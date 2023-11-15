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Мостовой отреагировал на предложение о работе тренером в бразильском клубе

сегодня, 01:08

Экс-игрок сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал предложение президента бразильского «Атлетико Сеаренсе» Ари поработать в клубе в роли тренера.

Команда выступает в Серии D (четвёртом по силе дивизионе чемпионата страны).

Спасибо за приглашение, Ари, но Бразилия — очень далеко. Не думаю, что уровень футбола той команды намного выше, чем в других европейских. Если ситуация в мире была бы другой, можно было съездить в «Атлетико Сеаренсе», сами понимаете. А так, рассматриваю пока что только Россию.

С конца августа Мостовой проходит обучение на тренера в академии РФС.

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Все комментарии
vcmzux6w2v6w
vcmzux6w2v6w
сегодня в 13:38
Вот это Российский фейк!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:51
Цари к Ари.
Всяко интересней медиалиги
shur
shur
сегодня в 09:23
...заметка о том, чтобы вспомнили про известную личность, потому что ответ конечно был бы таким, рассуждать не тренеровать,не так ли...?!
adekvat
adekvat
сегодня в 09:12
Ну хоть кто то оценил Мостового.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:28
Сразу опускаться на дно ему не захотелось.
ahafc4xxy35v
ahafc4xxy35v
сегодня в 07:48
Видимо реально оценивает свои силы и опасается, что ему удастся вывести команду из четвёртого дивизиона в пятый
ОПС
ОПС
сегодня в 07:36
Не быть ему тренером. А вот поливать грязью и критиковать всех подряд, это любимое занятие Мостового. У него почти во всех интервью все плохие и все плохое.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:10
Это пранк от Вован и Лексус а
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:53
Это и есть уровень Мостового-тренера.
112910415
112910415
сегодня в 06:45
жаль ...
а стал бы великим и знаменитым !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:55
А какая ситуация в мире, что это препятствует Александру Мостовому работать в Бразилии?
Между Бразилией и Россией сложились хорошие дружественные отношения, развиваются экономические отношения, наши страны входят в БРИКС и многое, что ещё в позитивных тонах.
Так что Мостовой явно ошибся с отмазкой.
Думаю, что мостовому уже просто надо признаться и в первую очередь самому себе, что он максимум может рассчитывать на звания "эксперта" и то за былые заслуги игрока, а вот тренер и А. Мостовой это две несовместимые вещи.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:24
Поздновато начинать в 55 тренерскую карьеру..., а вот попробовать потренировать дворовую команду в Бразилии даже нужно...
q2kudygr9qwn
q2kudygr9qwn
сегодня в 03:09
Не Царское это дело бороздить просторы четдива
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:29
Начинать тренерскую карьеру лучше у себя на Родине и желательно с Первой Лиги или даже скромнее.
Гость
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