Тиаго Силва — 4-й игрок, который забил в АПЛ в возрасте старше 39 лет

Защитник «Челси» Тиаго Силва отметился забитым голом в матче 12-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (4:4).
Таким образом, бразилец стал лишь четвёртым футболистом в Английской Премьер-Лиге, который забил гол в чемпионате в возрасте старше 39 лет.
Ранее это удавалось только Тедди Шерингему, Райану Гиггзу и Дину Уиндассу.
если не больше ..
если не больше ..
Меня больше поражает, как он не меняется. Внешне он выглядит так же как 10 лет назад
Меня больше поражает, как он не меняется. Внешне он выглядит так же как 10 лет назад