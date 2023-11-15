Тикнизян является лидером первого круга РПЛ по спринтам

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян стал лидером первого круга РПЛ по дистанции на спринтах. Он преодолел дистанцию равную 4719 метрам со скоростью выше 25,2 км/ч.
Вторую строчку занимает защитник «Балтики» и сборной Боливии Роберто Фернандес (4385 метров, со скоростью выше 25,2 км/ч). На третьем месте расположился нападающий «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев (преодолел на спринтах 3950 метров).
Стоит отметить, что у полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, полузащитника «Оренбурга» Джимми Марина и вингера «железнодорожников» Пиняева меньше 1000 минут игрового времени в отличие от других участников из представленного списка.