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«Наполи» снова пытается пригласить Конте

вчера, 22:37

Глава «Наполи» Аурелио Де Лаурентис провел диалог с двумя кандидатами на пост главного тренера команды.

Сообщается, что президент клуба вновь попытался убедить бывшего наставника «Ювентуса» Антонио Конте в полезности сотрудничества, но рулевой не хочет присоединяться к какой-либо команде во время сезона.

Основным претендентом является экс-тренер «Марселя» Игор Тудор. С ним Де Лаурентис встретился в офисе своей медиакомпании в Риме.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:20
вариант с Конте был бы обещающим
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y696dv5sxrvw
сегодня в 05:35
Конте стал не везучим тренером в последнее время
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2yyu73c6drmb
сегодня в 05:35
Явно уже жалеют в Неаполе, что лысого выперли
adekvat
adekvat
сегодня в 05:22
Какая разница кого уговорят, все равно Осимхен и Хвича в конце сезона уйдут.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:00
Перелёты тренеров с одной кормушки к другой. А футбол деградировать стал . Нынче тренерский дефицит , кризис!
протон
протон
сегодня в 00:24
Но с одной стороны никто не сможет предугадать кому именно по плечу спасти команду. Она разобрана, это очевидно, и здесь для начала сгодится любой могущий в первую голову поставить вразумительную оборону раз, научить команду работать в штрафной два и привести психологическое состояние всей команды в норму. Смотреть на то на каких ватных ногах и с какими мучениями она отбивается от самого неважненького прессинга Салернитаны жалостно. И да, в перспективе нужен безоговорочный wise man с прочными коками. На юге тренерам приходится не сладко из за давления как со стороны руководства так и от тиффози где от скачков энтузиазма к отчаянию один шаг, Рафа Бенитес не даст соврать. Об этом еще в прошлом веке тёр Великий Трапа.
протон
протон
сегодня в 00:09
Многим было понятно, что Гарсия не потянет Наполи.
Нужен был тренер с харизмой или интересными идеями.
Конте подходит по менталитету, но не факт, что по характеру .
Поругаются с Де Лаурентисом через неделю.
Тудор - тоже, на мой взгляд, рисковый вариант.
Де Дзерби было бы интересно, но он вряд ли уйдет сейчас из Брайтона.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:06
У Конте много гусей в голове.
Гость
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