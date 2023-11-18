«Ювентус» планирует усилиться полузащитником «Арсенала»

«Ювентус» планирует усилить линию полузащиты хавбеком «Арсенала» и сборной Ганы Томасом Партеем. Переход может случится в ближайшее трансферное окно. Прорабатывается вариант аренды игрока. Представители «Ювентуса» уже встречались с Партеем.
Ганец выступает за «Арсенал» с октября 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Партей провёл 5 игр и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего полузащитника в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Партей хочет покинуть «Арсенал».
Артете нужно избавляться от него и желательно уже этой зимой. У Арсенала были планы взять нападающего во время зимнего ТО, но теперь придется укреплять центр поля....
Артете нужно избавляться от него и желательно уже этой зимой. У Арсенала были планы взять нападающего во время зимнего ТО, но теперь придется укреплять центр поля....