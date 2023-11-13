Суперкомпьютер оценил шансы клубов на победу в РПЛ

Суперкомпьютер статистической платформы Opta оценил шансы команд на чемпионство в РПЛ в сезоне 2023/24.
Главным претендентом на победу в чемпионате России остаётся «Зенит». Вероятность чемпионства питерского клуба выросла с 52% до 57,9%. Далее идут «Краснодар» (37,2%), ЦСКА (3%), «Динамо» (0,7%), «Локомотив» (0,7%), «Спартак» (0,3%) и «Крылья Советов» (0,2%).
- Хотя, с другой стороны - прикольно. Оказывается, даже мой любимый Факел имеет шанс на 3-е место. Правда всего 0,3. Но шанс-то есть. Комп-то всё уже просчитал. Впрочем - шутки в сторону, суперкомп надо было бы сначала проверить хотя бы на эстонском футболе ...
- Хотя, с другой стороны - прикольно. Оказывается, даже мой любимый Факел имеет шанс на 3-е место. Правда всего 0,3. Но шанс-то есть. Комп-то всё уже просчитал. Впрочем - шутки в сторону, суперкомп надо было бы сначала проверить хотя бы на эстонском футболе ...