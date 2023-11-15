Мостовой отреагировал на предложение о работе тренером в бразильском клубе

Экс-игрок сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал предложение президента бразильского «Атлетико Сеаренсе» Ари поработать в клубе в роли тренера.
Команда выступает в Серии D (четвёртом по силе дивизионе чемпионата страны).
Спасибо за приглашение, Ари, но Бразилия — очень далеко. Не думаю, что уровень футбола той команды намного выше, чем в других европейских. Если ситуация в мире была бы другой, можно было съездить в «Атлетико Сеаренсе», сами понимаете. А так, рассматриваю пока что только Россию.
С конца августа Мостовой проходит обучение на тренера в академии РФС.
Всяко интересней медиалиги
Всяко интересней медиалиги
а стал бы великим и знаменитым !
а стал бы великим и знаменитым !
Между Бразилией и Россией сложились хорошие дружественные отношения, развиваются экономические отношения, наши страны входят в БРИКС и многое, что ещё в позитивных тонах.
Так что Мостовой явно ошибся с отмазкой.
Думаю, что мостовому уже просто надо признаться и в первую очередь самому себе, что он максимум может рассчитывать на звания "эксперта" и то за былые заслуги игрока, а вот тренер и А. Мостовой это две несовместимые вещи.
Между Бразилией и Россией сложились хорошие дружественные отношения, развиваются экономические отношения, наши страны входят в БРИКС и многое, что ещё в позитивных тонах.
Так что Мостовой явно ошибся с отмазкой.
Думаю, что мостовому уже просто надо признаться и в первую очередь самому себе, что он максимум может рассчитывать на звания "эксперта" и то за былые заслуги игрока, а вот тренер и А. Мостовой это две несовместимые вещи.