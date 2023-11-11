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«Зенит» в феврале примет участие в турнире стран БРИКС

вчера, 20:51

Комментатор Георгий Черданцев сообщил, что «Зенит» в феврале сыграет на клубном турнире стран БРИКС.

Александр Медведев (председатель правления «Зенита» — прим. ред.) нам с (комментатором) Павлом (Богдановым) сообщил, что с 1 по 15 февраля в Катаре пройдет клубный турнир стран БРИКС. «Зенит» там будет играть. Там также выступят хорошие команды из Бразилии, Китая и Саудовской Аравии, уже четыре участника подтверждены. Наверное, добавятся еще клубы.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:27
Может так оно и будет, но все таки надо дождаться этого самого февраля.
drug01
drug01
вчера в 22:07
Этот турнир теперь будет постоянгым!
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:00
И не менее хорошие из Сауд Аравии. Топ клубы. Элита мирового футбола!
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:58
Да уже в любом случае будет интесрено увидеть международный матч с участием наших клубов))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:32
"Там также выступят хорошие команды...."

Ну посмотрим на хорошие команды из Китая))
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