеру .
Поругаются с Де Лаурентисом через неделю.
Тудор - тоже, на мой взгляд, рисковый вариант.
Де Дзерби было бы интересно, но он вряд ли уйдет сейчас из Брайтона.