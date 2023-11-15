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В РФС рассказали о переговорах по матчам сборной РФ с командами стран БРИКС

вчера, 22:49

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о ходе переговоров по организации товарищеских матчей сборной России с командами стран БРИКС.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня 2024 года в Казани.

Летний турнир в Казани проходит немного в другое время, не в окна ФИФА. Поэтому мы ведём переговоры на добровольной основе с рядом команд. Там не будет какого-то специального турнира, но поскольку будут Игры БРИКС по другим видам спорта, мы планируем попытаться договориться с рядом национальных сборных, входящих в БРИКС, на добровольной основе провести товарищеские матчи в Казани в этот период. Нам кажется, это было бы символично. Переговоры осложняются тем, что это не период сборных, но все шансы есть.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:03
Я немного о другом. Игры БРИКС пройдут в нашей стране. Опять громадные ненужные расходы за наш с вами счёт, и всё только с одной целью - показать мировому спортивному движению, что Россия не загнулась окончательно в условиях санкций. Одним словом - пустить пыль в глаза.Эти игры, кроме Российской Федерации, ни-ко-му не нужны, в том числе и членам этой организации.
112910415
112910415
сегодня в 08:01
даже с БРИКСом всё не так просто
drug01
drug01
вчера в 23:14
Время тяжёлое, кругом политика! Как же раньше ездили в другие страны с пропагандой футбола, теперь организовать открытие турниры с призовыми...
rqpqr3cyp442
rqpqr3cyp442
вчера в 22:54
Товарищеская игра это совсем другой уровень,в отличии от официального
Гость
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