Полузащитник «Байера» возглавляет список лучших ассистентов из топ-5 лиг

Полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц возглавил список лучших ассистентов из топ-5 лиг в 2023 году. На счету 20-летнего немца 18 голевых передач в 42 матчах.
Второе место с 17 ассистами занимает нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. На третьей строчке с 15 передачами расположился полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне. На четвёртом месте находится нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах (14 ассистов). Пятую строчку делят: защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд, нападающий «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака и полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш — по 13 голевых передач.
А так, хорошие шансы стать первым у Винисиуса. И надо отдать должное Вирцу. Байер сейчас очень хорошо идёт. Хаби Алонсо с ребятами дают хорошие результаты.
А так, хорошие шансы стать первым у Винисиуса. И надо отдать должное Вирцу. Байер сейчас очень хорошо идёт. Хаби Алонсо с ребятами дают хорошие результаты.