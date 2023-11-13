Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Суперкомпьютер оценил шансы клубов на победу в РПЛ

вчера, 14:54

Суперкомпьютер статистической платформы Opta оценил шансы команд на чемпионство в РПЛ в сезоне 2023/24.

Главным претендентом на победу в чемпионате России остаётся «Зенит». Вероятность чемпионства питерского клуба выросла с 52% до 57,9%. Далее идут «Краснодар» (37,2%), ЦСКА (3%), «Динамо» (0,7%), «Локомотив» (0,7%), «Спартак» (0,3%) и «Крылья Советов» (0,2%).

Суперкомпьютер оценил шансы клубов на победу в РПЛ

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Краснодар» выдал свой лучший первый круг в РПЛ в истории
Вчера, 15:56
Гризманн забил трёхсотый гол в карьере
Вчера, 15:36
Тиаго Силва — 4-й игрок, который забил в АПЛ в возрасте старше 39 лет
Вчера, 09:31
Гвардиола впервые в тренерской карьере сыграл матч со счётом 4:4
Вчера, 00:30
«Рубин» сыграл на ноль в пяти матчах РПЛ подряд
12 ноября
Салах установил рекорд в составе «Ливерпуля»
12 ноября
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:57
Сейчас, в зимнее трансферное окно, Газпром выдернет парочку - другую бразильеро из бразильского карнавала и весь компьютерный расклад приобретет четкие очертания. Цска тоже подсуетится, а Краснодар , по обыкновению, сбавит обороты....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:01, ред.
Не удивил. Лидерство Краснодара или Зенита можно и на счетах просчитать.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 00:20
Суперкомпьютер оценивает много параметров, но в основном конечно исходит из состава и позиции команды в чемпионате( календарь добавляется ещё)
Но по первому кругу давать такие проценты не совсем логично, если конечно кому-то не подыгрывают
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:39
Краснодар и ЦСКА
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:40
Либо Краснодар, либо Зенит. Другие не в счёт.
Интерес
Интерес ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:31
Это суперкомпьютер британской компании спортивной аналитики.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 18:24
Неужели Промеса наконец то посадят?
Как то в зашквар из наркоборона капитана лелать... или это другое?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:22
Дурна головушка у компьютера.
Ну если уж быть откровенным и исходить из реалий, то приблизительно так будет:
Зенит 69%, а остальные 31% это Краснодар 10%, ЦСКА, Локо, Спартак, Динамо 5%.
Остальные это 1% на всех.
felix
felix ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:16
Эстонский компьютер для эстонского футбола начал вести расчёт еще 2018 на исход 2018, но он все еще не готов...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:00
А если иностранцы сбегут?
pomor45
pomor45
вчера в 17:57, ред.
Осталось только проверить суперкомпьютер на детекторе лжи, выяснить какие на нём установлены чипы и, если не со стиральных машин, то можно смело короновать чемпиона.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:27
Как говорят в народе: " Бабушка - на двое сказала.."
112910415
112910415
вчера в 17:05
в нужное время суперкомпьютер переобуется )
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:00
Расчёты этот супер производил из реалий на сегодняшний день.
Впереди зимние трансферное окно, клубы усилятся новыми игроками и все расчёты этого компа накроются медным тазом. Моё мнение.
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:43
- Согласен со всеми. Компьютер не может учесть травмы игроков, недомогания (типа ОРВИ, ангина, и, не дай бог, Ковид какой-то новой модификации), семейные проблемы, и т.п. А любые проблемы в жизни тренеров? Да они влияют на результаты команды ничуть не меньше!

- Хотя, с другой стороны - прикольно. Оказывается, даже мой любимый Факел имеет шанс на 3-е место. Правда всего 0,3. Но шанс-то есть. Комп-то всё уже просчитал. Впрочем - шутки в сторону, суперкомп надо было бы сначала проверить хотя бы на эстонском футболе ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:38
А ПО для этого компьютера где разрабатывали и кто финансировал работу? Не иначе Газпром.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:34
Тут оказывается идёт борьба за 5 место, между Спартаком и Локомотивом , глядя на этот компьютерный расклад ☝️😉🤣🤣
adekvat
adekvat
вчера в 16:18
Не знал что у меня в голове суперкомпьютер.
протон
протон
вчера в 15:46
Не скажу что у нас самые лучшие супер компьютеры в России , но через пару туров легко "переобуется".
Capral
Capral
вчера в 15:36
Это и я так могу глядя на таблицу...
lotsman
lotsman
вчера в 15:35
У Спартака шансов меньше чем у Динамо и Локомотива?! Однако. Интересно, ошибётся машина или нет. )
Интерес
Интерес
вчера в 15:27
Стукните по нему кувалдой.Лучше бы он оценил шансы 15 команд на второе место.
Хотя он не виноват,ибо про что спросили,о том он и морщил электронную репу.
Слышь,моСК,но твой младший брат-ВАР,воистину негодяй,мешающий одним судить,а другим играть в футбол.
Futurista
Futurista
вчера в 15:26
Было гладко на бумаге, да забыли про овраги )...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 