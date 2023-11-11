Стало известно, кто возглавит сборные ФНЛ и Медиалиги

Главным тренером сборной ФНЛ в матче с командой Медиалиги будет наставник «Акрона» Евгений Калешин.
Руководить сборной МФЛ будут Игорь Звездин («БроукБойз»), Шамиль Курбанов («Титан») и Алан Гатагов («FC Bus»).
Встреча пройдёт в Каспийске на «Анжи-Арене» 1 декабря.
Они говорят, для популяризаций футбола.
Какого хрена?
У нас давно, а точнее с 1991 года есть футбольный клуб звёзд эстрады России «Старко», которые проводят благотворительные матчи и концерты в рамках ежегодной Всероссийской благотворительной акции «Под флагом Добра!».
С удовольствием смотрел несколько их матчей, так вот они делают правильные вещи.
Сыграйте с ними и соберите деньги на хорошее дело.
А что даст этот матч?
Молодёжь и дети услышат в ютубе ещё несколько роликов с матами или как они в раздевалке мирятся у кого длинней и толще?
Думаю, ч то в ФНЛ игроки и тренеры точно не в восторге от таких вот движении.
Они говорят, для популяризаций футбола.
Какого хрена?
У нас давно, а точнее с 1991 года есть футбольный клуб звёзд эстрады России «Старко», которые проводят благотворительные матчи и концерты в рамках ежегодной Всероссийской благотворительной акции «Под флагом Добра!».
С удовольствием смотрел несколько их матчей, так вот они делают правильные вещи.
Сыграйте с ними и соберите деньги на хорошее дело.
А что даст этот матч?
Молодёжь и дети услышат в ютубе ещё несколько роликов с матами или как они в раздевалке мирятся у кого длинней и толще?
Думаю, ч то в ФНЛ игроки и тренеры точно не в восторге от таких вот движении.