Полузащитник «Байера» возглавляет список лучших ассистентов из топ-5 лиг

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вчера, 13:46

Полузащитник «Байера» и сборной Германии возглавил список лучших ассистентов из топ-5 лиг в 2023 году. На счету 20-летнего немца 18 голевых передач в 42 матчах.

Второе место с 17 ассистами занимает нападающий «Реала» и сборной Бразилии . На третьей строчке с 15 передачами расположился полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии . На четвёртом месте находится нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта (14 ассистов). Пятую строчку делят: защитник «Ливерпуля» и сборной Англии , нападающий «Арсенала» и сборной Англии и полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии — по 13 голевых передач.