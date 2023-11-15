Мостовой отреагировал на предложение о работе тренером в бразильском клубе

Экс-игрок сборных СССР и России прокомментировал предложение президента бразильского «Атлетико Сеаренсе» Ари поработать в клубе в роли тренера.

Команда выступает в Серии D (четвёртом по силе дивизионе чемпионата страны).

Спасибо за приглашение, Ари, но Бразилия — очень далеко. Не думаю, что уровень футбола той команды намного выше, чем в других европейских. Если ситуация в мире была бы другой, можно было съездить в «Атлетико Сеаренсе», сами понимаете. А так, рассматриваю пока что только Россию.