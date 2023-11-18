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Бывший хавбек сборной Бразилии близок к переходу в «Сан-Паулу»

вчера, 10:55

Экс-полузащитник сборной Бразилии Луис Густаво близок к подписанию контракта с «Сан-Паулу».

По информации источника, бразильский хавбек готов принять предложение о трансфере. Соглашение будет рассчитано на 2 сезона.

Густаво стал свободным агентом после ухода из «Аль-Насра» прошедшим летом.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:03
Я думал он уже давно повесил бутсы на гвоздь, а он оказывается еще не наигрался.
Помню его по выступлениям в Бундеслиге в Хоффенхайме отлично играл, далее в Баварии тоже бал неплох. Видимо завершать карьеру будет на Родине!
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c38862sr2wmn
вчера в 11:10
Бразильцы любят заканчивать карьеру возвращаясь домой
Гость
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