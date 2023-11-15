Тикнизян является лидером первого круга РПЛ по спринтам

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вчера, 11:41

Защитник «Локомотива» и сборной Армении стал лидером первого круга РПЛ по дистанции на спринтах. Он преодолел дистанцию равную 4719 метрам со скоростью выше 25,2 км/ч.

Вторую строчку занимает защитник «Балтики» и сборной Боливии (4385 метров, со скоростью выше 25,2 км/ч). На третьем месте расположился нападающий «Локомотива» и сборной России (преодолел на спринтах 3950 метров).

Стоит отметить, что у полузащитника «Ростова» , полузащитника «Оренбурга» и вингера «железнодорожников» Пиняева меньше 1000 минут игрового времени в отличие от других участников из представленного списка.