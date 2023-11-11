«Зенит» в феврале примет участие в турнире стран БРИКС

Комментатор сообщил, что «Зенит» в феврале сыграет на клубном турнире стран БРИКС.

Александр Медведев (председатель правления «Зенита» — прим. ред.) нам с (комментатором) Павлом (Богдановым) сообщил, что с 1 по 15 февраля в Катаре пройдет клубный турнир стран БРИКС. «Зенит» там будет играть. Там также выступят хорошие команды из Бразилии, Китая и Саудовской Аравии, уже четыре участника подтверждены. Наверное, добавятся еще клубы.