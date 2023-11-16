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Сане имеет шансы вернуться в «Манчестер Сити»

вчера, 20:27

«Манчестер Сити» может вернуть нападающего «Баварии» Лероя Сане.

Соглашение футболиста с мюнхенцами рассчитано до 2025 года. В 11 матчах текущего сезона Бундеслиги игрок забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что другой клуб АПЛ претендует на Сане.

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Все комментарии
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
сегодня в 18:59
Он не нужен Пепу, скорее всего Мусиала туда уйдёт
112910415
112910415
сегодня в 06:12
в этом позволительно сомневаться
протон
протон
сегодня в 00:26
Вполне возможно что это агенты Сане выкидывают конечно, так как он хочет от Баварии хороший новый контакт. Но в принципе в такой ситуации уход вполне возможен.
Мне нравился его перфоманс в пиковый сезон в Сити. Да, он хорош, но не настолько, чтобы держаться за него.
В принципе Сане готов продлить контракт с Баварией, но кто знает что ещё произойдёт.
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:43
Эти слухи распускает агент Сане.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:53
Предположу, что это не больше чем слухи.
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