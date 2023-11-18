Бывший хавбек сборной Бразилии близок к переходу в «Сан-Паулу»

Экс-полузащитник сборной Бразилии Луис Густаво близок к подписанию контракта с «Сан-Паулу».
По информации источника, бразильский хавбек готов принять предложение о трансфере. Соглашение будет рассчитано на 2 сезона.
Густаво стал свободным агентом после ухода из «Аль-Насра» прошедшим летом.
Помню его по выступлениям в Бундеслиге в Хоффенхайме отлично играл, далее в Баварии тоже бал неплох. Видимо завершать карьеру будет на Родине!
Помню его по выступлениям в Бундеслиге в Хоффенхайме отлично играл, далее в Баварии тоже бал неплох. Видимо завершать карьеру будет на Родине!