Бывший хавбек сборной Бразилии близок к переходу в «Сан-Паулу»

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вчера, 10:55

Экс-полузащитник сборной Бразилии близок к подписанию контракта с «Сан-Паулу».

По информации источника, бразильский хавбек готов принять предложение о трансфере. Соглашение будет рассчитано на 2 сезона.

Густаво стал свободным агентом после ухода из «Аль-Насра» прошедшим летом.