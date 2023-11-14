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Полузащитник «Байера» возглавляет список лучших ассистентов из топ-5 лиг

вчера, 13:46

Полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц возглавил список лучших ассистентов из топ-5 лиг в 2023 году. На счету 20-летнего немца 18 голевых передач в 42 матчах.

Второе место с 17 ассистами занимает нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. На третьей строчке с 15 передачами расположился полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне. На четвёртом месте находится нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах (14 ассистов). Пятую строчку делят: защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд, нападающий «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака и полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш — по 13 голевых передач.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:36, ред.
Понятное дело, что КДБ не находится на первом месте чисто из-за травмы.
А так, хорошие шансы стать первым у Винисиуса. И надо отдать должное Вирцу. Байер сейчас очень хорошо идёт. Хаби Алонсо с ребятами дают хорошие результаты.
Elliada
Elliada
вчера в 16:07
Если бы не травма, КДБ был бы на первом месте
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:51
Вирц прекрасный игрок. Слежу за ним ни один год. Надеюсь в будущем окажется в АПЛ.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:23
Арсеналу нужно взять Вирца себе, а Байеру отдать их прошлую звезду Хаверца ну и деньжат придется накинуть.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:17
Наверняка летом уйдет из Байера
shlomo
shlomo
вчера в 13:56
Байер сейчас в топе и соответственно игроки тоже....
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