Сане имеет шансы вернуться в «Манчестер Сити»

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вчера, 20:27

«Манчестер Сити» может вернуть нападающего «Баварии» .

Соглашение футболиста с мюнхенцами рассчитано до 2025 года. В 11 матчах текущего сезона Бундеслиги игрок забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.