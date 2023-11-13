Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Тиаго Силва — 4-й игрок, который забил в АПЛ в возрасте старше 39 лет

вчера, 09:31
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Защитник «Челси» Тиаго Силва отметился забитым голом в матче 12-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (4:4).

Таким образом, бразилец стал лишь четвёртым футболистом в Английской Премьер-Лиге, который забил гол в чемпионате в возрасте старше 39 лет.

Ранее это удавалось только Тедди Шерингему, Райану Гиггзу и Дину Уиндассу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Краснодар» выдал свой лучший первый круг в РПЛ в истории
Вчера, 15:56
Гризманн забил трёхсотый гол в карьере
Вчера, 15:36
Суперкомпьютер оценил шансы клубов на победу в РПЛ
Вчера, 14:54 Фото
Гвардиола впервые в тренерской карьере сыграл матч со счётом 4:4
Вчера, 00:30
«Рубин» сыграл на ноль в пяти матчах РПЛ подряд
12 ноября
Салах установил рекорд в составе «Ливерпуля»
12 ноября
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 15:33
тру пенсионер
112910415
112910415
вчера в 13:00
на все деньги работает !
если не больше ..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:20
Молодец. Забили сити, и в свои тоже забил)))) У него уже больше голов в АПЛ, чем у Хейлунда))
shur
shur
вчера в 09:55
...и непросто кому либо - действующему чемпиону Англии...!!!
матос
матос
вчера в 09:39
После Парижа я думал что он на год на подработку в Лондон приехал и далее домой доигрывать , а нет Тиаго еще пылит в Европе)
протон
протон
вчера в 09:35
Кто бы мог подумать, что после ужаса в Динамо, он сможет так перезапустить карьеру и играть на высоком уровне до сих пор
Меня больше поражает, как он не меняется. Внешне он выглядит так же как 10 лет назад
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 