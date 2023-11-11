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Стало известно, кто возглавит сборные ФНЛ и Медиалиги

вчера, 12:57
Сборная ФНЛЛоготип футбольный клуб Сборная ФНЛ-:-Логотип футбольный клуб Сборная МФЛСборная МФЛ01.12.2023 в 20:00 Не начался

Главным тренером сборной ФНЛ в матче с командой Медиалиги будет наставник «Акрона» Евгений Калешин.

Руководить сборной МФЛ будут Игорь Звездин («БроукБойз»), Шамиль Курбанов («Титан») и Алан Гатагов («FC Bus»).

Встреча пройдёт в Каспийске на «Анжи-Арене» 1 декабря.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:54
Собственно, а для чего нужен этот матч?
Они говорят, для популяризаций футбола.
Какого хрена?
У нас давно, а точнее с 1991 года есть футбольный клуб звёзд эстрады России «Старко», которые проводят благотворительные матчи и концерты в рамках ежегодной Всероссийской благотворительной акции «Под флагом Добра!».
С удовольствием смотрел несколько их матчей, так вот они делают правильные вещи.
Сыграйте с ними и соберите деньги на хорошее дело.
А что даст этот матч?
Молодёжь и дети услышат в ютубе ещё несколько роликов с матами или как они в раздевалке мирятся у кого длинней и толще?
Думаю, ч то в ФНЛ игроки и тренеры точно не в восторге от таких вот движении.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:40
Вот и ладно. Молодым у нас везде дорога, молодым у нас везде почет. КББ отказался и правильно. Не его это.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:02
Придумали какую-то херню....
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