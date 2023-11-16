Сане имеет шансы вернуться в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» может вернуть нападающего «Баварии» Лероя Сане.
Соглашение футболиста с мюнхенцами рассчитано до 2025 года. В 11 матчах текущего сезона Бундеслиги игрок забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.
Ранее сообщалось, что другой клуб АПЛ претендует на Сане.
Мне нравился его перфоманс в пиковый сезон в Сити. Да, он хорош, но не настолько, чтобы держаться за него.
В принципе Сане готов продлить контракт с Баварией, но кто знает что ещё произойдёт.
Мне нравился его перфоманс в пиковый сезон в Сити. Да, он хорош, но не настолько, чтобы держаться за него.
В принципе Сане готов продлить контракт с Баварией, но кто знает что ещё произойдёт.