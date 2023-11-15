В РФС рассказали о переговорах по матчам сборной РФ с командами стран БРИКС

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о ходе переговоров по организации товарищеских матчей сборной России с командами стран БРИКС.
Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня 2024 года в Казани.
Летний турнир в Казани проходит немного в другое время, не в окна ФИФА. Поэтому мы ведём переговоры на добровольной основе с рядом команд. Там не будет какого-то специального турнира, но поскольку будут Игры БРИКС по другим видам спорта, мы планируем попытаться договориться с рядом национальных сборных, входящих в БРИКС, на добровольной основе провести товарищеские матчи в Казани в этот период. Нам кажется, это было бы символично. Переговоры осложняются тем, что это не период сборных, но все шансы есть.