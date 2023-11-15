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Тикнизян является лидером первого круга РПЛ по спринтам

вчера, 11:41

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян стал лидером первого круга РПЛ по дистанции на спринтах. Он преодолел дистанцию равную 4719 метрам со скоростью выше 25,2 км/ч.

Вторую строчку занимает защитник «Балтики» и сборной Боливии Роберто Фернандес (4385 метров, со скоростью выше 25,2 км/ч). На третьем месте расположился нападающий «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев (преодолел на спринтах 3950 метров).

Тикнизян является лидером первого круга РПЛ по спринтам

Стоит отметить, что у полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, полузащитника «Оренбурга» Джимми Марина и вингера «железнодорожников» Пиняева меньше 1000 минут игрового времени в отличие от других участников из представленного списка.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:20
Если сравнивать статистическую эффективность от забегов двух спринтеров из первой тройки приведённого списка Тикнизяна и Пиняева, которые играют в одном клубе, то кпд защитника в разы превосходит полезные действия нападающего. В этом сезоне в играх РПЛ Наир забил четыре мяча в ворота соперников, а Сергей всего лишь один, при чём Пиняев принял участие во всех матчах первого круга, а Тикнизян на один меньше. Правда можно сделать скидку на возраст, Сергей почти на пять лет младше и, следовательно чуть меньше опыта чем у Наира. Поэтому про таких болельщики говорят "всадник без головы", но у парня есть все задатки вырасти в большого мастера, было бы желание и здоровье, и с характером, как показало общение с Дзюбой, у него всё в полном порядке. Болейте за своих, а не против чужих!
adekvat
adekvat
вчера в 12:30
Да не тот вид спорта Тикнизян выбрал. Пиняев пока третий, ничего Дзюба научит его быстро бегать.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:02
Кто не может думать головой берет своё ногами.
Гость
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