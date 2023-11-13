Тиаго Силва — 4-й игрок, который забил в АПЛ в возрасте старше 39 лет

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вчера, 09:31

Защитник «Челси» отметился забитым голом в матче 12-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (4:4).

Таким образом, бразилец стал лишь четвёртым футболистом в Английской Премьер-Лиге, который забил гол в чемпионате в возрасте старше 39 лет.

Ранее это удавалось только , и .